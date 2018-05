AKM entwickelt neuen D/A-Umsetzer mit Kopfhörerverstärker, der die DSD-Wiedergabe auf Smartphones ermöglicht

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Mai 10, 2018--Die Asahi Kasei Microdevices Corporation (AKM) hat einen 32-Bit-Stereo-D/A-Umsetzer mit Kopfhörerverstärker entwickelt, den AK4377, der die Wiedergabe von DSD-Tonquellen in Smartphones oder tragbaren Musikplayern ermöglicht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180510005307/de/

"VELVET SOUND(TM)" architecture High Sound Quality 32-bit Advanced Stereo D/A Converter with Headphone Amplifier (Photo: Business Wire)

Produktübersicht

Das Direct Stream Digital-Tonquellenformat (DSD) gewinnt weiterhin an Akzeptanz, da der Markt für hochauflösende Musikressourcen für den Musikvertrieb wächst. AKM hat kürzlich den AK4377 entwickelt, einen 32-Bit-Stereo-Digital-Analog-Wandler (DAC) mit integriertem Kopfhörerverstärker, der DSD-Soundquellen auf Smartphones und tragbaren Musik-Playern abspielen kann.

Der AK4377 ist über dem AK4376A positioniert, der 2017 auf den Markt kam und eine beeindruckende Erfolgsgeschichte im Bereich der portablen Audiogeräten aufwies; er bietet ein verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) und eine gesamte harmonische Verzerrung + Rauschen (total harmonic distortion + noise, THD+N).

Produkteigenschaften

1. High-Resolution Support | DSD256 Input Support Neben einem maximalen digitalen PCM-Eingang von 768 kHz bietet der AK4377 auch Unterstützung für DSD-Eingänge bis DSD256. So entstehen originalgetreue Reproduktionen, die die großen Datenmengen erfordern, die für hochauflösende Schallquellen charakteristisch sind.

2. Weitere Verbesserungen für die Audio-Performance Der AK4377 DAC mit integriertem Kopfhörerverstärker hat mit einem THD+N von -109 dB und einem SNR von 128 dB die höchsten Industriestandards erreicht. Von besonderer Bedeutung ist der THD+N-Wert, der für den gesamten Hörbereich eine flache Kennlinie bei oder unter -105 dB aufweist. Dies bietet eine höhere Wiedergabetreue für Original-Tonwiedergaben.

3. Mit der VELVET SOUND-Architektur für die fortschrittliche Audioqualitätstechnologie, die für Live-Sound benötigt wird Mit der VELVET SOUND -Architektur, die Bestandteil von Premium-DACs für High-End-Audiogeräte ist, erreicht der AK4377 eine bessere Verfeinerung der Klangwiedergabe.

Über

Asahi Kasei Microdevices Corporation (AKM) ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das integrierte CMOS-Mischsignalschaltungen und magnetische Sensoren für Anwendungen wie Audio, Multimedia, Unterhaltungselektronik, industrielle Infrastruktur und Telekommunikation entwickelt und herstellt. Seit über 30 Jahren bietet AKM seinen Kunden weltweit optimale Lösungen. AKM Semiconductor, Inc. mit Sitz in San Jose, Kalifornien, ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von AKM und bietet Vertriebs-, Marketing- und Design-Support für nordamerikanische Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.akm.com

Über „VELVET SOUND“

VELVET SOUND ist ein Markenkonzept der „Klangphilosophie“, das der neuen Generation von Audiogeräten und der „neuen Architektur und Kerntechnologien“ von AKM gewidmet ist. Ein neuer Schaltkreis wurde designt, um „die Menge an Information und Intensität auszubalancieren“ und „sich auf den Originalklang zu fokussieren“, um eine satte Musikalität und hohe Leistung zu erreichen. Dieser Schaltkreis enthält Spezifikationen und Funktionen, die für das hochauflösende Audiozeitalter geeignet sind.

* AKM und VELVET SOUND™ sind Marken der Asahi Kasei Microdevices Corporation in Japan, Europa und den Vereinigten Staaten. * Bezeichnungen, Firmennamen und Produktnamen auf dieser Seite sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20180510005307/de/

CONTACT: Medienanfragen:

Asahi Kasei Microdevices

Gaku Suzuki, +81-3-3296-3953

Silicon Solution Business Unit

web_dc@om.asahi-kasei.co.jp

Kundenanfragen:

Anfragen auf akm.com

https://www.akm.com/akm/en/support/inquires/

KEYWORD: UNITED STATES ASIA PACIFIC NORTH AMERICA CALIFORNIA JAPAN

INDUSTRY KEYWORD: ENTERTAINMENT MUSIC TECHNOLOGY CONSUMER ELECTRONICS HARDWARE AUDIO/VIDEO SEMICONDUCTOR MOBILE/WIRELESS MANUFACTURING OTHER MANUFACTURING

SOURCE: Asahi Kasei Microdevices Corporation

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/10/2018 11:12 AM/DISC: 05/10/2018 11:11 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180510005307/de