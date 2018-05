AKM développe un nouveau convertisseur N/A avec amplificateur de casque, permettant la lecture DSD sur les smartphones

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--mai 10, 2018--Asahi Kasei Microdevices Corporation (AKM) a mis au point l’AK4377, un convertisseur N/A stéréo de 32 bits avec amplificateur de casque, permettant de lire des fichiers sonores DSD sur des smartphones ou des lecteurs de musique portables.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180510005306/fr/

"VELVET SOUND(TM)" architecture High Sound Quality 32-bit Advanced Stereo D/A Converter with Headphone Amplifier (Photo: Business Wire)

Présentation du produit

Le format DSD (direct stream digital, DSD) continue à être largement adopté, à l’heure où les distributeurs musicaux voient se développer le marché de la production musicale haute résolution. AKM a récemment mis au point l’AK4377, un convertisseur numérique-analogique (CNA) stéréo 32 bits, doté d’un amplificateur de casque intégré, qui permet de lire des fichiers sonores DSD sur des smartphones ou des lecteurs de musique portables.

Surpassant le remarquable lecteur audio portable AK4376A mis en vente en 2017, l’ AK4377 améliore le rapport signal/bruit (SNR) ainsi que la distorsion harmonique totale plus bruit (THD+N).

Caractéristiques du produit

1. CNA haute résolution avec entrée DSD256 En plus d’une entrée PCM numérique maximale de 768 kHz, l’AK4377 prend également en charge les gammes d’entrées DSD jusqu’au DSD256. Il reproduit fidèlement les sons originaux, ce qui nécessite les grandes quantités de données qui caractérisent les sources sonores à haute résolution.

2. Performances audio améliorées Le CNA AK4377 avec amplificateur de casque, intégré a atteint les normes industrielles les plus élevées, offrant un THD+N de -109 dB et un SNR de 128 dB. La valeur THD+N présente des caractéristiques plates égales ou inférieures à -105 dB pour toute la gamme audible, ce qui revêt une importance particulière. L’appareil offre une lecture plus fidèle de la source acoustique originale.

3. Basé sur l’architecture VELVET SOUND, la technologie de haute qualité audio, requise pour le son en direct Grâce à l’architecture VELVET SOUND, une des caractéristiques des produits CNA conçus pour les appareils audio haut de gamme, l’AK4377 atteint de meilleures performances de reproduction sonore.

À propos d’

Asahi Kasei Microdevices Corporation (AKM) est une société japonaise qui conçoit et fabrique des circuits intégrés à signaux mixtes CMOS, et des capteurs magnétiques pour des applications telles que l’audio, le multimédia, l’électronique grand public, l’infrastructure industrielle et les télécommunications. Depuis plus de 30 ans, AKM fournit à ses clients des solutions optimales dans le monde entier. Située à San Jose, Californie, États-Unis, la société AKM Semiconductor, Inc. est une filiale à part entière d’AKM, offrant un support de vente, de commercialisation et de conception pour les clients d’Amérique du Nord. Des renseignements supplémentaires sont disponibles à l’adresse www.akm.com

À propos du « VELVET SOUND »

Le VELVET SOUND est le concept de marque de la « philosophie du son » attribué à la nouvelle génération d’appareils audio d’AKM ainsi qu’à ses « nouvelles architecture et technologies de base ». Un nouveau circuit a été conçu pour « équilibrer la quantité des informations et l’intensité » et « se concentrer sur le son original » pour atteindre une musicalité riche et de hautes performances. Ce circuit offre des spécifications et des caractéristiques adaptées à l’ère de l’audio haute résolution.

* AKM et VELVET SOUND™ sont des marques déposées d’Asahi Kasei Microdevices Corporation au Japon, en Europe et aux États-Unis. * Les appellations, noms de sociétés et noms de produits mentionnés dans le présent communiqué sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180510005306/fr/

CONTACT: Renseignements médias :

Asahi Kasei Microdispositifs

Gaku Suzuki, + 81-3-3296-3953

Unité d’affaires Silicon Solution

web_dc@om.asahi-kasei.co.jp

Renseignements clients :

Infos sur akm.com

https://www.akm.com/akm/en/support/inquires/

KEYWORD: UNITED STATES ASIA PACIFIC NORTH AMERICA CALIFORNIA JAPAN

INDUSTRY KEYWORD: ENTERTAINMENT MUSIC TECHNOLOGY CONSUMER ELECTRONICS HARDWARE AUDIO/VIDEO SEMICONDUCTOR MOBILE/WIRELESS MANUFACTURING OTHER MANUFACTURING

SOURCE: Asahi Kasei Microdevices Corporation

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/10/2018 11:12 AM/DISC: 05/10/2018 11:12 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180510005306/fr