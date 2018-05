Los estudiantes de los mercados impactados por huracanes obtienen acceso gratuito a los materiales de estudio para los exámenes Flow

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--may. 11, 2018--Los estudiantes de los mercados afectados por huracanes en Anguilla, BVI, Dominica y Turks & Caicos ahora tienen acceso gratuito a los materiales de estudio para los exámenes Flow StudyCSEC y CAPE hasta el 30 de junio de 2018. Este impulso educacional tan necesario es el resultado de una asociación en curso entre One on One Educational Services y el proveedor líder de entretenimiento y banda ancha en la región, Flow.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20180511005371/es/

(L to R) Flow TCI Marketing and Communications Executive Darron Hilaire, Ricardo Allen, CEO, One on One Educational Services Ltd.; Delleriece Hall, Country Manager, Flow TCI; Minister of Education, Youth, Culture and Library Services, Hon. Karen Adams-Malcolm; Under Secretary, Ministry of Education, Amin McCartney; and, Edgar Howell, Director of Education, Ministry of Education. (Photo: Business Wire)

En septiembre pasado, los huracanes Irma y María dejaron una estela de devastación en estos mercados y varias instituciones educativas sufrieron graves daños, incluyendo libros y materiales de estudio, por lo que muchos estudiantes que se estaban preparando para los exámenes regionales se han visto seriamente perjudicados.

Ahora, con esta oferta gratuita, los estudiantes pueden acceder a dichos recursos registrándose en www.flowstudy.co o descargando la App móvil de Android, Flow Study, desde la tienda en línea Google Play. El portal también está relacionado a los tutoriales basados en videos vía Flow TV on Demand y es GRATIS para todos los clientes de Flow TV. Usando Flow Study, los estudiantes contarán con acceso ilimitado a una amplia gama de materiales de estudio CSEC auto-gestionados, entre los que se incluyen clases completas por video que comprenden los programas de estudio CSEC, exámenes de práctica, soluciones a exámenes en papel de los últimos 9 años, CyberPedia y laboratorios virtuales.

Con la oferta Flow Study FREE, los estudiantes también reciben:

FLOW Study para el aula: acceso en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana a material para preparar los exámenes para todas las materias FLOW Study LIVE: las 5 materias nivel CSEC serán transmitidas en vivo a través de Facebook y live.flowstudy.co con una frecuencia diaria, incluidas las sesiones de trabajos prácticos realizados en el pasado (conjuntamente con las clases) Talleres de estudio FLOW: seminarios de preparación en el sitio Manuales para la preparación de exámenes físicos realizados en el pasado, de One on One: trabajos prácticos realizados en el pasado con sus correspondientes manuales de soluciones

One on One Educational Services Ltd. ha realizado varios talleres en mercados selectos para estudiantes y docentes con el objeto de sensibilizarlos en relación con el programa y con la manera en la que funciona el mismo. El programa Flow Study también es avalado por los Ministerios de Educación de las islas afectadas.

Según Garry Sinclair, Presidente de Flow para la región Caribe, “Al otorgar acceso a nuestros estudiantes a los contenidos educativos de la más alta calidad vía nuestra tecnología líder en la industria, les estamos proveyendo de manera efectiva las oportunidades que ellos necesitan para desbloquear todo su potencial, a pesar de las enormes dificultades que ellos han experimentado”.

“La educación es probablemente la manera más dinámica de avanzar en pos del bienestar de una nación”, expresó Ricardo Allen, Gerente General de One on One. “Y ante los catastróficos huracanes experimentados el año pasado, para muchos estudiantes dicha realidad impactó en forma significativa.”

El Secretario permanente de Dominica ante el Ministerio de Educación, Chandler Hyacinth, resaltó algunos de los desafíos: “Nuestros estudiantes han tenido problemas con la investigación en áreas sin acceso a internet así como en los lugares donde ya no hay computadoras de fácil acceso a causa de los daños ocasionados por la tormenta. Esta iniciativa de Flow y de One on One Educational Services Limited surge en un momento muy oportuno para aquellos que están preparando sus exámenes CSEC y necesitan esa asistencia extra para garantizar el éxito.”

El Ministro de Educación, Minoridad, Cultura y Servicios de Biblioteca de TCI, la Honorable Karen Malcolm, dio la bienvenida a la iniciativa y dijo “Creemos firmemente que cada aprendiz debe ser exitoso y que es nuestro objetivo la provisión de recursos para docentes y para aprendices a fin de los mismos puedan distinguirse. A través de nuestra asociación con Flow y con One on One Educational Services Limited confiamos en que nuestros estudiantes están preparados para alcanzar resultados extraordinarios en los exámenes externos.”

Acerca de C&W Communications

C&W es un proveedor integral de servicios de entretenimiento y comunicaciones que ofrece y entrega al mercado servicios líderes de video, banda ancha, telefonía fija y móvil a consumidores en 18 países. A través de su división comercial, C&W brinda alojamiento de centros de datos, servicios de redes gestionados a nivel nacional e internacional, y soluciones de servicio de Tecnología de la información (Information Technology, IT), mediante el uso de tecnología en la nube para prestar servicio a clientes empresariales y gubernamentales.

C&W también opera una red de fibra óptica submarina de vanguardia: la más extensa de la región.

Conozca más acerca de www.cwc.com o siga a C&W en LinkedIn, Facebook o Twitter.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180511005371/es/

CONTACT: Relaciones con los medios de comunicación de C&W Communications:

Wendy McDonald, +1 (305) 992 9079

KEYWORD: ANGUILLA TURKS AND CAICOS ISLANDS UNITED STATES VIRGIN ISLANDS (BRITISH) NORTH AMERICA CARIBBEAN DOMINICA FLORIDA

INDUSTRY KEYWORD: EDUCATION PRIMARY/SECONDARY OTHER EDUCATION ENTERTAINMENT TV AND RADIO TECHNOLOGY INTERNET TELECOMMUNICATIONS MOBILE/WIRELESS PHILANTHROPY OTHER PHILANTHROPY

SOURCE: Flow

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/11/2018 10:15 AM/DISC: 05/11/2018 10:15 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180511005371/es