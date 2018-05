Commémorer 50 ans d’héroïsme animal au Canada

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--mai 14, 2018--Les animaux ont le pouvoir de nous épater sans cesse, particulièrement par leurs façons uniques de communiquer avec nous au moyen de divers signaux et comportements. Ils sont souvent en mesure de nous comprendre et, aussi incroyable que cela puisse paraître, beaucoup d’entre eux peuvent instinctivement nous prévenir de dangers imminents. Ces faits sont encore une fois la preuve de leur profonde intelligence, de leur fidélité et du lien qui les unit avec ceux qu’ils aiment. Aujourd’hui, l’équipe de Purina est heureuse de souligner le 50 e anniversaire de son réputé programme de Temple de la renommée des animaux Purina en intronisant quatre nouveaux chiens courants courageux qui ont fait montre de ces qualités extraordinaires. Derrière tous ces chiens formidables se cache une histoire de sauvetage époustouflante.

«Chaque année, nous recevons d’innombrables candidatures de la part de Canadiens partout au pays voulant souligner l’histoire extraordinaire de leur animal qui a su prouver qu’il était un compagnon dévoué et qui a fait montre d’intelligence et de persévérance indéniables pour sauver une vie, a déclaré Melissa Eckersley, ambassadrice du Temple de la renommée des animaux Purina. Bien que chaque candidature que nous recevons soit profondément touchante, les quatre chiens que nous intronisons pour notre 50 e anniversaire se sont grandement démarqués.»

Les lauréats du Temple de la renommée des animaux Purina de 2018, Sabrina, Arik, Ruth et Lady, ont aujourd’hui défilé sur le prestigieux tapis rouge avant d’être récompensés à l’occasion d’une cérémonie spéciale au TIFF Bell Lightbox de Toronto. Avant l’événement, nous avons surpris tous les lauréats et leurs propriétaires chez eux en annonçant qu’ils seraient décorés d’une médaille d’honneur et qu’ils recevraient un an d’approvisionnement en nourriture pour chiens Purina.

«Pour souligner notre important anniversaire et rendre hommage à tous les animaux formidables qui ont été intronisés au cours des 50 dernières années, la cérémonie a eu lieu à un nouvel endroit dans le cœur du centre-ville de Toronto, en compagnie des candidats de cette année et des familles des derniers lauréats, présentes dans l’assistance, poursuit Melissa Eckersley. Chaque année, les actes incroyables que posent ces animaux nous inspirent! La volonté, la détermination et l’instinct naturel qui les poussent à apporter leur aide et à porter secours sont complètement stupéfiants.»

Ragen T.S. McGowan, scientifique chevronnée du groupe de spécialistes du comportement animal de Purina, croit que la fidélité des chiens envers les humains, leur excellente capacité à communiquer et leur profonde empathie leur permettent d’aider les personnes avec qui ils entretiennent un lien étroit à résoudre les problèmes qui surviennent.

«De plus en plus de recherches dans le domaine de la cognition canine ont démontré que les chiens sont très habiles pour apprendre des humains, communiquer avec eux et pour les comprendre; encore mieux, peut-être, que les humains ne se comprennent eux-mêmes, affirme Mme McGowan. D’innombrables études prouvent que les chiens portent une attention particulière aux humains qui font partie de leur vie, sont attentifs aux attentions humaines et adaptent leur comportement en fonction des humains.»

Le Temple de la renommée des animaux Purina est le plus ancien programme de reconnaissance de l’histoire et souligne des actes incroyables d’héroïsme posés par des animaux depuis 1968. Jusqu’à aujourd’hui, 179 animaux remarquables ont été intronisés au Temple: 151 chiens, 27 chats et même un cheval. Les quatre chiens lauréats de 2018 ont été récompensés pour leurs actes incroyables de persévérance, d’intuition et d’amour qui ont permis de sauver des vies.

«Sans Ruth et Lady, mon mari Matt n’aurait pas survécu le soir de l’accident, affirme Lara Smith, la propriétaire de Ruth et de Lady. Ce sont réellement des chiennes incroyables et grâce à elles, notre famille est plus que jamais unie par un lien indestructible.»

