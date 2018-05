CHEP reçoit le prix Fournisseur de l’année de la part de Rafraîchissements Coca-Cola Canada

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--mai 10, 2018--CHEP, un fournisseur mondial de solutions pour la chaîne d’approvisionnement, a reçu le prix Fournisseur de l’année 2017 de la part de Rafraîchissements Coca-Cola Canada, le seul embouteilleur et distributeur des produits Coca-Cola au Canada. Ce prix fait partie des 12 prix offerts à différents fournisseurs afin de valoriser un rendement exceptionnel dans des secteurs comme le service à la clientèle, le soutien technique et l’innovation.

« Rafraîchissements Coca-Cola Canada s'est engagé à offrir un service exceptionnel à ses clients et nous ne pouvons y parvenir qu’avec une solide équipe de fournisseurs », explique Paul Brennan, vice-président de la chaîne d’approvisionnement de Rafraîchissements Coca-Cola Canada. « CHEP est un partenaire important qui nous aide à réduire les coûts et à améliorer nos efforts sur le plan de la durabilité dans notre chaîne d’approvisionnement et nous sommes très heureux de lui remettre ce prix. »

Les palettes de CHEP représentent une solution de réutilisation circulaire qui ajoute de la durabilité aux activités commerciales quotidiennes de Rafraîchissements Coca-Cola Canada. Ensemble, les deux entreprises réduisent la quantité de déchets produits et améliorent l’efficacité des transports grâce à la densité du réseau de CHEP, réduisant ainsi les coûts et les émissions de carbone dans la chaîne d’approvisionnement.

Rafraîchissements Coca-Cola Canada a remis à CHEP le prix Fournisseur de l’année en raison de son rendement relatif à plusieurs indices de rendement clés (IRC), notamment la collaboration, l’innovation, la réduction des coûts, la ponctualité des livraisons, le service à la clientèle et la durabilité. L’entreprise a offert le prix à Paola Floris, vice-présidente et directrice générale de CHEP Canada, lors d’une réception au siège social qui a eu lieu le lundi 26 mars 2018.

« Nous sommes honorés d’avoir reçu ce prix et nous apprécions grandement l’occasion de collaborer avec Rafraîchissements Coca-Cola Canada alors que nous travaillons à créer une chaîne d’approvisionnement véritablement circulaire », a déclaré Paola Floris. « Le travail réalisé par CHEP en collaboration avec ses clients démontre que la protection de notre planète afin de créer un avenir meilleur est une valeur que nous partageons. »

CHEP est un fournisseur mondial de solutions de chaîne d’approvisionnement au service des secteurs des biens de consommation, des produits frais, des boissons, de la fabrication et de la vente au détail dans plus de 60 pays. L’entreprise offre un vaste éventail de plateformes de logistique et opérationnelles ainsi que des services de soutien conçus pour améliorer le rendement et réduire les risques, tout en favorisant la durabilité sur le plan environnemental. Les plus de 11 500 employés de CHEP et ses plus de 275 millions de palettes et de conteneurs offrent une portée exhaustive et une valeur exceptionnelle en soutenant plus de 500 000 points de contact de clients pour des marques internationales telles que Procter & Gamble, Kellogg’s et Nestlé. CHEP fait partie du groupe Brambles, l’opérateur d’un portefeuille incluant IFCO, le chef de file des fournisseurs de conteneurs réutilisables en plastique pour la chaîne d’approvisionnement des produits frais à l’échelle mondiale et de solutions spécialisées de conteneurs pour le secteur automobile ainsi que pour celui des aliments et des boissons.

