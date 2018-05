Rimini Street Lanza Soporte para Productos Salesforce Sales Cloud y Salesforce Service Cloud

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--may. 11, 2018--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) un proveedor global de productos y de servicios de soporte para software empresarial, y proveedor independiente líder de soporte para productos de Oracle y SAP, anunció hoy el lanzamiento de sus nuevos servicios de soporte para los productos Salesforce Sales Cloud y Service Cloud. Los clientes de Salesforce ahora pueden aprovechar los servicios de soporte galardonados y ultrareceptivos de Rimini Street para suplementar y para complementar su programa de mantenimiento central provisto por Salesforce, a fin de ayudar a acelerar la entrega de capacidades, a optimizar los costos operativos totales y a mejorar el retorno de la inversión. Estos nuevos servicios permitirán a los clientes de Salesforce beneficiarse del soporte operativo de Rimini Street, las 24 horas, todos los días del año, con una respuesta garantizada de 15 minutos para problemas urgentes, además de los servicios de gestión de sistemas administrados, los servicios de configuración, la personalización y la integración de proyectos de la Compañía.

“Nos complace darle la bienvenida a Rimini Street como nuevo socio de Salesforce, y nos entusiasma trabajar con Rimini Street como cliente de Salesforce sustancial y global a largo plazo, y ahora como nuevo proveedor de servicios de soporte en el ecosistema de servicios global de Salesforce”, señaló Dan Smoot, VPE de Global Partner Sales, Salesforce.

“Ya hemos estado cosechando los beneficios del soporte de primer nivel de Rimini Street para nuestra plataforma SAP y hemos ahorrado importantes dólares de TI que reubicamos en más iniciativas estratégicas dentro de nuestra organización”, señaló Brice Salle, CIO, Touchpoint, Inc. “Estamos encantados de que Rimini Street ahora ofrezca su modelo de soporte para Salesforce Sales Cloud y Service Cloud también. Los clientes de Salesforce que tienen SAP u otras aplicaciones ERP de misión crítica ahora tendrán la opción de contratar un proveedor de soporte único rentable de alta calidad, tanto en la nube como en aplicaciones licenciadas tradicionalmente, lo que ayudará a administrar los costos operativos y a lograr la agilidad del negocio”.

El soporte de Rimini Street llena la brecha crítica del servicio

Los Servicios de soporte de Rimini Street ofrecen a los clientes de Salesforce Sales Cloud y de Service Cloud un Ingeniero de soporte primario (Primary Support Engineer, PSE) que alivia la complejidad de administrar una variedad de diferentes recursos y proveedores, tareas operativas y proyectos en curso, y ofrece estas capacidades con velocidad y agilidad. El modelo de soporte unificado de la Compañía permite a los clientes registrar casos para múltiples aplicaciones y para múltiples servicios con un solo proveedor de servicios que cuenta con un profundo soporte de software empresarial, y experiencia operativa y de integración.

“Los clientes de Salesforce tienen miles de socios de servicio para elegir, sin embargo, muy pocos socios de servicio tienen la capacidad de abordar una brecha de soporte tan crucial y ofrecer un soporte rentable, personalizado y receptivo”, señaló Rebecca Wettemann, VP de Investigación, Nucleus Research. “Las opciones de soporte que proporciona un ingeniero experimentado, con el respaldo de expertos funcionales que resolverán el problema del cliente sin importar dónde se encuentre, ya sea dentro de la aplicación de Salesforce, personalización o integración con otras aplicaciones, es la próxima evolución en soporte de SaaS y, finalmente, ayudará a los clientes de Salesforce a responder rápidamente a los cambiantes requisitos comerciales”.

