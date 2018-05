CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 507 3-4 Jul 506 1-2 Sep 523 Dec 544 Mar 562 1-2 May 572 Jul 574 3-4 Sep 580 Dec 590 1-2 Mar 597 May 596 3-4 Jul 589 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 394 3-4 Jul 402 Sep 410 1-4 Dec 419 1-2 Mar 428 May 432 3-4 Jul 436 1-2 Sep 414 3-4 Dec 418 1-4 Mar 426 1-4 May 430 Jul 434 1-4 Sep 420 1-2 Dec 420 3-4 Jul 432 Dec 420 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 232 Jul 242 3-4 Sep 246 1-4 Dec 256 3-4 Mar 260 3-4 May 264 Jul 269 Sep 270 1-4 Dec 270 1-4 Mar 270 1-4 Jul 268 3-4 Sep 268 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1013 1-4 Jul 1021 1-4 Aug 1024 3-4 Sep 1027 1-4 Nov 1031 Jan 1035 3-4 Mar 1021 May 1020 1-2 Jul 1026 1-4 Aug 1023 1-2 Sep 1006 1-2 Nov 990 1-2 Jan 993 1-2 Mar 986 3-4 May 987 Jul 992 3-4 Aug 985 1-4 Sep 982 1-4 Nov 969 1-4 Jul 981 1-4 Nov 971 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 30.98 Jul 31.13 Aug 31.25 Sep 31.39 Oct 31.53 Dec 31.87 Jan 32.14 Mar 32.47 May 32.77 Jul 33.07 Aug 33.19 Sep 33.30 Oct 33.33 Dec 33.57 Jan 33.74 Mar 33.96 May 34.11 Jul 34.19 Aug 34.18 Sep 34.18 Oct 34.18 Dec 34.08 Jul 34.08 Oct 34.08 Dec 34.08 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 390.50 Jul 386.10 Aug 383.90 Sep 382.10 Oct 379.90 Dec 378.70 Jan 376.00 Mar 360.70 May 354.10 Jul 353.60 Aug 350.60 Sep 346.20 Oct 339.30 Dec 338.20 Jan 337.60 Mar 337.60 May 337.60 Jul 335.90 Aug 335.90 Sep 335.90 Oct 335.90 Dec 332.20 Jul 332.20 Oct 332.20 Dec 342.30