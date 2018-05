Die Vista Group schließt Vertrag mit Aeon Entertainment, Japans größter Kinokette

AUCKLAND, Neuseeland und TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Mai 11, 2018--Vista Group International (NZX u. ASX: VGL), der weltweit führende Anbieter von Softwarelösungen für die globale Filmindustrie, hat einen Vertrag mit Aeon Entertainment Co Ltd („Aeon“), seinem ersten Kunden in Japan, abgeschlossen. Japan ist nach Box-Office-Umsatz einer der weltweit führenden fünf Märkte für Filmvorführungen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180511005839/de/

Die zur Vista Group gehörigen Unternehmen Vista Entertainment Solutions („Vista Cinema“) und Movio werden Aeon, das in ganz Japan 91 Kinos mit insgesamt 774 Leinwänden betreibt, ihre jeweiligen Softwarelösungen für Kinomanagement und Analyse von Marketingdaten bereitstellen.

Die Vereinbarung repräsentiert die Verwirklichung eines langjährigen Ziels für Vista Cinema, das sich im Verlauf von 20 Jahren einen weltweiten Anteil am Large-Circuit-Markt von 38% gesichert hat – wobei Japan nicht eingeschlossen ist. Die Vereinbarung wurde über zwei Jahre erfolgreich verhandelt und konnte mit der Unterstützung von Vistas Marktpartner VINX Corporation („VINX“) abgeschlossen werden, der weiterhin mit Vista zusammenarbeiten wird, um die neue Vereinbarung, einschließlich der Bereitstellung von Vistas Software und fortdauerndem Support, umzusetzen.

VINX hat einen neuen Kinobereich etabliert, dessen Fokus auf dem Verkauf und der Unterstützung von japanischen Filmvorführern liegt. „Unsere Partnerschaft mit Vista hat diesen neuen Bereich innerhalb von Vista ins Leben gerufen und wir freuen uns sehr, über die Möglichkeiten, die dieser birgt. Es ist schwierig, das ausländische Software-Paket in Japan zu vermarkten, da wir für alle Kunden maßgeschneiderte Systeme entwickelt haben. Diese Partnerschaft wird uns nicht nur ermöglichen unser Geschäft gemeinsam mit Japan auszubauen, sondern wird uns auch helfen, unsere globale Strategie zu verbessern. Ich bin überzeugt, dass diese Vereinbarung der erste Schritt für eine großartige Entwicklung und einen großartigen Erfolg der japanischen Kinobranche sein wird“, so Toshiya Fujita, Präsident von VINX.

„Dank des Durchhaltevermögens, der Entschlossenheit und harten Arbeit und mit der Unterstützung unseres Partners VINX Corporation konnten wir endlich unser langjähriges Ziel realisieren, die Marke Vista in Japan zu etablieren“, kommentierte Kimbal Riley, Chief Executive der Vista Group. „Mit der Implementierung von Vista Cinemas branchenführendem Software-System für Kinomanagement und Movios unübertroffenen Einblicken in Marketingdaten und Lösungen hierfür wird Aeon seine marktführende Position entschieden verbessern. Wir könnten nicht dankbarer für eine Partnerschaft mit einer Organisation sein, die einen solchen Ruf und ein solches Ansehen wie Aeon in Japan genießt, und bislang haben wir Aeon immer als einsatzfreudiges und außergewöhnliches Team von Cineasten erlebt.“

Gemeinsam sind Vista Loyalty und Movio für Aeon die High-End-Lösung: Die Integration der beiden Produkte verbessert die Datenerfassung, Marketinganalyse und Erkenntnisse über das Publikum, um optimal zielgerichtete und integrierte Marketingkampagnen durchführen zu können. Voraussichtlich wird die gemeinsame Nutzung von Vista Loyalty und Movio den Gewinn von Aeons Treueprogramm und Box Office beschleunigen.

Die Lösungen von Vista Cinema und Movio werden für Aeon bis Februar 2020 eingeführt.

Über die VINX Corporation

VINX Corp unterstützt die IT-Revolution für den Einzelhandel in Japan und leitet als IT-Experte die Standardisierung von Einzelhandelssystemen. VINX schafft weiterhin innovative Produkte und Dienstleistungen und bedient sich dabei seines Know-hows und langjähriger Erfahrung im Bereich des Einzelhandels, die bis ins Jahr 1991 zurückreicht, während das Unternehmen gleichzeitig mit Hilfe des gesamten Leistungsvermögens der Fujisoft Group qualitativ hochwertige IT-Dienste für das In- und Ausland bietet. Mit über 1.250 Mitarbeitern hat VINX grenzübergreifende IT-Lösungen entwickelt, um auch im Ausland IT-Probleme von Einzelhandelsunternehmen zu lösen und so mit japanischer Qualität zu überzeugen und den Netzwerkaufbau zwischen Japan, China und anderen asiatischen Ländern zu ermöglichen. Zur uneingeschränkten Unterstützung seiner „China und ASEAN-Strategie“ der japanischen Einzelhandelsindustrie hat VINX Tochtergesellschaften in China, Malaysia und Vietnam gegründet und erweiterte seine geschäftlichen Aktivitäten in Asien, um Offshore-Entwicklungen und lokale Ausrüstungsbeschaffungen in dem Bereich ausführen zu können. Webseite: www.vinx.co.jp

