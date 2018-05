Rimini Street Anuncia los Resultados Financieros del Primer Trimestre Fiscal de 2018

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--may. 13, 2018--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor global de productos y servicios para software empresarial, y proveedor independiente líder de soporte para productos de software de Oracle y SAP, anunció hoy los resultados financieros de su primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2018.

"Rimini Street se desempeñó bien en el primer trimestre de 2018, en ingresos, en prestación de servicios y en operaciones globales", afirmó Seth A. Ravin, cofundador y director ejecutivo de Rimini Street. "Aumentamos nuestra inversión en ventas y comercialización, e invertimos en el desarrollo de varias soluciones nuevas de productos y servicios presentadas en abril y mayo. También tuvimos desarrollos positivos en nuestro litigio en curso con Oracle, incluida la anulación de ciertos premios por parte del Tribunal de Apelaciones de los EE. UU., y el pedido a Oracle del reembolso de, aproximadamente, 50 millones de USD (lo cual Oracle ha hecho, una parte de lo cual está bajo custodia). Rimini Street planea impulsar el crecimiento y continuar mejorando el apalancamiento operativo, al reclutar y al contratar talentos ejecutivos adicionales, aumentar aún más las inversiones en ventas y comercialización, incrementar las ventas de nuevos productos y ofertas de servicios, y expandir las capacidades globales de prestación de servicios".

"Los ingresos en el primer trimestre del año fiscal 2018 se ubicaron dentro de nuestro rango previsto y fueron impulsados ​​por un crecimiento equilibrado en todas las geografías. El reembolso del litigio de 21,5 millones de USD que recibimos de Oracle en el trimestre se utilizó principalmente para pagar las obligaciones de deuda en virtud de nuestra línea de crédito el 3 de abril de 2018", declaró Tom Sabol, director financiero de Rimini Street. "Esto disminuyó nuestras obligaciones totales de deuda, al tiempo que redujimos nuestros costos futuros de servicio de la deuda. Además, seguimos comprometidos a reducir aún más nuestro costo de capital y en mejorar los flujos de caja gratuitos para financiar la inversión en oportunidades de crecimiento".

Lanzamiento de nuevas soluciones de productos y servicios

El 24 de abril, Rimini Street anunció la disponibilidad inmediata de Mobility de Rimini Street y Analytics de Rimini Street, sus últimas ofertas en una nueva familia de soluciones diseñadas para proporcionar una ventaja competitiva mejorada a las organizaciones con inversiones de software empresarial maduras y valiosas. Advanced Database Security de Rimini Street fue la primera oferta en esta nueva familia de productos y se lanzó en 2017. Las nuevas soluciones de Rimini Street permiten a una organización modernizar rápida y económicamente su software empresarial actual con las últimas funciones y características deseadas, proteger a futuro sus plataformas técnicas contra cambios de tecnología aún desconocidos y asegurar sus sistemas contra un entorno de amenazas en constante evolución. Las nuevas soluciones de Rimini Street permiten a las organizaciones aprovechar sus sistemas existentes como una base sólida para una estrategia de TI híbrida e innovadora.

Además, Rimini Street anunció hoy la extensión de su modelo de soporte probado y galardonado y capacidades globales para los productos de SaaS, comenzando con el lanzamiento de los servicios para los productos de Sales Cloud y Service Cloud de Salesforce. El objetivo de la Compañía es ayudar a los clientes a lograr un mayor éxito, al optimizar su inversión en la empresa híbrida, que ahora incluye soporte para software empresarial con licencia tradicional y SaaS. Los clientes de Salesforce pueden aprovechar los servicios de soporte premiados y ultrareceptivos de Rimini Street para complementar su programa de mantenimiento central provisto por Salesforce, a fin de acelerar la entrega de capacidades, de optimizar los costos operativos totales y de maximizar el retorno de la inversión. Estos nuevos servicios permitirán que los clientes de Salesforce se beneficien del soporte operativo comprobado de Rimini Street, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, con una respuesta garantizada de 15 minutos para problemas urgentes, además de gestión de sistemas administrados y servicios de configuración, personalización e integración de proyectos.

