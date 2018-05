Novo respiradouro difusor QuietAir da ResMed para máscaras CPAP reduz o ruído em 89 porcento

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--mai 10, 2018--A ResMed (NYSE: RMD) (ASX: RMD) lançou hoje o cotovelo do respiradouro difusor QuietAir para suas novas máscaras faciais com ventilação por pressão positiva contínua (continuous positive airway pressure, CPAP): a AirFit F20 com almofada de silicone e a AirTouch F20 com almofada de espuma com efeito memória.

A QuietAir reduz o ruído em 89% e produz um fluxo de ar exalado 70% mais suave em comparação com o design anterior da ResMed, permitindo uma noite de sono tranquila e ininterrupta, e reduzindo duas barreiras para a conformidade da terapia: ruído e conforto do parceiro na cama.

"Com essa tecnologia, os níveis de ruído das nossas máscaras faciais ficam bem abaixo do ruído ambiente no quarto", disse o diretor da ResMed, Mick Farrell. "Estamos oferecendo aos pacientes e aos seus parceiros na cama a paz e a tranquilidade que merecem para dormir melhor."

O QuietAir é a mais recente inovação da linha de produtos AirFit e AirTouch da ResMed:

O AirTouch F20 com espuma com efeito memória UltraSoft, lançado em maio de 2017 , que cria um ajuste personalizado com vedação exclusiva macia e respirável adequada para 98% dos pacientes. As máscaras nasais AirFit F20 e AirFit N20, lançadas em novembro de 2016 , para aumentar o ajuste e o conforto facial, adequadas para 97% e 99% dos pacientes, respectivamente, não importando a estrutura facial, o gênero ou a idade.

Todas as três máscaras complementam o conjunto de dispositivos PAP conectados em nuvem da ResMed. Máquinas de cabeceira Air10 e AirMini, o menor dispositivo PAP do mundo. Monitoramento remoto e auto monitoramento habilitado por conectividade em nuvem, comprovou ajudar a melhorar a aceitação dos pacientes e as eficiências comerciais dos clínicos.

Os respiradouros difusores QuietAir para as máscaras AirFit F20 e AirTouch F20 estão agora disponíveis nas Américas, na região da EMEA e na região da Ásia Pacífico. Para outras informações, entre em contato com seu representante de vendas ResMed.

Sobre a ResMed

A ResMed (NYSE: RMD, ASX: RMD), empresa líder mundial em saúde conectada, com mais de cinco milhões de dispositivos conectados em nuvem para monitoramento remoto diário de pacientes, transforma vidas em todos os momentos. Seus premiados dispositivos e soluções de software ajudam a tratar e administrar a apneia de sono, a doença pulmonar obstrutiva crônica e outras doenças respiratórias. Com mais de seis mil integrantes, sua equipe se dedica a melhorar a qualidade de vida de pacientes, reduzir o impacto de doenças crônicas e economizar custos de saúde em mais de 120 países. ResMed.com

