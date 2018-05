Mutua Madrid Open Results

Thursday Caja Magica Madrid, Spain Surface: Clay-Outdoor Singles Men Third Round

Alexander Zverev (2), Germany, def. Leonardo Mayer, Argentina, 6-4, 6-2.

Dusan Lajovic, Serbia, def. Juan Martin del Potro (4), Argentina, 3-6, 6-4, 7-6 (6).

Dominic Thiem (5), Austria, def. Borna Coric, Croatia, 2-6, 7-6 (5), 6-4.

Kevin Anderson (6), South Africa, def. Philipp Kohlschreiber, Germany, 6-3, 7-6 (7).

Kyle Edmund, Britain, def. David Goffin (8), Belgium, 6-3, 6-3.

Denis Shapovalov, Canada, def. Milos Raonic, Canada, 6-4, 6-4.

John Isner (7), United States, def. Pablo Cuevas, Uruguay, 6-7 (9), 7-6 (3), 7-6 (4).

Rafael Nadal (1), Spain, def. Diego Schwartzman (13), Argentina, 6-3, 6-4.

Women Quarterfinals

Caroline Garcia (7), France, def. Carla Suarez Navarro, Spain, 6-2, 6-3.

Karolina Pliskova (6), Czech Republic, def. Simona Halep (1), Romania, 6-4, 6-3.

Kiki Bertens, Netherlands, def. Maria Sharapova, Russia, 4-6, 6-2, 6-3.

Petra Kvitova (10), Czech Republic, def. Daria Kasatkina (14), Russia, 6-4, 6-0.

Doubles Men Second Round

Nikola Mektic, Croatia, and Alexander Peya, Austria, def. Henri Kontinen, Finland, and John Peers (3), Australia, 6-4, 6-4.

Raven Klaasen, South Africa, and Michael Venus, New Zealand, def. Rohan Bopanna, India, and Edouard Roger-Vasselin (8), France, 4-6, 7-6 (4), 10-5.

Bob and Mike Bryan (2), United States, def. Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, and Franko Skugor, Croatia, 6-4, 6-3.

Pierre-Hugues Herbert and Nicolas Mahut (4), France, def. David Marrero and Fernando Verdasco, Spain, 6-1, 6-4.

Ben Mclachlan, Japan, and Jan-Lennard Struff, Germany, def. Ivan Dodig, Croatia, and Rajeev Ram (7), United States, 6-1, 6-3.

Juan Sebastian Cabal and Robert Farah (6), Colombia, def. Fabio Fognini, Italy, and Diego Schwartzman, Argentina, 6-3, 6-3.

Women Quarterfinals

Ekaterina Makarova and Elena Vesnina (1), Russia, def. Alicja Rosolska, Poland, and Abigail Spears, United States, 6-7 (5), 7-6 (3), 10-4.

Andreja Klepac, Slovenia, and Maria Jose Martinez Sanchez (7), Spain, def. Johanna Konta, Britain, and Zhang Shuai, China, 6-4, 6-2.

Andrea Sestini Hlavackova and Barbora Strycova (2), Czech Republic, def. Latisha Chan, Taiwan, and Bethanie Mattek-Sands (5), United States, 6-4, 6-1, 10-6.

Timea Babos, Hungary, and Kristina Mladenovic (3), France, def. Ashleigh Barty, Australia, and CoCo Vandeweghe, United States, 7-5, 3-6, 11-9.