Vista Group signe un accord avec Aeon Entertainment, la plus grosse chaîne de cinémas du Japon

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande et TOKYO--(BUSINESS WIRE)--mai 12, 2018--Vista Group International (NZX & ASX : VGL), premier fournisseur mondial de solutions logicielles pour l'industrie cinématographique internationale, a signé un accord avec Aeon Entertainment Co Ltd (« Aeon »), son premier client au Japon. Le Japon est l'un des « 5 premiers » marchés de présentation de films au monde en termes de ventes en salles.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180511005845/fr/

Les sociétés du Vista Group, Vista Entertainment Solutions (« Vista Cinema ») et Movio, fourniront leurs solutions logicielles de gestion cinématographique et d'analyse de données de commercialisation respectives à Aeon, qui exploite 91 complexes cinématographiques de 774 écrans dans tout le Japon.

L'accord représente l'accomplissement d'un objectif de longue date pour Vista Cinema, qui a accru sa part de marché international sur le marché des grands circuits de cinéma pour atteindre 38 % en l'espace de 20 ans, sans toutefois inclure le Japon. La négociation réussie de l'accord menée pendant plus de deux ans s'est faite grâce au soutien du partenaire commercial de Vista sur le marché, VINX Corporation (« VINX »), qui continuera à travailler avec Vista pour exécuter le nouvel accord, notamment le déploiement du logiciel et du support continu de Vista.

VINX a mis en place une nouvelle division cinéma axée sur la vente et le soutien aux exposants japonais. « Notre partenariat avec Vista a posé les bases de cette nouvelle division au sein de VINX et nous sommes très enthousiastes quant à l'opportunité qu'elle représente. Il est difficile de promouvoir le progiciel étranger au Japon car nous avons développé des systèmes personnalisés pour chaque client. Ce partenariat va nous permettre non seulement d'étendre nos activités ensemble au Japon, mais cela va aussi nous aider à améliorer notre stratégie mondiale. Je suis convaincu que cet accord sera la première étape d'un développement et d'un succès formidables pour l'industrie cinématographique japonaise », affirme Toshiya Fujita, président de VINX.

« À force de persévérance, de détermination et de travail acharné et avec le soutien de notre partenaire VINX Corporation, nous avons finalement atteint notre objectif de longue date qui était d'établir la marque Vista au Japon », a déclaré Kimbal Riley, directeur général du Vista Group. « Avec la mise en place du système logiciel de pointe de gestion de cinémas de Vista Cinema et les perspectives et solutions de données de commercialisation sans égal de Movio, Aeon améliorera indubitablement sa position de leader. Nous sommes honorés et reconnaissants d'être les partenaires d'une entreprise aussi réputée et prestigieuse qu'Aeon au Japon et notre expérience avec Aeon a prouvé qu'ils sont une extraordinaire équipe dévouée de professionnels du cinéma. »

La combinaison de Vista Loyalty et de Movio est le choix d'une solution haut de gamme pour Aeon ; l'intégration des deux produits améliore la saisie de données, l'analyse marketing et les renseignements sur le public, ce qui permet l'exécution de campagnes de commercialisation ciblées et intégrées de manière optimale. Le programme de fidélité et les recettes des ventes en salles d'Aeon devraient progresser rapidement grâce à l'utilisation combinée de Vista Loyalty et de Movio.

Le déploiement des solutions Vista Cinema et Movio pour Aeon sera terminé d'ici février 2020.

À propos de VINX Corporation

VINX Corp a participé à la révolution des TI dans la distribution de détail au Japon et a dirigé la normalisation des systèmes de vente au détail en tant qu'expert en TI. VINX ne cesse de créer des produits et des services innovants en profitant de la longue expérience et du savoir-faire acquis depuis 1991 dans le secteur de la vente au détail, tout en fournissant des services TI de haute qualité au Japon et dans les pays étrangers, faisant la force du groupe Fujisoft. Avec plus de 1 250 employés, VINX a mis au point des « solutions TI transfrontalières » afin de résoudre les problèmes de TI des sociétés étrangères de vente au détail, en offrant la qualité japonaise et en assurant la construction de réseaux au Japon, en Chine et dans d'autres pays d'Asie. Afin de soutenir pleinement la « stratégie Chine et ANASE » de l'industrie japonaise de la vente au détail, VINX a établi des filiales en Chine, en Malaisie et au Vietnam, et a étendu ses activités en Asie afin de mener à bien un développement offshore sur le terrain, ainsi qu'un approvisionnement en équipements dans les zones locales. Site Web : www.vinx.co.jp