Los comunicados de prensa que contienen información adicional sobre el nuevo producto y las soluciones de servicio se publican en el sitio web de la Compañía.

Aspectos financieros destacados del tercer trimestre de 2018

El ingreso neto fue de 59,8 millones de USD para el trimestre, un aumento del 22 % en comparación con 49,1 millones de USD para el mismo período del año anterior. El ingreso por suscripción anualizada fue de 239 millones de USD para el trimestre, un aumento del 22 % en comparación con 196 millones de USD para el mismo período del año anterior. Los clientes activos al 31 de marzo de 2018 eran 1581, un aumento del 23 % en comparación con 1285 al 31 de marzo de 2017. La tasa de retención de ingresos fue del 92,9 % para los últimos 12 meses finalizados el 31 de marzo de 2018, en comparación con 93,6 % para el período comparable que finalizó el 31 de marzo de 2017. El porcentaje de utilidades brutas fue del 60,6 % para el trimestre, en comparación con el 62,6 % del mismo período del año anterior, lo cual refleja una mayor inversión en infraestructura y productos tributarios, legales y regulatorios para ciertos países. El ingreso operativo fue de 25,2 millones de USD para el trimestre, en comparación con 2,8 millones de USD para el mismo período del año anterior e incluye 21,3 millones de USD del reembolso del litigio de Oracle. El ingreso operativo no establecido en los GAAP fue de 6,1 millones de USD para el trimestre, en comparación con 7,1 millones de USD para el mismo período del año anterior. El ingreso neto fue de 3,5 millones de USD o ganancias por acción diluida de 0,05 USD, en función del promedio ponderado de acciones en circulación de 68,2 millones, en comparación con una pérdida neta de 14,5 millones de USD o una pérdida por acción diluida de 0,59 USD, en función del promedio ponderado de acciones en circulación de 24,4 millones para el mismo período del año anterior. La pérdida neta no establecida en los GAAP para el trimestre fue de 16,3 millones de USD para el trimestre, en comparación con 4,5 millones de USD para el mismo período del año anterior. El flujo de caja de operaciones fue de 18,7 millones de USD para el trimestre, en comparación con 6,6 millones de USD para el mismo período del año anterior. Las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, EBITDA) ajustadas para el trimestre fueron de 6,7 millones de USD, en comparación con 7,7 millones de USD para el mismo período del año anterior. Durante marzo de 2018, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos ordenó a Oracle que reembolsara aproximadamente 50 millones de USD pagados por Rimini Street a Oracle por anulaciones de premios relacionados con un litigio. El 30 de marzo de 2018, Rimini Street recibió 21,5 millones de USD de Oracle. Además, el 2 de mayo de 2018, según lo acordado entre Rimini Street y Oracle, Oracle colocó 28,5 millones de USD adicionales en una cuenta de depósito en custodia controlada por el tribunal para ser distribuidos siguiendo el resultado de una decisión de consignación sobre los honorarios de los abogados. Actualmente, esperamos que el Tribunal Federal de Distrito de los EE. UU. se pronuncie sobre este asunto en algún momento en 2018.

Las conciliaciones de las medidas financieras no establecidas en los GAAP, proporcionadas en este comunicado de prensa con sus medidas financieras GAAP más directamente comparables, se proporcionan en las tablas financieras incluidas al final de este comunicado de prensa. Una explicación de estas medidas y de cómo se calculan también se incluyen bajo el título “Acerca de las medidas financieras No GAAP y ciertas métricas clave”.