“Nos complace extender nuestro modelo de soporte comprobado y galardonado, y las capacidades globales a los productos SaaS, comenzando con este lanzamiento de servicios para Salesforce Sales Cloud y Service Cloud”, señaló Seth A. Ravin, director ejecutivo de Rimini Street. “Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a lograr un mayor éxito optimizando su inversión en la empresa híbrida, que ahora incluye soporte para software empresarial con licencia tradicional y SaaS. Además de poner estos nuevos servicios de Salesforce a disposición de nuestros clientes, también nos enorgullece ofrecer estos servicios para respaldar nuestra implementación global de Salesforce Sales Cloud y Service Cloud”.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) es un proveedor global de productos y servicios para software empresarial, y el proveedor independiente líder de soporte para productos de Oracle y SAP. La empresa ha redefinido los servicios de soporte para software empresarial desde 2005 con un programa innovador y galardonado que les permite a los licenciatarios de IBM, Microsoft, Oracle, SAP y otros proveedores de software empresarial ahorrar hasta un 90 % en los costos totales de soporte. Los clientes pueden continuar con su versión actual del software sin necesidad de realizar actualizaciones durante un mínimo de 15 años. Más de 1580 organizaciones en todo el mundo de la lista Fortune 500, del mercado medio, del sector público y de otras organizaciones que forman parte de una amplia gama de industrias eligen hoy a Rimini Street como su proveedor de soporte independiente de confianza. Para obtener más información, visite https://www.riministreet.com, siga a @riministreet en Twitter y busque Rimini Street en Facebook y LinkedIn. (C-RMNI)

Declaraciones a Futuro

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado no son hechos históricos, sino declaraciones a futuro para los efectos de las disposiciones de puerto seguro, en virtud de la Ley de Reforma de Litigios sobre Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Por lo general, las declaraciones a futuro están acompañadas por palabras como “poder”, “debería”, “tendría”, “planificar”, “pretender”, “anticipar”, “creer”, “estimar”, “predecir”, “potencial”, “parecer”, “buscar”, “seguir”, “futuro”, “podrá”, “esperar”, “perspectiva” o palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones sobre nuestra guía de ingresos, la industria, los eventos futuros, las oportunidades futuras y las iniciativas de crecimiento para el primer trimestre y el año 2018, las estimaciones del mercado total direccionable de Rimini Street y las proyecciones de ahorros para los clientes. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la gestión, y no son predicciones sobre el desempeño real ni declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres sobre el negocio de Rimini Street, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, cambios en el entorno comercial en el que opera Rimini Street, incluidas la inflación y las tasas de interés, y las condiciones financieras, económicas, reglamentarias y políticas generales que afectan a la industria en la que opera Rimini Street; los desarrollos de litigios adversos o la investigación gubernamental; el monto final y el momento de los reembolsos de Oracle relacionados con nuestro litigio; nuestra capacidad para refinanciar la deuda existente en términos favorables; los cambios en impuestos, las leyes y los reglamentos; la actividad competitiva de productos y de precios; las dificultades para gestionar el crecimiento de forma rentable; el éxito de nuestros productos y servicios anunciados recientemente, que incluyen Rimini Street Mobility, Rimini Street Analytics, Rimini Street Advanced Database Security y los servicios para los productos Salesforce Sales Cloud y Service Cloud; la pérdida de uno o de más miembros del equipo administrativo de Rimini Street; la incertidumbre en cuanto al valor a largo plazo de las acciones ordinarias de RMNI; y los discutidos en el Informe anual de Rimini Street en el Formulario 10-K presentado el 15 de marzo de 2018 bajo el título “Factores de riesgo”, actualizado periódicamente por los Informes trimestrales de Rimini Street en el Formulario 10-Q, los informes actuales en el Formulario 8- K, y otras presentaciones de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Es posible que existan riesgos adicionales que Rimini Street sabe o considera que son inmateriales en la actualidad que también podrían causar que los resultados reales difirieran de aquellos contemplados en las declaraciones a futuro. Además, las declaraciones a futuro representan las expectativas, los planes o las proyecciones de Rimini Street respecto de eventos y opiniones futuros a la fecha de este comunicado. Rimini Street anticipa que los eventos y los acontecimientos posteriores harán que las evaluaciones de Rimini Street cambien. Sin embargo, si bien Rimini Street puede elegir actualizar estas declaraciones a futuro en algún momento, Rimini Street renuncia de forma específica a cualquier obligación de hacerlo. No se debe confiar en estas declaraciones a futuro como si representaran las evaluaciones de Rimini Street a partir de cualquier fecha posterior de la fecha de este comunicado.

© 2018 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. “Rimini Street” es una marca comercial registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y en otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street, y sus combinaciones y otras marcas marcadas por TM son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales siguen siendo propiedad de sus respectivos titulares, y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street afirma que no hay afiliación, respaldo o asociación con dicho titular de marca u otras empresas mencionadas en este documento.

