The Carlstar Group anuncia Jacob Thomas como novo diretor executivo

FRANKLIN, Tennessee--(BUSINESS WIRE)--mai 11, 2018--The Carlstar Group anunciou Jacob Thomas como diretor executivo (CEO) e membro do conselho, a partir de 8 de maio de 2018. Thomas sucederá John Salvatore, que deixará a empresa no final de maio, após atuar como seu diretor executivo desde 2015.

“Queremos agradecer sinceramente a John Salvatore por sua liderança ao longo dos últimos quatro anos como membro do conselho e dos últimos três anos na função de diretor executivo da The Carlstar Group”, declarou Dino Cusumano, sócio-gerente sênior da American Industrial Partners (AIP), acionista majoritária da Carlstar. “Durante todo o mandato de John, a organização continuou melhorando seus resultados, e os negócios estão bem posicionados para um crescimento sustentável.”

Antes de entrar para a Carlstar, Thomas foi presidente do grupo da unidade de negócios de filtragem móvel de motores da CLARCOR (e vice-presidente de plataforma de filtragem hidráulica e móvel de motores depois que a CLARCOR foi adquirida pela Parker Hannifin em março de 2017). Antes de servir à CLARCOR, Thomas foi presidente do grupo de bombas de diafragma e dosagem da IDEX Corporation, onde gerenciou um portfólio de empresas, inclusive a Warren Rupp. Anteriormente, ele passou sete anos em cargos executivos na Terex Corporation, inclusive como presidente da Terex América Latina com base na cidade brasileira de São Paulo. Além disso, ele trabalhou nove anos na Navistar International Corporation em diversos cargos seniores, inclusive como vice-presidente da unidade de negócios de motores a diesel de grande diâmetro da Navistar, e ocupou cargos de gestão e desenvolvimento de produtos na Case Corporation e na Ford Motor Company. Thomas é formado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Indiano de Tecnologia, tem mestrado na mesma área pela Universidade Estadual de Ohio e MBA pela Escola de Administração Booth da Universidade de Chicago.

“Jacob Thomas é um profissional talentoso cuja liderança já foi comprovada e é a pessoa ideal para comandar a organização da Carlstar”, afirmou Cusumano. “No curto prazo, Jacob se concentrará em dar continuidade ao ritmo positivo da Carlstar e em acelerar ainda mais as iniciativas de melhoria e crescimento de negócios estratégicos da empresa.”

Salvatore continuará no conselho da Carlstar e será um importante conselheiro sênior da AIP.