Aspectos destacados de la Compañía del primer trimestre de 2018

Se amplió el equipo de administración superior de Rimini Street con el nombramiento de Gregory Symon como vicepresidente sénior de Operaciones de campo a nivel mundial. El señor Symon es un veterano de 30 años en ventas de software y tecnología empresarial, con éxito comprobado en liderazgo del equipo de ventas, desarrollo comercial y estrategia de ventas, que incluye puestos de liderazgo de ventas sénior en Intel, Red Hat y Sitecore. Se nombró a Hyungwook "Kevin" Kim como gerente nacional de Corea del Sur. El señor Kim aporta más de 20 años de experiencia en ventas y liderazgo de ventas a Rimini Street. Más recientemente, se desempeñó como director sénior de ventas para Oracle Korea y, anteriormente, se desempeñó en ventas en SAP Korea. Le ahorró a los clientes más de 3000 millones de USD en costos totales de mantenimiento hasta la fecha desde su inicio. Cerró más de 7000 casos de soporte en 49 países y, nuevamente, obtuvo una calificación de satisfacción del cliente promedio de 4,8 sobre 5,0 (donde 5,0 es “excelente”) en concepto de prestación de soporte. Reconocido por los Premios Stevie por Ventas y Servicio al Cliente con cinco premios, incluido el Departamento de Servicio al Cliente del Año y el Líder de Servicio al Cliente del Año. Se presentó en 11 eventos de directores de Tecnología y TI y líderes de adquisiciones en todo el mundo, incluidos eventos en Brasil, Japón, Países Bajos, Corea del Sur, el Reino Unido y los EE. UU.

Guía de ingresos del segundo trimestre de 2018

En la actualidad, la Empresa brinda una guía de ingresos para el segundo trimestre de 2018 que, según prevé, se encontrará en un rango de, aproximadamente, 60,0 millones de USD a 61,0 millones de USD.

Guía de ingresos para el año completo 2018

La Empresa reafirma una guía de ingresos para el año completo 2018 que, según prevé, se encontrará en un rango de, aproximadamente, 250 millones de USD a 270 millones de USD.

Información de Transmisión web y Conferencia telefónica

Rimini Street realizará una conferencia telefónica y una transmisión web para analizar los resultados del primer trimestre de 2018, a las 5:00 p. m., hora del Este/2:00 p. m., hora del Pacífico, el 10 de mayo de 2018. Una transmisión web en vivo del evento estará disponible en el sitio de Relaciones con los Inversores de Rimini Street, en https://investors.riministreet.com/events-and-presentations/upcoming-and-past-events. Los participantes que se comunican pueden acceder a la conferencia telefónica marcando el (855) 213-3942 en los EE. UU. y en Canadá e ingresando el código 3094007. La reproducción de la transmisión web estará disponible durante, al menos, 90 días luego del evento.

Uso de la Empresa de las Medidas Financieras No GAAP

Este comunicado de prensa utiliza “medidas financieras no establecidas en los GAAP”. Las medidas financieras no establecidas en los GAAP no se basan en un conjunto de reglas o de principios contables integrales. Esta información no basada en los GAAP es complementaria y no tiene la intención de representar una medida del rendimiento de acuerdo con las divulgaciones requeridas por los principios de contabilidad generalmente aceptados o GAAP. Las medidas financieras no establecidas en los GAAP deberán considerarse complementarias y no sustitutas para otras medidas de rendimiento financiero preparadas de acuerdo con los GAAP o superiores a estas. En las tablas financieras incluidas en este comunicado de prensa, se incluye una conciliación de los GAAP con los resultados no establecidos en los GAAP. Presentada bajo el título “Acerca de las medidas financieras no establecidas en los GAAP y ciertas medidas clave” es una descripción y explicación de nuestras medidas financieras no establecidas en los GAAP.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) es un proveedor global de productos y servicios de soporte para software empresarial, y el proveedor independiente líder de soporte para productos de Oracle y SAP, basado tanto en la cantidad de clientes activos a los que se les brinda soporte como en el reconocimiento de parte de empresas analistas de la industria. La empresa ha redefinido los servicios de soporte para software empresarial desde 2005 con un programa innovador y galardonado que les permite a los licenciatarios de IBM, Microsoft, Oracle, SAP y otros proveedores de software empresarial ahorrar hasta un 90 % en los costos totales de soporte. Los clientes pueden continuar con su versión actual del software sin necesidad de realizar actualizaciones durante un mínimo de 15 años. Más de 1580 organizaciones en todo el mundo de la lista Fortune 500, del mercado medio, del sector público y de otras organizaciones que forman parte de una amplia gama de industrias eligen hoy a Rimini Street como su proveedor de soporte independiente de confianza. Para obtener más información, visite http://www.riministreet.com, siga a @riministreet en Twitter y busque Rimini Street en Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

