Zlatan Ibrahimović volta à Visa para a 2018 FIFA World Cup Russia™

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--mai 10, 2018--A Visa (NYSE:V), parceira oficial de serviços de pagamento da FIFA, anunciou hoje que o jogador de futebol profissional e rosto da campanha de marketing global 2018 FIFA World Cup Russia™ da Visa, Zlatan Ibrahimović, voltará ao torneio com a Visa e se juntará aos torcedores do futebol na Rússia em julho.

Football icon Zlatan Ibrahimović and social media influencer Tatiana Vasilieva show off the speed and ease of Visa’s contactless payment technology that will be featured at the 2018 FIFA World Cup Russia™ (Photo: Business Wire)

“Eu venho dizendo ao mundo que estarei na Copa do Mundo 2018 FIFA World Cup Russia™. A Visa agora está me ajudando e ajudando os torcedores de todo o mundo a participar da ação”, disse Zlatan Ibrahimović, famoso atleta e lenda da FIFA World Cup™. “A Visa é inovadora. Zlatan é inovador. Juntos, estamos ajudando os torcedores a não perder nem um momento da FIFA World Cup™.”

Seja viajando para o torneio ou assistindo em casa, os pagamentos fáceis e rápidos da Visa ajudarão os torcedores a aproveitar cada momento da FIFA World Cup™.” Na Rússia, os torcedores vão ficar menos tempo nas filas e mais tempo concentrados no campo, utilizando mais de 3.500 terminais de pontos de vendas e 1.000 concessionárias móveis que foram equipadas com a mais recente inovação de pagamentos: seja ela dip, tap ou swipe. Os torcedores que ficarem em casa podem também participar do entusiasmo do jogo em tempo real através dos olhos de Zlatan armados com o exclusivo acesso da Visa durante o torneio.

Zlatan e influenciadores derrotam o FOMO na FIFA World Cup™

A campanha FIFA World Cup™ da Visa, “Visa's Ultimate FIFA World Cup™ FOMO” vai documentar a jornada de Zlatan para o torneio e sua volta ao palco da FIFA World Cup™, demonstrando a facilidade da tecnologia de pagamento sem contato durante sua aventura. Visa e Zlatan vão ajudar os torcedores a derrotar o FOMO na FIFA World Cup™ oferecendo uma amostra do que ocorre nos bastidores do maior evento esportivo do mundo, aproveitando o acesso exclusivo da Visa ao círculo central e o aquecimento da equipe antes dos jogos oficiais.

Zlatan terá a companhia de um conjunto dos principais influenciadores da mídia social global, para garanti que todo o FOMO do torcedor seja vencido. Pela primeira vez para a Visa, os cinco influenciadores do futebol, estilo de vida e da moda, que representam Alemanha ( freekickerz ), Japão ( Kotaro Tokuda ), México ( Pamela Allier ), Reino Unido ( Chris MD ) e Rússia ( Tatiana Vasilieva ), serão partes integrantes da campanha de marketing global da Visa. Vários influenciadores serão destacados nos vários filmes da campanha e darão aos seus milhões de seguidores um entendimento de como a tecnologia de pagamentos inovadora e o acesso exclusivo da Visa ajudam a manter os torcedores conectados ao torneio.

"A Visa está comprometida em ampliar a experiência do torcedor nos locais de eventos esportivos de todo o mundo e a FIFA World Cup™ não é uma exceção", disse Lynne Biggar, diretora de marketing e comunicações da Visa Inc. "Nossa campanha FIFA World Cup™ está concentrada em ajudar os torcedores de futebol de todo o mundo a não perder nenhum momento da ação, seja implementando novas maneiras inovadoras de pagamento no estádio ou dando aos torcedores de casa uma amostra dos bastidores do torneio.”

Filmada por diretores premiados, Traktor, a campanha criativa, segue a jornada de Zlatan de volta à FIFA World Cup™. Desenvolvida globalmente e filmada no Reino Unido, a campanha apresenta uma combinação de mais de 20 filmes sociais e de heroísmo e cobre transmissão por televisão, digital, vídeo, social, impressa e fora de casa.

Sem dinheiro da estreia ao jogo final

Para a 2018 FIFA World Cup Russia™, a Visa é o serviço de pagamentos exclusivo em todos os estádios onde cartões de pagamento são aceitos. No estádio, os torcedores podem pagar com cartões de débito e cartões de crédito Visa sem contato e serviços de pagamento móveis em terminais sem contato. A Visa está também oferecendo aos torcedores na Rússia a capacidade de adquirir inovações para experiências de pagamentos rápidos, fáceis e sem dinheiro.

6.500 anéis de pagamento 30.000 pulseiras de pagamento Cartões comemorativos pré-pagos Visa sem contato

Para ver as últimas notícias das atividades da Visa na FIFA World Cup™, participar da conversa em #PayLikeZlatan, junte-se à Visa em @Visa_US e aos 31 milhões de seguidores de Zlatan no Instagram, em @iamzlatanibrahimovic ou acesse Visa.com.

Sobre a Visa Inc.

A Visa Inc. (NYSE: V) é líder mundial em pagamentos digitais. Nossa missão é conectar o mundo através da rede de pagamentos mais inovadora, confiável e segura, permitindo o desenvolvimento de pessoas, empresas e economias. A VisaNet, nossa rede de processamento global avançada, oferece pagamentos seguros e confiáveis em todo o mundo, e é capaz de processar mais de 65.000 mensagens de transação por segundo. O enfoque incansável da empresa em inovação é um catalisador para o rápido crescimento do comércio conectado em qualquer dispositivo e uma força de impulsão por trás do sonho de um futuro sem dinheiro para qualquer pessoa, em qualquer lugar. À medida que o mundo se afasta do analógico e se torna digital, a Visa está aplicando sua marca, produtos, pessoas, rede e escala para remodelar o futuro do comércio. Para outras informações, acesse , e .

