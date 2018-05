Lancement de l’emblème de la 31ème Conférence mondiale des ports à Bakou, en Azerbaïdjan

BAKOU, Azerbaïdjan--(BUSINESS WIRE)--mai 10, 2018--Le 9 mai , la conférence à mi-parcours de la Conférence mondiale des ports a été organisée par l'Association internationale des ports (IAPH) à Bakou, en Azerbaïdjan. Plus de 300 ports et entreprises et organisations liées aux ports du monde entier ont participé à la Conférence. En tant qu’hôte de la Conférence mondiale des ports 2019 et important port pour le commerce extérieur de Chine, l’Administration portuaire de Guangzhou a étendu sa chaleureuse invitation à tous les visiteurs.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180510006421/fr/

At the closing ceremony of the Conference, Ms. Yuan Yue, the Deputy Director of Guangzhou Port Authority, Mr. Santiago Garcia Milà, President of IAPH, and Dr. Taleh Ziyadov, Director General of Baku International Sea Trade Port CJSC jointly launched the emblem for 2019 China World Ports Conference, symbolizing the official launching for 31st World Port Conference in Guangzhou. (Photo: Business Wire)

Accueillir la Conférence mondiale des ports 2019 constitue un jalon pour le port de Guangzhou. C’est aussi une étape importante pour accélérer la construction et le développement de villes centrales et de plates-formes d’expédition nationales, et la formation d’un nouveau modèle d’ouverture de toutes parts en Chine. Mme Yuan a déclaré que « le développement du port ne peut être séparé de la ville. C’est même plus qu’une coopération avec le secteur portuaire. Au lieu de cela, les projets doivent être l’élément déclencheur activant les échanges, la logistique, les ports et les autres départements en vue de conjointement développer et standardiser les ports. » Elle a également mentionné que, pendant la 31ème Conférence mondiale des ports qui aura lieu à Guangzhou l’an prochain, l’hôte lancera l’initiative « Friend Circle » pour les ports le long de la BRI (Belt and Road, littéralement Ceinture et route) afin de promouvoir la facilitation du commerce et l’internationalisation des standards chinois.

Cette fois, l’Administration portuaire de Guangzhou a choisi « Collaborate Now, Create Future » (Collaborer maintenant, créer le futur) comme thème de son espace d’exposition, où il sera fait une démonstration complète du port de Guangzhou en tant que plate-forme d’expédition internationale qui est toujours dédiée à l’amélioration des services modernes de logistique d'expédition et à la construction d’un port écologique et sûr intelligent, ainsi qu’à l’approfondissement des échanges et de la coopération à l’international. L’Administration portuaire de Guangzhou a par ailleurs signé un accord de coopération de port jumelé avec le port international de commerce maritime de Bakou, qui devient le 42 ème port jumelé avec Guangzhou. Grâce aux conférences de l’IAPH, le port de Guangzhou entretient aujourd’hui une coopération amicale avec plus de 100 pays et 400 ports dans le monde.

Depuis la publication en 2015 du Plan d’action de trois ans pour la construction du Centre d'expédition international de Guangzhou, trois ans de dur labeur ont conduit à un bond en avant de la production du port, le pouvoir de regroupement et de rayonnement s’est étendu, de nouvelles percées ont été faites dans le rassemblement de facteurs et des projets clés, comme le terminal international pour les navires de croisière de Nansha, ont été lancés. La construction donnera une nouvelle impulsion à la plaque tournante. Le « guichet unique » de China (Guangzhou) International Freight est devenu un exemple majeur et démonstratif parmi ses pairs en Chine.

Avec le lancement du nouveau Plan d’action de 3 ans, le port de Guangzhou utilisera le port comme point d’appui pour renforcer la connectivité avec les régions et villes le long de l’initiative « Belt and Road » et améliorer rapidement le processus d’internationalisation du port de Guangzhou. En suivant strictement l’initiative « Belt and Road » et en saisissant les opportunités de la politique visant à bâtir un pays puissant avec un fort trafic, des océans puissants, ainsi que la construction dans la région de la baie de Guangdong, Hong Kong et Macao, de multiples mesures seront prises conjointement pour promouvoir la construction du Centre d'expédition international de Guangzhou et créer conjointement une plate-forme d’expédition de niveau international.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180510006421/fr/

CONTACT: Global Raytur (Beijing) Public Communication Co.,Ltd

Shirley

86 13720002197

wangyishan@globalraytur.com

KEYWORD: AZERBAIJAN ASIA PACIFIC NORTH AMERICA CANADA CHINA

INDUSTRY KEYWORD: TRANSPORT MARITIME LOGISTICS/SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

SOURCE: Global Raytur (Beijing) Public Communication Co.,Ltd

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/10/2018 10:00 PM/DISC: 05/10/2018 10:01 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180510006421/fr