Declaraciones a Futuro

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado no son hechos históricos, sino declaraciones a futuro para los efectos de las disposiciones de puerto seguro, en virtud de la Ley de Reforma de Litigios sobre Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Por lo general, las declaraciones a futuro están acompañadas por palabras como “poder”, “debería”, “tendría”, “planificar”, “pretender”, “anticipar”, “creer”, “estimar”, “predecir”, “potencial”, “parecer”, “buscar”, “seguir”, “futuro”, “podrá”, “esperar”, “perspectiva” o palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones sobre nuestra guía de ingresos, la industria, los eventos futuros, las oportunidades futuras y las iniciativas de crecimiento para el segundo trimestre y el año 2018, las estimaciones del mercado total direccionable de Rimini Street y las proyecciones de ahorros para los clientes. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la gestión, y no son predicciones sobre el desempeño real ni declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres sobre el negocio de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, cambios en el entorno comercial en el que opera Rimini Street, lo que incluye inflación y tasas de interés, y las condiciones financieras, económicas, reglamentarias y políticas generales que afectan a la industria en la que opera Rimini Street; las investigaciones gubernamentales y los acontecimientos de litigio adversos; el monto final y los plazos de los reembolsos de Oracle en relación con nuestro litigio; nuestra capacidad de refinanciar la deuda existente en condiciones favorables; los cambios en materia de impuestos, leyes y reglamentos; la actividad competitiva de productos y de precios; la dificultad para gestionar el crecimiento de forma rentable; el éxito de nuestros productos y servicios presentados recientemente, incluidos Mobility de Rimini Street, Analytics de Rimini Street, Advanced Database Security de Rimini Street, y servicios para los productos de Sales Cloud y Service Cloud de Salesforce; la pérdida de uno o de más miembros del equipo de gerencia de Rimini Street; la incertidumbre respecto del valor a largo plazo de las acciones ordinarias de RMNI; y aquellos descritos en el Informe anual de Rimini Street, en el Formulario 10-K presentado del 15 de marzo de 2018, en la sección “Factores de Riesgo” y sus actualizaciones ocasionales mediante los Informes trimestrales de Rimini Street, en el Formulario 10-Q, los Informes actuales, en el Formulario 8-K, y otros documentos presentados por Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Es posible que existan riesgos adicionales que Rimini Street sabe o considera que son inmateriales en la actualidad que también podrían causar que los resultados reales difirieran de aquellos contemplados en las declaraciones a futuro. Además, las declaraciones a futuro representan las expectativas, los planes o las proyecciones de Rimini Street respecto de eventos y opiniones futuros a la fecha de este comunicado. Rimini Street anticipa que los eventos y los acontecimientos posteriores harán que las evaluaciones de Rimini Street cambien. Sin embargo, si bien Rimini Street puede elegir actualizar estas declaraciones a futuro en algún momento, Rimini Street renuncia de forma específica a cualquier obligación de hacerlo, excepto en la medida requerida por la ley. No se debe confiar en estas declaraciones a futuro como si representaran las evaluaciones de Rimini Street a partir de cualquier fecha posterior de la fecha de este comunicado.

Salesforce, Service Cloud, Sales Cloud y otras son marcas comerciales de salesforce.com, inc.

© 2018 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. “Rimini Street” es una marca comercial registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y las combinaciones de estos, así como otras marcas que llevan el símbolo TM, son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares, y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no afirma en absoluto patrocinar a los titulares de marca comercial u otras compañías indicados en el presente, como así tampoco estar afiliada o asociada a estos.

