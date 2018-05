ADNOC Anuncia un Plan de Inversión por 45 000 millones de USD para Convertirse en un Actor Global en Venta y Distribución

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--may. 14, 2018--La Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) reveló hoy planes para invertir 45 000 millones de USD junto a socios en los próximos cinco años para convertirse en un actor líder global en venta y distribución. Los planes fueron revelados en el Foro de Inversiones en Venta y Distribución de ADNOC que tuvo lugar hoy en Abu Dhábi, EAU. El evento reunió a más de 40 directores ejecutivos y 800 líderes de negocios de las industrias globales de petróleo y gas, energía, petroquímica y finanzas, así como de muchos otros sectores.

His Excellency Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, UAE Minister of State and ADNOC Group CEO, announces the company's $45 billion investment plan to become a leading global downstream player. (Photo: AETOSWire)

Sobre la base de las fuerzas existentes y las ventajas competitivas del Complejo Industrial Ruwais, ADNOC creará el complejo de refinería y petroquímica más grande y avanzado del mundo, aumentando la gama y el volumen de sus productos derivados de gran valor, asegurando mejor acceso a los mercados de crecimiento en todo el mundo y creando un ecosistema de fabricación en Ruwais. Se espera que la nueva estrategia de ADNOC cree más de 15 000 empleados y contribuya un 1 % al crecimiento del PBI en los EAU.

Su Excelencia, el Dr. Sultán Ahmed Al Jaber, Ministro de Estado de EAU y Director Ejecutivo de ADNOC Group señaló: “Tomando en cuenta el aumento proyectado en la demanda de productos petroquímicos y refinados de mayor valor, estamos reposicionando a ADNOC para convertirse en un actor en venta y distribución global. Invertiremos significativamente en Ruwais y abriremos una sociedad atractiva y oportunidades de coinversión a lo largo de nuestra cadena de valor extendida para crear un poderoso y nuevo motor de distribución y venta y dar el salto para un crecimiento que beneficiará a nuestro país, nuestra empresa y nuestros socios”.

“Lo más importante, los planes de expansión para Ruwais también respaldarán el desarrollo económico y la diversificación de Abu Dhábi y los EAU, creará empleos altamente calificados y mejorará el nivel del país como un destino atractivo a nivel mundial para inversiones en energía”, agregó.

ADNOC volverá a dar la bienvenida a socios de larga data que traen su experiencia operativa, tecnología, agudeza financiera y la capacidad de desarrollar y abrir nuevos mercados. A cambio de ello, los socios se beneficiarán con los puntos fuertes del Complejo Industrial Ruwais, incluida materia prima competitiva, fuerte integración, un centro operado por un único dueño para maximizar las sinergias, una ubicación geográfica ventajosa bien posicionada para el comercio entre Occidente y Oriente y un puerto muy desarrollado e infraestructura logística.

Están bien avanzados los planes para expandir la capacidad de refinería del complejo en más del 65 % o 600 000 barriles diarios (bpd) hacia 2025, mediante el agregado de una tercera refinería nueva, creando una capacidad total de 1,5 millones de barriles diarios (mbpd). Todo el complejo de Ruwais se modernizará para producir mayores volúmenes de petroquímicos de mayor valor y productos derivados. Incluye un plan para construir una de las materias primas de craqueo mixto más grande del mundo triplicando la capacidad de producción de 4,5 mtpa en 2016 a 14,4 mtpa hacia 2025.

ADNOC también desarrollará un nuevo ecosistema de fabricación a gran escala en Ruwais a través de la creación de nuevos Parques de Conversión y Derivados petroquímicos, creando un punto central para la industria petroquímica global. El Parque de Derivados de Ruwais servirá como el primer catalizador para la próxima etapa de transformación de petroquímicos al invitar a socios a invertir y producir nuevos productos y soluciones de la gama creciente de materias primas disponibles en Ruwais.

El nuevo Parque de Conversión de Ruwais impulsará la creación de nuevos negocios en la cadena de valor, fabricando productos de más alta gama, incluidos materiales de envasado, revestimientos, aislación de alta tensión y compuestos automotores.

ADNOC es un gran grupo diversificado de compañías energéticas y petroquímicas que produce 3 millones de barriles de petróleo y 10 500 millones de pies cúbicos de gas bruto al día. 14 subsidiarias especialistas y empresas conjuntas llevan a cabo las actividades de exploración y producción, transporte y procesamiento y distribución y venta. Para obtener más información, visite www.adnoc.ae. Para obtener más información comuníquese con: media@adnoc.com.

