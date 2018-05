Tinyclues nommé par Gartner dans son rapport « Cool Vendors in Multichannel Marketing » 2018

PARIS--(BUSINESS WIRE)--mai 14, 2018--Tinyclues, fournisseur d’une solution leader de Marketing Campaign Intelligence, annonce aujourd’hui qu’il figure sur la liste des « Cool Vendors » dans le rapport « Cool Vendors in Multichannel Marketing » par Noah Elkin et Adam Sarner publié en Mai par Gartner, Inc.

Ce rapport “Cool Vendors” de Gartner est le tout premier dans le domaine du Marketing Multicanal. Le rapport souligne : « Les marketeurs se tournent vers les plateformes multicanales pour orchestrer des campagnes principalement conçues pour atteindre des objectifs de chiffre d’affaires mais aussi d'innovation. Ils s'attendent également à en tirer des avantages organisationnels, notamment une meilleure efficacité opérationnelle et une amélioration des processus commerciaux.1»

Les marketeurs B2C utilisent Tinyclues pour réinventer la façon dont ils créent, ciblent et orchestrent des campagnes multicanales sur des canaux tels que l’email, les notifications mobiles, le courrier, les centres d’appel ou Facebook Ads. Près de 100 sociétés, dont Arcadia, Charles Tyrwhitt, Club Med, Fnac Darty, Global Hotel Alliance, Lacoste, Thomas Cook et Oui.sncf.com utilisent la solution de Campaign Intelligence de Tinyclues pour renforcer l'engagement de leurs clients et augmenter le chiffre d’affaires de leurs campagnes de +49% en moyenne.

Tinyclues estime que ce rapport « Cool Vendors in Multichannel Marketing » peut aider les CMO à faire le tri et identifier de nouvelles solutions marketing qui réinventeront leur façon d'interagir avec leurs clients. Comme l’indique Gartner, « cette étude sur les Cool Vendors vous guide vers des fournisseurs émergents et des fonctionnalités qui donnent un nouveau souffle aux technologies marketing matures et offrent un regard neuf sur les principaux défis du marketing multicanal. 1 »

Pour Tinyclues, être un Cool Vendor signifie que sa solution Campaign Intelligence apporte à la fois une véritable innovation marketing et une valeur business incontestable au marketing multicanal. « Le Marketing Multicanal repose principalement sur les solutions de Campaign Management : elles orchestrent la bonne combinaison de communications bilatérales avec les clients, au bon moment » précise Gartner dans son rapport. « S’il est exécuté efficacement, le Marketing Multicanal devient un dialogue simple et interactif ayant un objectif, un contexte, et qui tient compte des interactions passées et futures.1» Les entreprises utilisent Tinyclues pour orchestrer et optimiser leurs campagnes multicanales, en s'appuyant sur une technologie Deep AI pour trouver les futurs acheteurs de leurs produits dans les jours suivants une campagne. Ils peuvent également optimiser l'engagement et le chiffre d’affaires entre plusieurs campagnes et utiliser Tinyclues comme une couche d’intelligence intégrée aux plateformes de marketing multicanal et aux solutions d’exécution des messages marketing.

« La nomination de Tinyclues en tant que Cool Vendor par Gartner renforce notre vision « AI-first » du marketing multicanal », déclare David Bessis, fondateur et PDG de Tinyclues. « L'IA ne va pas remplacer les marketeurs, bien au contraire, elle les libère de la nécessité de micro-manager les campagnes et les segments. Avec Tinyclues, les marketeurs B2C peuvent enfin se concentrer sur la stratégie et le contenu. Ils adorent notre expérience unique de ciblage et de planification des campagnes marketing alimentée par une technologie d’apprentissage profond (Deep AI). Ils peuvent enfin directement appliquer leurs idées de campagne et leurs objectifs commerciaux, et optimiser le chiffre d’affaires de leur marketing multicanal et l'engagement de leurs clients. »

À propos de Tinyclues Tinyclues est la solution leader de Marketing Campaign Intelligence. Elle est basée sur l’intelligence artificielle et permet aux marketeurs de générer du chiffre d’affaires additionnel grâce à ses fonctions de ciblage intelligent et d’optimisation de l’agenda marketing. Tinyclues utilise des algorithmes de Deep AI, innovation majeure dans le domaine de l’intelligence artificielle, afin de détecter les futurs acheteurs de tout produit, même en l'absence d'intention explicite. Des entreprises comme Brandalley, Cdiscount, Club Med, Corsair, Fnac, Lacoste, La Redoute, Manor, OUI.sncf, Rue du Commerce, Sarenza, Vente-privee.com ou Vestiaire Collective utilisent Tinyclues pour orchestrer plus de 600 millions de messages par mois sur des canaux tels que l’email, les notifications mobiles, le courrier, les centres d’appel ou Facebook et générer du chiffre d’affaires additionnel mesurable et durable.

1 Gartner “Cool Vendors in Multichannel Marketing” par Noah Elkin et Adam Sarner, 2018.

