Beko sammelt mit der Initiative #EatLikeaPro in 11 Tagen beeindruckende 1.000.000 Euro für UNICEF zur Bekämpfung von Übergewicht bei Kindern

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Mai 14, 2018--Beko, die führende Hausgerätemarke, hat kürzlich gemeinsam mit dem langjährigen Partner FC Barcelona eine Mission zur Sensibilisierung für Übergewicht bei Kindern gestartet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180514006017/de/

Beko Raises a Staggering €1,000,000 in 11 Days for UNICEF to Help Tackle Childhood Obesity with #EatLikeaPro Initiative (Photo: Beko)

Das ehrgeizige Ziel der Marke, 1.000.000.000 Euro für UNICEF zu sammeln, wurde in nur elf Tagen erreicht, nachdem dieses Ziel in Social Media von Menschen auf der ganzen Welt in überwältigender Weise unterstützt worden war. Die Mittel werden Kindern auf der ganzen Welt im Rahmen verschiedener UNICEF-Programme zugute kommen, die letztlich auf die Vorbeugung einer Unterernährung von Kindern in all ihren Formen abzielen, darunter Übergewicht und Adipositas bei Kindern rund um den Globus.

Die Kampagne #EatLikeAPro startete offiziell am 30. April und rief die Nutzer von Social Media dazu auf, ihre gesunden Ernährungsgewohnheiten über diesen Hashtag zu teilen, um Spenden für diesen Zweck zu generieren. Für jeden Beitrag, der über Twitter oder Instagram mit #EatLikeAPro geteilt wurde, wird ein Euro an UNICEF gespendet. Beko freut sich, dass die Spenden bei bislang über einer Million geteilten Beiträgen die Zielmarke von 1.000.000.000 Euro erreicht haben.

Unterstützt wird die Initiative vom Team der FCB-Allstars, das beim El Clásico (FC Barcelona gegen Real Madrid), dem weltweit meistbeachteten Landesligaspiel der Welt, #EatLikeAPro auf den Trikotärmeln trug.

#EatLikeAPro ist eine weltweite Initiative von Beko, die in Zusammenarbeit mit der Barça Foundation und UNICEF für die globale Herausforderung des Übergewichts in der Kindheit inspirieren und sensibilisieren will. Die bislang gesammelten Spenden werden Familien und Grundschulen mit Informationen, Instrumenten und Unterstützung versorgen, um die Ernährung, das Wachstum und die Entwicklung von 600.000 Kindern in Lateinamerika zu verbessern.

Hinweise für Redaktionen

Über Beko: Beko ist die Nummer eins im europäischen Markt für freistehende Hausgeräte und die zweitgrößte Hausgerätemarke in Europa (Dez. 2017). Seit dem Jahr 2000 ist Beko die am schnellsten wachsende Marke im gesamteuropäischen Markt. Beko ist die internationale Hausgerätemarke von Arçelik und ein Premium Partner des FC Barcelona.

Über den FC Barcelona: Der FC Barcelona wurde vor 118 Jahren, d. h. 1899, gegründet und ist in vieler Hinsicht einzigartig. Der Verein befindet sich im Besitz seiner mehr als 145.000 Mitglieder und kann sich mit Stolz als erfolgreichster europäischer Fußballverein der letzten zehn Jahre bezeichnen. In diesem Zeitraum hat die Mannschaft vier ihrer fünf Champions-League-Meistertitel und sieben ihrer 24 Landesligatitel gewonnen. Angesichts seiner sehr speziellen Persönlichkeit wird ,Barça‘ als ,mehr als nur ein Club‘ bezeichnet. Der unverkennbare Fußballstil der Mannschaft wird von den besten Spielern und Trainern ihrer Zeit rund um die Welt projiziert, wobei sich die Mannschaft bekanntermaßen auch stark auf eigene Nachwuchsspieler verlässt.

All dies geht Hand in Hand mit seiner kontinuierlichen Ambition, die meistbewunderte, beliebteste und globale Sportinstitution der Welt zu werden. Dieser Mission liegen Kerngrundsätze wie Bescheidenheit, Anstrengung, Ehrgeiz, Respekt und Teamarbeit zugrunde, während der Club auch für sein soziales Engagement bekannt ist, das durch die FC Barcelona Foundation geleitet wird und sich für die Heranbildung von Kindern durch die positiven Werte des Sports einsetzt. Das unaufhaltsame Wachstum der letzten Jahre hat zu einer globalen Reichweite von mehr als 300 Millionen Fans geführt und den FC Barcelona zu einem weltweit führenden Phänomen in sozialen Medien gemacht.

Über die Barça Foundation: Die Barça Foundation wurde 1994 ins Leben gerufen, um Kinder und Jugendliche der schwächsten sozialen Gruppen durch Sport und Wertevermittlung zu unterstützen, mit dem Ziel, zu einer gerechteren und integrativeren Gesellschaft beizutragen. Die Stiftung führt ihre Aktivitäten im Rahmen der UN-Programme „Sport für Entwicklung“ und „Nachhaltige Entwicklungsziele“ durch. Die Hauptaktionsbereiche sind Bildungszugang und Unterstützung, Gewaltverhinderung und Konfliktlösung in der Kindheit und Jugend sowie der Kampf gegen soziale Ausgrenzung und Diskriminierung. Die Stiftung erreicht heute mehr als eine Million Begünstigte in der ganzen Welt.

Über UNICEF: Das Kinderhilfswerk UNICEF ist in einigen der schwierigsten Regionen der Welt tätig, um die weltweit am stärksten benachteiligten Kinder zu erreichen. Wir setzen uns in 190 Ländern und Gebieten für jedes Kind überall ein, um eine bessere Welt für alle zu schaffen. Weitere Informationen über UNICEF und seinen Einsatz für Kinder erhalten Sie unter www.unicef.org.

Folgen Sie UNICEF auf Twitter und Facebook

UNICEF empfiehlt keine Marken oder Produkte

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20180514006017/de/

CONTACT: Ansprechpartner für weitere Informationen oder Bildmaterial:

The Beko Global Team

Francesca Mendola

Bekomsl@mslgroup.com

KEYWORD: UNITED KINGDOM EUROPE

INDUSTRY KEYWORD: SOCCER HEALTH FITNESS & NUTRITION SOCIAL MEDIA PHILANTHROPY COMMUNICATIONS OTHER PHILANTHROPY SPORTS FOUNDATION FUND RAISING

SOURCE: Beko

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/14/2018 11:59 AM/DISC: 05/14/2018 11:59 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180514006017/de