El Colegio de Anestesistas de Australia y Nueva Zelanda se une a la Patient Safety Movement Foundation como un socio comprometido para eliminar los daños evitables en hospitales

SÍDNEY--(BUSINESS WIRE)--may. 10, 2018--El Colegio de Anestesistas de Australia y Nueva Zelanda (Australian and New Zealand College of Anaesthetists, ANZCA) se asocia con la Patient Safety Movement Foundation (PSMF) en apoyo de la misión de eliminar errores médicos dentro de los hospitales, la 14.acausa principal de muerte a nivel mundial. El anuncio se realizó públicamente en la Reunión Científica Anual (Annual Scientific Meeting, ASM) del ANZCA en Sídney el 8 de mayo de 2018. El Dr. Michael A. E. Ramsay, anestesista y miembro del Directorio de la Patient Safety Movement Foundation estuvo presente para firmar públicamente la carta de compromiso a la acción junto con el presidente del ANZCA, el profesor David A. Scott.

Dr. Michael A. E. Ramsay, Patient Safety Movement Board Member, (left) and ANZCA President, Professor David A. Scott (right), sign ANZCA’s Commitment to Action Letter (Photo: Business Wire)

“Nos entusiasma contar con el apoyo del Colegio de Anestesistas de Australia y Nueva Zelanda en nuestra lucha por eliminar los daños evitables en los hospitales. Por medio de esta asociación, llegaremos a la próxima generación de anestesistas y reclutaremos a dos países importantes en nuestro esfuerzo global para mejorar la seguridad del paciente a través de la implementación de procesos basados en evidencia”, explicó Joe Kiani, fundador y presidente de la Patient Safety Movement Foundation.

El ANZCA dirige uno de los colegios de médicos especialistas más grandes de Australasia y es la organización profesional que representa a casi 6400 anestesistas especializados y 1500 anestesistas en etapa de formación. El compromiso del ANZCA es el primero realizado por un socio principal en Australia o Nueva Zelanda y se suma a los otros 4598 hospitales y socios comprometidos en 44 países, que se esfuerzan por alcanzar la meta de eliminar los daños evitables en hospitales.

“A pesar de tener las mejores intenciones, los daños y las muertes de pacientes ocurren a diario en nuestros hospitales. La mayoría de estos eventos es evitable si aplicamos nuestros conocimientos actuales, especialmente con la ayuda de nuevas tecnologías. El ANZCA celebra esta asociación, la cual reconoce nuestro compromiso conjunto con la seguridad y la calidad en nuestra especialidad y con la mejora de la seguridad de los pacientes”, mencionó el profesor Scott. “Iniciativas como esta son muy importantes para los pacientes, los hospitales y anestesiología”.

Como socio comprometido, ANZCA trabajará con la PSMF para mejorar los resultados de los pacientes con un enfoque importante en la anestesiología y los cuidados perioperatorios. Entre las acciones se incluyen las siguientes:

Acerca de la Patient Safety Movement Foundation: Más de 200 000 personas mueren cada año en hospitales de los EE. UU. y 4,8 millones mueren en todo el mundo de maneras que se habrían podido evitar. La Patient Safety Movement Foundation es una organización global sin fines de lucro que genera herramientas gratuitas para pacientes y hospitales. La Patient Safety Movement Foundation se estableció a través del apoyo de la Fundación Masimo para la Ética, Innovación y Competencia en Atención Médica, a fin de reducir la cantidad de muertes evitables a CERO para el año 2020 (0X2020™). Mejorar la seguridad de los pacientes requerirá el esfuerzo colaborativo de todas las partes interesadas, incluidos pacientes, proveedores de atención médica, empresas de tecnología médica, gobiernos, empleadores y pagadores privados. La Patient Safety Movement Foundation trabaja con todas las partes interesadas para abordar los problemas y las soluciones ejecutables para la seguridad del paciente. La Fundación también convoca a la Cumbre Mundial de Seguridad del Paciente, Ciencia y Tecnología. La Cumbre reúne a algunas de las mentes más brillantes del mundo en debates que invitan a la reflexión y al análisis de nuevas ideas que desafíen el statu quo. Al presentar soluciones específicas de alto impacto para satisfacer los desafíos de la seguridad de los pacientes, que se conocen como Soluciones Ejecutables para la Seguridad del Paciente, alentar a las empresas de tecnología médica para que compartan los datos de para quiénes se compran sus productos y solicitar a los hospitales que se comprometan a implementar Soluciones Ejecutables para la Seguridad del Paciente, la Patient Safety Movement Foundation está trabajando para lograr CERO muertes evitables para el año 2020. Visite patientsafetymovement.org.

Acerca del ANZCA: El Colegio de Anestesistas de Australia y Nueva Zelanda (ANZCA) es la organización profesional de casi 6400 anestesistas especializados (becarios) y 1500 anestesistas en etapa de formación (aprendices). El ANZCA, uno de los colegios de médicos especialistas más grandes de Australia, junto con su Facultad de Medicina del Dolor, es responsable de la capacitación, evaluación y acreditación de especialista para anestesistas y especialistas en medicina del dolor y de los estándares de la práctica clínica en Australia y Nueva Zelanda. Además, el colegio desempeña un papel significativo en el avance de la anestesia en países del sureste de Asia e islas del Pacífico Sur.

