ADNOC anuncia plano de investimento de US$45 bilhões para tornar-se a empresa líder global de processamento e distribuição

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--mai 13, 2018--A Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) revelou hoje planos para investir US$45 bilhões junto com parceiros nos próximos cinco anos para tornar-se uma empresa líder global de processamento e distribuição. Os planos foram revelados durante o ADNOC Downstream Investment Forum, realizado hoje em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. O evento reuniu mais de 40 diretores executivos e 800 líderes de negócios sênior das indústrias globais de gás e petróleo, energia, finanças e petroquímica, e de muitos outros setores.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180513005077/pt/

His Excellency Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, UAE Minister of State and ADNOC Group CEO, announces the company's $45 billion investment plan to become a leading global downstream player. (Photo: AETOSWire)

Aproveitando os pontos fortes e as vantagens competitivas existentes do Complexo Industrial de Ruwais, a ADNOC vai criar o maior complexo integrado avançado de refino e petroquímica do mundo, aumentando o alcance e o volume dos seus produtos de processamento e distribuição de alto valor, garantindo melhor acesso aos mercados de crescimento de todo o mundo, e criando um ecossistema de manufatura em Ruwais. A nova estratégia da ADNOC deve criar mais de 15.000 empregos e contribuir com um crescimento de 1% do PIB dos Emirados Árabes Unidos.

Sua Excelência Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro de Estado e diretor executivo da ADNOC Group, afirmou: "Considerando o aumento projetado da demanda por produtos petroquímicos e refinados de maior valor, estamos reposicionando a ADNOC para tornar-se uma empresa líder global de processamento e distribuição. Vamos investir maciçamente em Ruwais e criar oportunidades atraentes de parceria e co-investimento junto da nossa cadeia de valor estendida para criar um novo e poderoso trampolim e um motor de processamento e distribuição para um crescimento que vai beneficiar nosso país, nossa empresa e nossos parceiros."

"Também importante, os planos de expansão para Ruwais vão apoiar a diversificação e o desenvolvimento econômico de Abu Dhabi e dos Emirados Árabes Unidos, criar empregos altamente qualificados e aumentar o status do país como um destino globalmente atraente para investimentos em energia", acrescentou.

A ADNOC vai novamente dar as boas-vindas aos parceiros de longo prazo que trazem expertise operacional, tecnologia, perspicácia financeira e a capacidade de desenvolver e abrir novos mercados. Em contrapartida, os parceiros se beneficiarão dos pontos fortes do Complexo Industrial de Ruwais, inclusive: matéria prima competitiva, forte integração, um site operado por um único proprietário para maximizar as sinergias, uma localização geográfica vantajosa, bem posicionada para o comércio Leste-Oeste, um porto altamente desenvolvido e uma infraestrutura de logística.

Os planos estão bem avançados para expandir a capacidade de refino do complexo em mais de 65%, ou 600.000 bpd até 2025, através do acréscimo de uma terceira, nova refinaria, criando uma capacidade total de 1,5 milhão de barris por dia (mbpd). Todo o complexo de Ruwais será também atualizado para produzir maiores volumes de produtos petroquímicos e produtos derivados de maior valor. Ele inclui um plano para criar um dos maiores craqueadores de alimentação mista do mundo, triplicando a capacidade de produção de 4,5 mtpa em 2016 para 14,4 mtpa até 2025.

A ADNOC vai também desenvolver um novo ecossistema de manufatura em grande escala em Ruwais através da criação de novos Parques de Conversão e Derivados petroquímicos, criando um ponto focal para a indústria de petroquímicos. O Parque de Derivados de Ruwais atuará como principal catalisador da próxima etapa de transformação petroquímica, convidando parceiros para investir e produzir novas soluções e produtos a partir do crescente conjunto de matérias primas disponíveis em Ruwais.

O novo Parque de Conversão de Ruwais vai impulsionar uma nova criação de negócios mais na base da cadeia de valor, fabricando produtos finais de maior valor, inclusive materiais de embalagem, revestimentos, isolamento de alta voltagem e compostos automotivos.

Sobre a ADNOC

A ADNOC é um importante grupo diversificado de empresas petroquímicas e de energia que produz aproximadamente 3 milhões de barris de petróleo e 10,5 bilhões de pés cúbicos de gás bruto diariamente. Suas atividades integradas de produção, refino e distribuição são realizadas por 14 empresas subsidiárias especializadas e empreendimentos conjuntos. Para saber mais, acesse: www.adnoc.ae Para outras informações: media@adnoc.com.

*Fonte:

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180513005077/pt/

CONTACT: ADNOC

Sean McCarthy, +971564067996

smccarthy@adnoc.ae

KEYWORD: UNITED ARAB EMIRATES NORTH AMERICA CANADA MIDDLE EAST

INDUSTRY KEYWORD: ENERGY OIL/GAS OTHER ENERGY

SOURCE: ADNOC

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/13/2018 09:50 PM/DISC: 05/13/2018 09:50 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180513005077/pt