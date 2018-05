Zlatan Ibrahimović vuelve a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ junto a Visa

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--may. 10, 2018--Visa (NYSE: V), el socio oficial de servicios de pago de la FIFA, anunció hoy que Zlatan Ibrahimović, futbolista profesional y figura de la campaña de comercialización mundial de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ de Visa, volverá al torneo con Visa y se unirá a los fanáticos del fútbol en Rusia este verano.

“He estado diciendo al mundo que estaré en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™: Visa ahora nos está ayudando a mí y a los fanáticos de todo el mundo a entrar en acción”, señaló Zlatan Ibrahimović, atleta estrella y leyenda de la Copa Mundial de la FIFA™. “Visa es innovadora. Zlatan es innovador. Juntos, estamos ayudando a los fanáticos a no perderse ni un momento de la Copa Mundial de la FIFA™”.

Ya sea que viajen al torneo o lo miren desde su casa, los pagos rápidos y fáciles de Visa ayudarán a los fanáticos a aprovechar cada momento de la Copa Mundial de la FIFA™. En Rusia, los fanáticos pasarán menos tiempo en línea y más tiempo enfocados en el campo de juego, utilizando más de 3500 terminales de punto de venta y 1000 concesionarios móviles que han sido equipados con lo último en innovación de pagos, ya sea pasar, tocar o deslizar la tarjeta. Los fanáticos en casa también pueden sumarse a la emoción del partido a través de los ojos de Zlatan equipado con el acceso exclusivo de Visa durante el torneo.

Zlatan y otras personas influyentes derrotan el FOMO de la Copa Mundial de la FIFA™

La campaña de la Copa Mundial de la FIFA™ de Visa, “FOMO definitivo de la Copa Mundial de la FIFA™”, documentará el viaje de Zlatan al torneo y su regreso al escenario de la Copa Mundial de la FIFA™, para demostrar la facilidad de la tecnología de pago sin contacto a lo largo de su aventura. Visa y Zlatan ayudarán a los fanáticos a derrotar el FOMO de la Copa Mundial de la FIFA™ al ofrecer un vistazo de lo que sucede tras bastidores en el evento deportivo más importante del mundo, aprovechando el acceso exclusivo de Visa al círculo central y los calentamientos de los equipos antes de los partidos oficiales.

A Zlatan se le une una gran lista de personas influyentes de las redes sociales a nivel mundial para asegurar que el FOMO de todos los fanáticos sea derrotado. Una primicia para Visa es que las cinco personas influyentes de fútbol, ​​estilo de vida y moda, que representan a Alemania ( freekickerz ), Japón ( Kotaro Tokuda ), México ( Pamela Allier ), Reino Unido ( Chris MD ) y Rusia ( Tatiana Vasilieva ), cumplirán una función integral dentro de la campaña de comercialización mundial de Visa. Varias personas influyentes se presentarán en diferentes películas de campaña y les darán a sus millones de seguidores información sobre cómo la innovadora tecnología de pago y acceso exclusivo de Visa ayuda a mantener a los fanáticos conectados al torneo.

“Visa se compromete a mejorar la experiencia de los fanáticos en las sedes deportivas de todo el mundo y la Copa Mundial de la FIFA™ no es una excepción”, señaló Lynne Biggar, directora de comercialización y comunicaciones de Visa Inc. “Nuestra campaña de la Copa Mundial de la FIFA™ se centra en ayudar a los fanáticos del fútbol de todo el mundo a no perderse ni un momento de la acción, ya sea al implementar nuevas e innovadoras formas de pagar en el estadio o al darles a los fanáticos en casa una visión detrás de escena del torneo”.

Filmada por directores galardonados, Traktor, la campaña creativa, sigue el viaje de Zlatan de regreso a la Copa Mundial de la FIFA™. Desarrollada a nivel mundial y rodada en el Reino Unido, la campaña presenta una combinación de más de 20 películas de héroes y sociales, y abarca transmisiones de televisión, digitales, de video, sociales, impresas y fuera de casa.

Sin efectivo desde el inicio hasta el último partido

Para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, Visa es el servicio de pago exclusivo en todos los estadios donde se aceptan tarjetas como medio de pago. En el estadio, los fanáticos pueden pagar con tarjetas de crédito y débito Visa sin contacto y servicios de pago móvil en terminales sin contacto. Visa también ofrece a los fanáticos en Rusia la posibilidad de comprar innovaciones para experiencias de pago rápidas, fáciles y sin efectivo:

6500 anillos de pago 30 000 pulseras de pago Tarjetas prepagas Visa sin contacto conmemorativas

Para ver las últimas noticias sobre las actividades de la Copa Mundial de la FIFA™ de Visa, participe en la conversación en #PayLikeZlatan, únase a Visa en @Visa_US y a los 31 millones de seguidores de Zlatan en Instagram en @iamzlatanibrahimovic o visite Visa.com.

