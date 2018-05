The Carlstar Group anuncia la designación de Jacob Thomas como su nuevo director ejecutivo

FRANKLIN, Tennessee--(BUSINESS WIRE)--may. 11, 2018--The Carlstar Group anunció la designación de Jacob Thomas como director ejecutivo, y miembro de la Junta Directiva, con vigencia a partir del 8 de mayo de 2018. El Sr. Thomas tomará el lugar de John Salvatore, quien se retirará a fines de mayo después de desempeñarse como director ejecutivo de la empresa desde 2015.

“Queremos agradecer profundamente a John Salvatore por su liderazgo como miembro de la Junta Directiva en los últimos cuatro años y como director ejecutivo de The Carlstar Group desde 2015”, indicó Dino Cusumano, socio gerente sénior de American Industrial Partners (“AIP”), accionista mayoritario de Carlstar. “Mientras John ocupó el puesto, los resultados de la organización mostraron una mejora constante y la empresa se encuentra bien posicionada para un crecimiento sostenible”.

Antes de incorporarse a Carlstar, el Sr. Thomas fue presidente de grupo del negocio de Filtración Móvil para Motores de CLARCOR (y vicepresidente de la plataforma de Filtración Hidráulica y Móvil para Motores luego de que Parker Hannifin adquiriera CLARCOR en marzo de 2017). Antes de trabajar en CLARCOR, el Sr. Thomas se desempeñó como presidente del Grupo de Bombas de Diafragma y Dosificadoras de IDEX Corporation, donde administró una cartera de empresas, incluida Warren Rupp. Previamente, trabajó siete años en cargos ejecutivos en Terex Corporation; incluso fue presidente de Terex para Latinoamérica con sede en San Pablo, Brasil. Además, trabajó nueve años para Navistar International Corporation en una serie de cargos sénior, entre ellos, la vicepresidencia de la unidad de negocios de Motores Diésel de Cilindros de Gran Diámetro de Navistar, y ocupó cargos de gestión y desarrollo de productos en Case Corporation y Ford Motor Company. El Sr. Thomas tiene título de grado en Ingeniería Mecánica del Indian Institute of Technology, una maestría en Ingeniería Mecánica de Ohio State University y una maestría en Administración de Empresas (Master in Business Administration, MBA) de Booth School of Business de University of Chicago.

“Sin duda alguna, Jacob Thomas es un líder muy talentoso y será la persona ideal para dirigir Carlstar”, expresó Cusumano. “A corto plazo, el trabajo de Jacob se enfocará en mantener el impulso positivo de Carlstar y acelerar aún más las iniciativas estratégicas de crecimiento y mejoras de los negocios de la compañía”.

El Sr. Salvatore seguirá siendo miembro de la Junta Directiva de Carlstar y será un asesor sénior clave para AIP.