Les lauréats du Temple de la renommée des animaux Purina de 2018:

Ruth et Lady (akbash-labrador jaune-border colley de deux ans et labrador jaune-border colley de sept ans de la vallée de l’Okanagan en Colombie-Britannique) C’est par un après-midi frisquet du début du mois d’avril 2017 que Matthew Smith a pris la route en compagnie de ses chiennes, Ruth et Lady, pour aller faire quelques courses à Kelowna, une ville située à 45 kilomètres de chez lui. Vers 20 h, Matthew a décidé de prendre le chemin du retour. Il circulait sur une route très escarpée à trois kilomètres de chez lui lorsqu’il a perdu le contrôle de son véhicule avant de faire une embardée, puis de s’écraser. Par miracle, Matthew a survécu à cet accident, mais a été grièvement blessé. Bien qu’il ait réussi à s’extirper du véhicule et à en faire sortir Ruth et Lady, il a été incapable d’aller chercher de l’aide et s’est évanoui en raison de blessures traumatiques, soit un traumatisme crânien, une lacération du foie et plusieurs côtes brisées. La température a rapidement atteint zéro degré, et Ruth et Lady ont compris la gravité de la situation. Elles se sont donc couchées aux côtés de Matthew en espérant le garder au chaud et lui offrir un peu de réconfort par ce temps glacial. Quelques heures plus tard, un homme qui habitait dans le voisinage et qui rentrait du travail a trouvé Ruth et Lady dans l’allée de sa maison, lui signalant de les suivre. Il a donc suivi les chiennes pour découvrir Matthew ensanglanté et gisant sur le sol dans un état critique. Il a immédiatement composé le 911, et même après l’arrivée des services d’urgence, Ruth et Lady refusaient de quitter Matthew, prouvant ainsi leur fidélité et leur dévouement envers la protection de leur maître. Matthew est actuellement en train de se remettre de ce terrible accident et remercie Ruth et Lady de lui avoir sauvé la vie. Sans leur vivacité d’esprit, leur fidélité et leur exceptionnelle capacité à communiquer, Matthew sait qu’il n’aurait aujourd’hui pas pu raconter son histoire.

Sabrina (whippet de 12 ans de Saint-Laurent au Québec) Il était 2 h, par un matin sombre de septembre, lorsqu’Adele Schwartz s’est réveillée pour se rendre à la salle de bain. Malheureusement, elle s’est dirigée dans la mauvaise direction, a dégringolé les escaliers menant au sous-sol et s’est heurté la tête avant de perdre connaissance. Bill, le mari d’Adele, a le sommeil très profond et n’avait donc rien entendu avant que Sabrina le tire du sommeil en faisant un grand vacarme, en le poussant à répétition et en tirant la douillette du lit. Bill s’est inquiété du comportement inhabituel de Sabrina, elle qui était normalement calme et silencieuse, et s’est aperçu qu’Adele n’était plus couchée à ses côtés. Il a donc décidé d’aller voir ce qui s’était passé. Sabrina a conduit Bill au corps immobile d’Adele, gisant au bas des escaliers. Incroyablement angoissé et inquiet, Bill a immédiatement appelé une ambulance. Dans sa chute, Adele a subi une fracture d’une vertèbre dans le cou, une fracture par compression dans le dos et sa tête s’est fendue, ce qui a entraîné une grave commotion qui l’a laissée inconsciente pendant trois jours. Elle est restée encore 10 jours à l’hôpital et son rétablissement a nécessité plusieurs mois. Aujourd’hui, Adele affirme devoir la vie à Sabrina. Si Sabrina n’avait pas agi si rapidement, elle n’aurait pas survécu à la chute ou aurait souffert de lésions cérébrales permanentes.

