BC-BBA--Top Ten

BASEBALL'S TOP TEN By The Associated Press AMERICAN LEAGUE G AB R H Pct. Betts Bos 36 136 42 49 .360 MMachado Bal 41 157 25 55 .350 Simmons LAA 37 139 25 48 .345 JMartinez Bos 38 149 24 51 .342 Lowrie Oak 39 159 17 54 .340 Brantley Cle 29 116 16 39 .336 DGordon Sea 38 155 23 51 .329 Castellanos Det 37 144 20 47 .326 Soler KC 36 130 19 42 .323 Lindor Cle 39 165 34 53 .321 Home Runs

Betts, Boston, 13; MMachado, Baltimore, 13; Gallo, Texas, 12; Trout, Los Angeles, 12; JoRamirez, Cleveland, 12; Lindor, Cleveland, 12; KDavis, Oakland, 11; Davidson, Chicago, 11; Judge, New York, 11; 8 tied at 10.

Runs Batted In

MMachado, Baltimore, 38; Lowrie, Oakland, 36; KDavis, Oakland, 35; Judge, New York, 35; JMartinez, Boston, 33; Gregorius, New York, 31; Upton, Los Angeles, 30; Haniger, Seattle, 30; GSanchez, New York, 30; 2 tied at 29.

Pitching

Severino, New York, 6-1; Kluber, Cleveland, 6-2; Porcello, Boston, 5-0; Velazquez, Boston, 5-0; Morton, Houston, 5-0; Carrasco, Cleveland, 5-1; McCullers, Houston, 5-1; Hernandez, Seattle, 5-3; Clippard, Toronto, 4-0; 2 tied at 4-1.