ADNOC Annonce un Plan d'Investissement de 45 Milliards de Dollars Américains pour Devenir le Premier Acteur Mondial en Aval

ABOU DHABI, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--mai 14, 2018--La Compagnie Pétrolière Nationale d'Abu Dhabi (ADNOC) a dévoilé aujourd'hui son intention d'investir 45 milliards de dollars américains aux côtés des partenaires, au cours des cinq prochaines années, pour devenir un acteur mondial majeur en aval. Les plans ont été dévoilés lors du Forum sur l'Investissement en Aval de ADNOC, qui s'est tenu aujourd'hui à Abu Dhabi (UAE). L'événement a rassemblé plus de 40 PDG et 800 dirigeants d'entreprises des secteurs pétrolier et gazier, énergétique, pétrochimique et financier, ainsi que de nombreux autres secteurs.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180514005779/fr/

His Excellency Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, UAE Minister of State and ADNOC Group CEO, announces the company's $45 billion investment plan to become a leading global downstream player. (Photo: AETOSWire)

S'appuyant sur les atouts et les avantages concurrentiels du complexe industriel de Ruwais, ADNOC créera le complexe de raffinage et de pétrochimie intégré le plus grand et le plus avancé du monde, augmentant ainsi la gamme et le volume de ses produits en aval à forte valeur ajoutée, garantissant un meilleur accès aux marchés en croissance du monde entier, et créant un écosystème manufacturier à Ruwais. La nouvelle stratégie d'ADNOC devrait créer plus de 15 000 emplois et contribuer à hauteur de 1% à la croissance du PIB des UAE.

SE Dr Sultan Ahmed Al Jaber, Ministre d'État des Émirats et PDG du groupe ADNOC, a déclaré : «Compte tenu de l'augmentation prévue de la demande de produits pétrochimiques et de produits raffinés de plus grande valeur, nous repositionnons ADNOC pour devenir un acteur mondial en aval. Nous investirons de manière significative dans Ruwais et ouvrirons des opportunités de partenariat et de co-investissement attrayantes le long de notre chaîne de valeur étendue, pour créer un nouveau moteur puissant et un tremplin pour la croissance qui profitera à notre pays, notre société et nos partenaires.

« Il est important de noter que les plans d'expansion de Ruwais soutiendront également le développement et la diversification économique d'Abu Dhabi et des UAE, créeront des emplois hautement qualifiés et renforceront le statut du pays en tant que destination attrayante pour les investissements en énergie ».

ADNOC accueillera à nouveau des partenaires à long terme qui apportent de l’expertise opérationnelle, de la technologie, de la perspicacité financière et la capacité à développer et ouvrir de nouveaux marchés. Réciproquement, les partenaires bénéficieront des atouts du complexe industriel de Ruwais, notamment : des matières premières compétitives ; d’une forte intégration ; d’un site exploité par un seul propriétaire afin de maximiser les synergies ; d’un emplacement géographique favorisé et bien positionné pour le commerce est-ouest ; et, d’une infrastructure portuaire et logistique hautement développée.

Les plans sont bien avancés pour augmenter la capacité de raffinage du complexe de plus de 65%, soit 600 000 bpj d'ici 2025, grâce à l'ajout d'une troisième nouvelle raffinerie, créant une capacité totale de 1.5 million de barils par jour (mbpj). L'ensemble du complexe de Ruwais sera également amélioré pour produire de plus grands volumes de produits pétrochimiques et de produits dérivés de plus grande valeur. Il comprend un plan de construction de l'un des plus grands craquelins d'aliments mélangés au monde, triplant la capacité de production de 4.5 mtpa en 2016 à 14,4 mtpa d'ici 2025.

ADNOC développera également un nouvel écosystème de fabrication à grande échelle à Ruwais, grâce à la création de nouveaux Parcs de Dérivés et de Conversion pétrochimiques, créant ainsi un point focal pour le secteur pétrochimique mondiale. Le Parc des Dérivés de Ruwais jouera un rôle de catalyseur principal pour la prochaine étape de la transformation pétrochimique, en invitant les partenaires à investir et à produire de nouveaux produits et solutions à partir de la gamme croissante de matières premières disponibles dans le Ruwais.

Le nouveau Parc de Conversion de Ruwais stimulera la création de nouvelles entreprises dans la chaîne de valeur, fabriquant ainsi des produits finaux de plus grande valeur, notamment des matériaux d'emballage, des revêtements, des isolants haute tension et des composites automobiles.

À propos d'ADNOC

ADNOC est un grand groupe diversifié d'entreprises énergétiques et pétrochimiques qui produit environ 3 millions de barils de pétrole et 10.5 milliards de pieds cubes de gaz brut par jour. Ses activités intégrées en amont (upstream), médianes (midstream) et en aval (downstream) sont effectuées par 14 filiales et joint-ventures spécialisées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.adnoc.ae. Pour plus d’information veuillez consulter le site web suivant : media@adnoc.com.

*Source :

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180514005779/fr/

CONTACT: ADNOC

Sean McCarthy, +971564067996

smccarthy@adnoc.ae

KEYWORD: UNITED ARAB EMIRATES NORTH AMERICA CANADA MIDDLE EAST

INDUSTRY KEYWORD: ENERGY OIL/GAS OTHER ENERGY

SOURCE: ADNOC

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/14/2018 09:53 AM/DISC: 05/14/2018 09:53 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180514005779/fr