À propos de Vista Group International

Vista Group International (Vista Group) est une société publique, cotée sur les marchés boursiers néo-zélandais et australien (NZX et ASX : VGL). Le groupe fournit des logiciels et des solutions technologiques supplémentaires à l’ensemble de l’industrie cinématographique mondiale. Le logiciel de gestion des cinémas est fourni par Vista Cinema, qui constitue la branche d’activité principale du groupe. Ensemble, Movio (spécialiste dans l’analyse des données concernant les spectateurs), Veezi (logiciel SaaS basé dans le cloud, destiné au marché indépendant du cinéma), movieXchange (qui assure les connexions au sein de l’industrie cinématographique pour simplifier la promotion et la vente de billets de cinéma), Maccs (logiciel de distribution de films), Numero (logiciel de reporting des résultats box-office destiné aux distributeurs de films et aux cinémas), Cinema Intelligence (solutions de veille économique), Powster (studio de création, et plateforme de marketing pour les studios de cinéma), et Flicks (portail destiné aux cinéphiles offrant des informations sur les films) fournissent une gamme innovante de produits complémentaires pour les autres secteurs de l’industrie cinématographique, de la production à la distribution en passant par l’exploitation en salles et l’expérience des spectateurs. Vista Group possède des bureaux en Nouvelle-Zélande (siège social basé à Auckland), à Sydney, Los Angeles, Londres, Shanghai, Pékin, Mexico, en Afrique du Sud, aux Pays-Bas et en Roumanie. Site Web : www.vistagroup.co LinkedIn : www.linkedin.com/company/vista-group-limited

À propos de Vista Entertainment Solutions

Vista Entertainment Solutions Ltd (« Vista Cinema »), leader mondial en termes de solutions logicielles de gestion des cinémas, dispose de sites dans plus de 90 pays à travers le monde, et sa part de marché mondial sur le marché des grands circuits de cinéma est estimée à 38 %. La gamme de logiciels de Vista Cinema comprend de multiples modules intégrés et évolutifs, adaptés aux besoins des exploitants de salles de cinéma, qui gèrent plus de vingt écrans et des centaines de cinémas. Vista Cinema a son siège à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Site Web : www.vista.co Twitter : @VistaCinema LinkedIn : www.linkedin.com/company/vista-entertainment-solutions

À propos de Movio

Movio, une société de Vista Group International (NZX & AXS : VGL), est le leader mondial en solutions d'analyse de données de commercialisation et de gestion de campagnes, révolutionnant la manière dont l'industrie cinématographique interagit avec les spectateurs. Forte d'une base de données mondiale de plus de 100 millions de spectateurs, 750 millions enregistrements de comportements et de transactions et plus de 5000 titres de films, Movio est la source de données sur les spectateurs la plus complète au monde. L'investissement de la société en science des données et en apprentissage automatique a produit des technologies leaders du marché qui redéfinissent les possibilités de commercialisation des films. Movio donne aux mercaticiens les moyens de connecter les spectateurs à leur film idéal via des chaînes en ligne et hors ligne, et de relier des données de campagnes avec des achats effectifs de billets, afin de boucler la boucle et de mesurer l'efficacité des campagnes. Site Web : www.movio.co Twitter : @MovioHQ LinkedIn : www.linkedin.com/company/movio

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180511005845/fr/

CONTACT: Pour Vista Group International/USA

Maggie Begley/MBC

+1 310 390 0101

maggie@mbcprinc.com

ou

Pour Vista Group International/NZ

Christine Fenby, +64 21 727 006

christine.fenby@vista.co

ou

Pour VINX Corporation/Japon

Hitoshi Chiyoda, +81 3 5209 7359

h.chiyoda@vinx.co.jp

KEYWORD: EUROPE ASIA PACIFIC CENTRAL AMERICA SOUTH AMERICA AUSTRALIA/OCEANIA NEW ZEALAND AFRICA MIDDLE EAST JAPAN

INDUSTRY KEYWORD: ENTERTAINMENT TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE OTHER TECHNOLOGY FILM & MOTION PICTURES COMMUNICATIONS MARKETING

SOURCE: Vista Group

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/12/2018 12:10 AM/DISC: 05/12/2018 12:10 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180511005845/fr