Arik (berger allemand de huit ans de Baddeck en Nouvelle-Écosse) Le 3 mars 2017, Lloyd Stone, un homme très actif de 90 ans, faisait du ski de fond, une activité à laquelle il aimait s’adonner. Soudainement, il a glissé sur la glace, est tombé sur le côté, puis s’est brisé la hanche, ce qui l’a accablé de douleur. L’intensité de la douleur empêchait Lloyd d’atteindre la route la plus près, et il commençait à perdre espoir, planant entre conscience et inconscience. Trois heures plus tard, à 20 h, il commençait à faire sombre lorsque Calvin Kuchta, le voisin de Lloyd, est passé par là et a remarqué la voiture de Lloyd sur le côté de la route. Il l’avait aperçue un peu plus tôt, lorsqu’il avait pris le chemin de la salle de sport, et il s’est dit que Lloyd n’avait pas l’habitude de sortir si longtemps et à une heure si tardive. Calvin s’est donc rendu chez lui pour chercher son chien Arik afin qu’il l’aide à éclaircir la situation. Calvin savait qu’Arik, un ancien chien policier accompli, serait indispensable pour réussir à retrouver Lloyd. Dans l’impossibilité d’utiliser la laisse d’Arik, Calvin a attaché une corde à sauter au cou du chien pour l’aider à pister l’odeur de Lloyd dans la forêt. Ensemble, ils sont retournés à l’endroit en question. En cherchant plus loin dans les buissons, ils ont fini par entendre la voix d’un homme qui appelait à l’aide, et Arik a commencé à s’activer. Il a brisé sa nouvelle laisse, puis s’est précipité dans le bois où il a trouvé Lloyd, étendu sur le sol couvert de neige. Calvin a aussitôt composé le 911 et Lloyd a été transporté à l’hôpital le plus près. Si Arik n’avait pas été là pour aider Calvin à repérer Lloyd si rapidement, ce dernier aurait probablement souffert d’hypothermie sévère et aurait pu mourir de froid.

Les récits d’héroïsme comme ceux mis en valeur par le Temple de la renommée des animaux Purina témoignent du lien solide qui unit les humains et les animaux familiers – et démontrent que les animaux peuvent non seulement sauver des vies humaines, mais aussi les améliorer au quotidien. En plus des lauréats officiels de 2018, l’équipe de Purina a aujourd’hui décerné deux mentions honorables spéciales.

La première a été accordée à Koby, un chien croisé (berger allemand-border colley-husky) de cinq ans originaire de Toronto, et à sa propriétaire, Emily Sweet. Après avoir souffert d’intimidation, d’une grave dépression et de troubles d’anxiété pendant ses études secondaires, Emily a sauvé Koby, l’a entraîné pour qu’il devienne son chien d’assistance et a demandé qu’il l’accompagne à l’école. Après une campagne virulente, Koby a été le premier chien d’assistance auto-entraîné de l’histoire à être autorisé dans une école au Canada. Ce programme est désormais offert à des millions d’élèves aux quatre coins du pays – les élèves devaient auparavant passer par un organisme officiel, où l’attente était souvent de plusieurs années et où les frais pouvaient s’élever à 20 000 $. Le soutien de Koby a changé en mieux la façon dont Emily voit la vie et l’a aidée à obtenir son diplôme, à s’inscrire à l’université et à parler publiquement de son expérience. Chez Purina, nous savons que les animaux familiers peuvent avoir des bienfaits sur la santé mentale et nous sommes fiers d’appuyer le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), qui s’intéresse au lien entre les humains et les animaux et qui consacre une partie de ses efforts à la recherche et à la zoothérapie.

La deuxième mention honorable attribuée lors de la cérémonie d’aujourd’hui rendait hommage à Smiley, un adorable chien de thérapie aveugle, et à sa propriétaire, Joanne George. Né sans yeux, Smiley a passé les deux premières années de sa vie dans une usine à chiots avant d’être secouru et adopté par Joanne. Comptant plus de 200 000 abonnés sur Instagram, Smiley, qui est décédé l’an dernier à l’âge de 16 ans, est devenu célèbre pour son sourire contagieux et sa capacité à ensoleiller la vie des autres. En tant que chien de thérapie pour enfants certifié, il a réconforté un nombre incalculable de patients d’hôpitaux, d’enfants autistes et de résidents foyers de soins, entre autres.

Pour en savoir plus sur le Temple de la renommée des animaux Purina, rendez-vous sur www.purinahalloffame.ca/fr/. Pour visionner les vidéos des lauréats de cette année, rendez-vous au www.youtube.com/PurinaCanada.

