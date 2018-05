Gemalto fortalece confiança para serviços de energia inteligente com sua nova solução completa de segurança

AMSTERDÃ--(BUSINESS WIRE)--mai 14, 2018--A Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), líder mundial em segurança digital, está proporcionando maior confiança e segurança para o setor de energia inteligente com uma solução de segurança completa que protege todo o ecossistema. Implementada por fabricantes de medidores inteligentes e operadores de sistemas de distribuição, a oferta fornece soluções de conectividade integrada, identidades digitais seguras e gestão do ciclo de vida de segurança durante toda a vida útil dos medidores inteligentes, à medida que as ameaças evoluem com o tempo. A solução protege os ativos de energia conectados, assim como os dados trocados entre eles, permitindo que pessoas e empresas confiem na rede inteligente em expansão.

Redes inteligentes seguras melhoram a sustentabilidade, eficiência e reduzem as ameaças As redes inteligentes atuais se tornaram redes abrangentes de Internet das Coisas com milhões de medidores conectados que compartilham dados massivos em tempo real sobre pessoas, empresas e consumo de energia. O conhecimento valioso que elas fornecem permite aos consumidores economizar em suas contas de energia e serviços públicos e aos agentes de energia equilibrar melhor a oferta e a demanda. Também é uma informação crucial para ajudar a integrar fontes de energia renováveis, ajudando a melhorar a sustentabilidade. Como o mercado e o número de conexões continuam se expandindo em cerca de 30% ao ano 1, o mesmo ocorre com a superfície do ciberataque. As motivações para hackear essa infraestrutura são muitas e diversas: fraude no consumo de energia, conhecimento da atividade dos moradores, instabilidade da rede, pressão sobre os governos, roubo de identidade. Portanto, a segurança digital é fundamental para o sucesso de uma rede eficiente.

Gemalto protege e garante a expansão do setor de redes inteligentes A solução da Gemalto de segurança cibernética para serviços de energia elétrica define uma base segura no cerne do ecossistema, estabelecendo uma segurança completa entre medidores de energia, concentradores de dados e sistemas back-end das empresas de energia. Os módulos de conectividade resistentes e confiáveis da IoT garantem a disponibilidade de dados 24 horas por dia, sete dias da semana. Um sistema forte e exclusivo de identidade digital é implementado no estágio de fabricação para garantir que dispositivos e aplicativos possam ser autenticados com segurança, comprovando sua legitimidade para acessar dados confidenciais. A avançada tecnologia de criptografia protege contra a adulteração de dados, enquanto a gestão do ciclo de vida de segurança permite a segurança remota e as atualizações de acesso a dados – sem necessidade de consultar o serviço técnico especializado.

“O ecossistema de energia inteligente é um dos mais avançados em termos de requisitos de segurança, devido às consequências potencialmente desastrosas de hackers mal-intencionados”, disse Guillaume Lafaix, vice-presidente sênior de Serviços Móveis e IoT da Gemalto. “A solução de segurança cibernética da Gemalto para serviços públicos garante a integridade e confidencialidade dos dados do medidor inteligente, ao mesmo tempo que é uma defesa contra hackers e ameaças emergentes, algo bastante típico deste negócio. ”

Para saber mais sobre a solução de segurança cibernética da Gemalto para serviços públicos, visite-nos na African Utility Week, de 15 a 17 de maio na Cidade do Cabo.

Sobre a Gemalto

A Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) é líder mundial em Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is the global leader in segurança digital, com receitas anuais de 3 bilhões de euros em 2017 e clientes em mais de 180 países. Nós levamos confiança a um mundo cada vez mais conectado.

Desde o software seguro até biometria e criptografia, nossas tecnologias e serviços permitem que empresas e governos autentiquem identidades e protejam dados, de maneira que fiquem seguros e possibilitem serviços em dispositivos pessoais, objetos conectados, na nuvem e entre eles.

As soluções da Gemalto estão na essência da vida moderna, desde o pagamento à segurança corporativa, passando pela Internet das Coisas. Nós autenticamos pessoas, transações e objetos, criptografamos dados e criamos valor para o software – possibilitando que nossos clientes protejam serviços digitais para bilhões de pessoas e coisas.

Nossos 15.000 funcionários estão distribuídos em 114 escritórios, 40 centros de personalização e de processamento de dados e 35 centros de desenvolvimento de software, localizados em 47 países.

Para mais informações, acesse www.gemalto.com ou siga @gemalto no Twitter.