Über Vista Group International

Vista Group International (Vista Group) ist eine Aktiengesellschaft, die sowohl an der neuseeländischen als auch an der australischen Börse notiert ist (NZX und ASX: VGL). Vista Group International bietet Software und zusätzliche Technologielösungen für die gesamte Filmindustrie weltweit an. Die Kinoverwaltungssoftware wird von Vista Cinema, dem Kerngeschäft von Vista Group International, bereitgestellt. Movio (maßgeblich für Kinobesucherdatenanalyse), Veezi (SaaS-Software auf Cloud-Basis für den Independent-Kino-Markt), movieXchange (Verbindung der Filmindustrie zur Vereinfachung der Promotion und des Verkaufs von Kinokarten), Maccs (Filmverleihsoftware), Numero (Kassensoftware für Filmverleih und Kinos), Cinema Intelligence (Business-Intelligence-Lösungen), Powster (Kreativstudio und Vermarktungsplattform für Filmstudios) und Flicks (das Portal für Filminformationen für Kinobesucher) bieten eine innovative Palette an sich ergänzenden Produkten für weitere Sektoren der Filmbranche von der Produktion über den Verleih und die Kinovorführung bis hin zum Erlebnis für Kinobesucher. Die Vista Group hat Niederlassungen in Neuseeland (Zentrale in Auckland), Sydney, Los Angeles, London, Shanghai, Peking, Mexiko-Stadt, Südafrika, den Niederlanden und Rumänien. Website: www.vistagroup.co LinkedIn: www.linkedin.com/company/vista-group-limited

Über Vista Entertainment Solutions

Vista Entertainment Solutions Ltd („Vista Cinema“) ist der weltweit führende Anbieter von Softwarelösungen für die Kinoverwaltung mit Installationen in mehr als 90 Ländern rund um die Welt und einem geschätzten globalen Anteil von 38 % am Large-Circuit-Markt. Das Softwareproduktangebot von Vista Cinema besteht aus mehreren integrierten und skalierbaren Modulen, die für Kinofilmvorführer geeignet sind, die mehr als zwanzig Bildschirme und Hunderte von Kinosälen betreiben. Vista Cinema hat seinen Hauptsitz in Auckland, Neuseeland. Webseite: www.vista.co Twitter: @VistaCinema LinkedIn: www.linkedin.com/company/vista-entertainment-solutions

Über Movio

Movio, ein Unternehmen der Vista Group International (NZX u. ASX: VGL), ist der weltweite Marktführer für Lösungen im Bereich Marketing Data Analytics und Kampagnenmanagement, die die Art und Weise revolutionieren, auf welche die Filmindustrie mit Kinobesuchern interagiert. Mit einer globalen Datenbank von über 100 Millionen Kinobesuchern, 750 Millionen Aufzeichnungen zu Verhalten und Transaktionen sowie über 5000 Filmtiteln ist Movio die weltweit umfassendste Quelle für Daten zu Kinobesuchern. Die Investition des Unternehmens in Datenwissenschaft und maschinelles Lernen hat zu marktführenden Technologien geführt, die die Möglichkeiten des Filmmarketings neu definieren. Movio ermöglicht Vermarktern, Kinobesucher über Online- und Offline-Kanäle direkt mit ihrem idealen Film zu verbinden und Kampagnendaten mit den tatsächlichen Ticketkäufen zu verknüpfen, um den Kreis zu schließen und die Effektivität von Kampagnen zu messen. Webseite: www.movio.co Twitter: @MovioHQ LinkedIn: www.linkedin.com/company/movio

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20180511005839/de/

CONTACT: Für Vista Group International/USA

Maggie Begley/MBC

+1 310 390 0101

maggie@mbcprinc.com

oder

Für Vista Group International/NZ

Christine Fenby, +64 21 727 006

christine.fenby@vista.co

oder

Für VINX Corporation/Japan

Hitoshi Chiyoda, +81 3 5209 7359

h.chiyoda@vinx.co.jp

KEYWORD: EUROPE ASIA PACIFIC CENTRAL AMERICA SOUTH AMERICA AUSTRALIA/OCEANIA NEW ZEALAND AFRICA MIDDLE EAST JAPAN

INDUSTRY KEYWORD: ENTERTAINMENT TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE OTHER TECHNOLOGY FILM & MOTION PICTURES COMMUNICATIONS MARKETING

SOURCE: Vista Group

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/11/2018 09:23 PM/DISC: 05/11/2018 09:23 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180511005839/de