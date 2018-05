Rimini Street Lança Suporte para Produtos Salesforce Sales Cloud e Salesforce Service Cloud

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--mai 10, 2018--A , fornecedora global de produtos e serviços de software empresarial e líder na oferta de suporte independente para software Oracle e SAP, anuncia hoje o lançamento de seus novos serviços de suporte para os produtos Salesforce Sales Cloud e Service Cloud. Agora, os clientes Salesforce podem usufruir do premiado e ultrarresponsivo serviço de suporte da Rimini Street quem vem adicionar e complementar os principais programas de manutenção fornecidos pela Salesforce para ajudar a acelerar a entrega de recursos, otimizar os custos totais de operação e melhorar o ROI. Esses novos serviços permitirão que os clientes Salesforce se beneficiem do comprovado suporte operacional 24x7x365 (24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano) da Rimini Street, com tempo de resposta garantido de 15 minutos para problemas urgentes, além de “ manage services ” e configuração, também a customização e integração de projetos da empresa.

“É com grande satisfação que damos as boas-vindas à Rimini Street como um novo parceiro da Salesforce, estamos empolgados em trabalhar com a Rimini Street tanto como um cliente global e de longo prazo da Salesforce quanto agora como um novo provedor de serviços de suporte no ecossistema global de serviços da Salesforce”, diz Dan Smoot, Vice-Presidente Executivo de Vendas e de Parcerias Globais da Salesforce.

“Já obtivemos valiosos benefícios do suporte de nível premium da Rimini Street para nossa plataforma SAP e economizamos uma quantia de dólares relevante em TI que redirecionamos para iniciativas mais estratégicas em nossa organização”, diz Brice Salle, CIO da Touchpoint, Inc. “Estamos muito satisfeitos com o fato de agora a Rimini Street oferecer também seu modelo de suporte para Salesforce Sales Cloud e Service Cloud . Os clientes Salesforce que possuem SAP ou outras aplicações de ERP de missão crítica tem agora a opção de ter um único provedor de suporte de alta qualidade e eficiência, tanto em termos de custos para as aplicações em Nuvem ou licenciadas de maneira tradicional, o que facilitará a gestão dos custos operacionais e irá gerar agilidade nos negócios.

Suporte da Rimini Street Preenche Lacuna de Serviço Crítico

Os serviços de suporte da Rimini Street disponibilizam aos clientes Salesforce Sales Cloud e Service Cloud um Engenheiro de Suporte Primário (PSE) que ameniza a complexidade do gerenciamento de diversos recursos e fornecedores, tarefas operacionais e projetos em andamento e entrega essas competências com velocidade e agilidade. O modelo de suporte unificado da empresa permite que os clientes registrem intercorrências para diversas aplicações e múltiplos serviços com um único provedor que tenha profunda experiência em suporte de software corporativo, e expertise operacional e de integração.

“Os clientes Salesforce têm milhares de parceiros de serviços para escolher, mas hoje são poucos os parceiros de serviços que possuem a capacidade de lidar com uma lacuna de suporte tão crítica oferecendo suporte econômico , personalizado e responsivo”, diz Rebecca Wettemann, Vice-Presidente de Pesquisa da Nucleus Research. “Opções de suporte que disponibilizam um engenheiro experiente apoiado por especialistas funcionais que resolverão o problema do cliente não importa aonde esteja, seja na aplicação Salesforce, na customização ou na integração com outras aplicações , é a próxima evolução no suporte de SaaS, e propiciará aos clientes Salesforce responder rapidamente às mudanças nos requisitos de negócios.”

“Estamos satisfeitos em estender nosso comprovado e premiado modelo de suporte e recursos globais para produtos SaaS, começando com este lançamento de serviços para Salesforce Sales Cloud e Service Cloud ”, diz , CEO da Rimini Street. “Nosso objetivo é ajudar nossos clientes a alcançar um maior sucesso otimizando seus investimentos dentro de uma arquitetura híbrida, a qual agora inclui suporte para softwares corporativos SaaS bem como para Software licenciado tradicionalmente. Além de disponibilizar esses novos serviços Salesforce para nossos clientes, também estamos orgulhosos de oferecer esses serviços para dar suporte à nossa própria implementação global Salesforce Sales Cloud e Service Cloud. ”

Sobre a Rimini Street, Inc.

A (Nasdaq: RMNI) é provedora global de produtos e serviços para software empresarial, e líder na oferta de suporte independente para software Oracle e SAP. A Empresa tem redefinido os serviços de suporte a software empresarial desde 2005, com um programa inovador e premiado que permite aos usuários de software empresarial IBM, Microsoft, Oracle, SAP e de outros fornecedores economizar até 90% nos custos totais de suporte. Os clientes podem manter as versões atuais de seu software, sem a necessidade de atualização por, pelo menos, 15 anos. Mais de 1.560 organizações globais, entre empresas listadas na Fortune 500, médias empresas (midmarket), setor público e outras organizações de diversos setores, contam atualmente com a Rimini Street como sua provedora independente de suporte. Para saber mais, acesse , siga no Twitter e visite a Rimini Street no e no . (C-RMNI)

