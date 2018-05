Vista Group assina com a Aeon Entertainment, a maior rede de cinemas do Japão

AUCKLAND, Nova Zelândia, e TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--mai 11, 2018--A Vista Group International (NZX e ASX: VGL), importante fornecedora mundial de soluções de software para a indústria cinematográfica global, assinou um contrato com a Aeon Entertainment Co Ltd (Aeon), seu primeiro cliente no Japão. O Japão é um dos cinco maiores mercados de cinema do mundo em receita de bilheteria.

As empresas Vista Entertainment Solutions (Vista Cinema) e Movio, ambas pertencentes ao Vista Group, fornecerão suas respectivas soluções de gestão de cinemas e software de análise de dados de marketing à Aeon, que opera 91 cinemas em todo o Japão com um total de 774 salas de exibição.

Esse contrato representa a concretização de uma antiga meta da Vista Cinema, que ampliou para 38% sua participação global no grande mercado de cinemas ao longo de 20 anos, até então sem a inclusão do Japão. A negociação bem-sucedida do contrato, que durou mais de dois anos, foi realizada com o apoio da VINX Corporation (VINX), parceira de negócios em mercado da Vista que continuará trabalhando com ela para executar o novo contrato, inclusive com a implementação do software e suporte contínuo da Vista.

A VINX estabeleceu uma nova divisão de cinema com foco em vendas e suporte para exibidores japoneses. “Nossa parceria com a Vista deu início a esta nova divisão na VINX, e vemos com enorme otimismo a oportunidade que isso representa. É difícil promover o pacote de software estrangeiro no Japão, já que desenvolvemos sistemas personalizados para cada cliente. Esta parceria não só permitirá que ampliemos juntos nossos negócios no Japão, mas também nos ajudará a aprimorar nossa estratégia global. Estou convencido de que este contrato será apenas a primeira etapa de um grande desenvolvimento e sucesso para a indústria cinematográfica japonesa”, comentou Toshiya Fujita, presidente da VINX.

“Com perseverança, determinação, muito esforço e o apoio de nossa parceira VINX Corporation, finalmente concretizamos nossa meta de longo prazo de estabelecer a marca Vista no Japão”, declarou Kimbal Riley, diretor executivo do Vista Group. “Com a implementação do sistema de software de gestão de cinemas líder de mercado da Vista Cinema e as insuperáveis informações e soluções de dados de marketing da Movio, a Aeon certamente ampliará sua posição de liderança. Nós nos sentimos honrados e gratos por sermos parceiros de uma organização com a reputação e o prestígio da Aeon no Japão, e pela experiência que temos com ela, podemos dizer que a Aeon conta com uma equipe dedicada e extraordinária de profissionais de cinema.”

A combinação do Vista Loyalty e do software Movio é a melhor solução para a Aeon. A integração dos dois produtos melhora a coleta de dados, a análise de marketing e as percepções sobre o público para possibilitar a execução de campanhas de marketing integradas e direcionadas de modo ideal. O programa de fidelidade e o retorno com bilheteria da Aeon devem se ampliar com o uso conjunto do Vista Loyalty e do Movio.

A implementação das soluções da Vista Cinema e da Movio para a Aeon será concluída até fevereiro de 2020.

Sobre a VINX Corporation

A VINX Corp tem ajudado a promover a revolução da TI de varejo no Japão e liderado a padronização dos sistemas de varejo como uma especialista em TI. A VINX segue criando produtos e serviços inovadores ao aproveitar as vantagens do know-how e da longa experiência desde 1991 no setor varejista, prestando ao mesmo tempo serviços de TI de alta qualidade nacional e internacionalmente, e reunindo todo o potencial do Fujisoft Group. Com mais de 1.250 funcionários, a VINX desenvolveu “soluções de TI além de fronteiras” para solucionar problemas internacionais relativos à TI de empresas varejistas, difundindo a qualidade japonesa e fornecendo construção de redes no Japão, China e outros países asiáticos. Para apoiar plenamente a “estratégia China e ASEAN” do setor de varejo japonês, a VINX estabeleceu afiliadas na China, Malásia e Vietnã, e expandiu negócios na Ásia para realizar desenvolvimento internacional no campo e aquisição de equipamentos em áreas locais. Site: www.vinx.co.jp

Sobre a Vista Group International

A Vista Group International (Vista Group) é uma empresa de capital aberto listada nas bolsas de valores da Nova Zelândia e da Austrália (NZX e ASX: VGL). O Grupo fornece soluções tecnológicas adicionais e de software para toda a indústria cinematográfica global. O software de gestão de cinemas é fornecido pela Vista Cinema, a principal empresa do grupo. Movio (autoridade em análise de dados de cinéfilos), Veezi (software SaaS com base na nuvem para o mercado de cinema independente), movieXchange (conectando a indústria de cinema para simplificar a promoção e a venda de ingressos de cinema), Maccs (software de distribuição de filmes), Numero (software de relatório de bilheteria para distribuidores de filmes e cinemas), Cinema Intelligence (soluções de inteligência de negócios), Powster (plataforma de marketing e estúdio multidisciplinar para estúdios de filmes) e Flicks (portal de informações de filmes para cinéfilos) oferecem uma variedade inovadora de produtos complementares em diversos outros setores da indústria cinematográfica, desde a produção e distribuição até a exibição nos cinemas e experiência dos cinéfilos. O Vista Group possui escritórios na Nova Zelândia (sede em Auckland), Sydney, Los Angeles, Londres, Xangai, Pequim, Cidade do México, África do Sul, Países Baixos e Romênia. Site: www.vistagroup.co LinkedIn: www.linkedin.com/company/vista-group-limited

Sobre a Vista Entertainment Solutions

A Vista Entertainment Solutions Ltd (Vista Cinema) é líder mundial em soluções de software para gestão de cinemas com instalações em mais de 90 países em todo o mundo e uma participação de mercado global estimada em 38% no setor cinematográfico de grande circuito. A linha de produtos de software da Vista Cinema abrange vários módulos, integrados e escaláveis, ideais para exibidores de cinema que operam mais de 20 telas e centenas de cinemas. A Vista Cinema está sediada em Auckland, Nova Zelândia. Site: www.vista.co Twitter: @VistaCinema LinkedIn: www.linkedin.com/company/vista-entertainment-solutions

Sobre a Movio

A Movio, uma empresa do Vista Group International (NZX e AXS: VGL), é líder mundial em análise de dados de marketing e soluções de gestão de campanhas de marketing, revolucionando a forma como a indústria cinematográfica interage com os espectadores. Com um banco de dados global de mais de cem milhões de cinéfilos, 750 milhões de registros de comportamentos e transações, e mais de cinco mil títulos de filmes, a Movio é a maior fonte de dados de espectadores do mundo. Os investimentos da empresa em ciência de dados e aprendizagem de máquina produziram tecnologias líderes de mercado que redefinem as possibilidades do marketing de cinema. A Movio possibilita que profissionais de marketing conectem cinéfilos a seus filmes ideais por canais online e offline, e vinculem dados de campanhas à compra efetiva de ingressos para fechar o ciclo e medir a eficácia das campanhas. Site: www.movio.co Twitter: @MovioHQ LinkedIn: www.linkedin.com/company/movio

