Wednesday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE Detroit 002 011 000 0—4 10 0 Texas 102 000 100 1—5 7 2

(10 innings)

Liriano, Hardy (5), Barbato (7), Stumpf (7), Jimenez (8), Saupold (9) and Greiner; Colon, Chavez (6), Leclerc (6), Jepsen (8), Diekman (8), Kela (9) and C.Perez. W_Kela 3-2. L_Saupold 1-1. HRs_Detroit, Kozma (1). Texas, Mazara 2 (10).

___

Houston 000 000 220—4 10 0 Oakland 000 001 000—1 4 0

Cole, J.Smith (7), Harris (7), Giles (9) and Stassi; Mengden, Petit (7), Coulombe (9) and Lucroy. W_Cole 4-1. L_Mengden 2-4. Sv_Giles (5). HRs_Houston, Fisher (4), Stassi (3).

___

Kansas City 000 201 000—3 8 0 Baltimore 000 300 02x—5 9 1

Skoglund, McCarthy (7), Hill (8) and S.Perez; Cashner, Bleier (7), Brach (9) and Joseph. W_Bleier 3-0. L_McCarthy 3-1. Sv_Brach (4). HRs_Kansas City, Duda (4). Baltimore, Davis (4).

___

Seattle 101 000 000—2 5 1 Toronto 000 100 04x—5 12 1

LeBlanc, Bradford (6), Vincent (6), Nicasio (8), Goeddel (8) and Zunino; J.Garcia, Oh (6), Axford (7), Tepera (8), Clippard (9) and Maile. W_Tepera 3-1. L_Nicasio 1-1. Sv_Clippard (1). HRs_Toronto, Hernandez (6).

___

Boston 020 011 200—6 12 1 New York 103 010 04x—9 12 0

Porcello, B.Johnson (6), C.Smith (7), M.Barnes (8), Kimbrel (8) and Leon, C.Vazquez; Tanaka, Green (6), Shreve (8), Holder (8), A.Chapman (9) and G.Sanchez. W_Holder 1-1. L_M.Barnes 0-1. Sv_A.Chapman (9). HRs_Boston, Benintendi (2), Moreland (6), Ramirez (4). New York, Judge (9).

___

INTERLEAGUE Cleveland 000 400 101—6 11 0 Milwaukee 000 000 101—2 5 0

Carrasco and R.Perez; Guerra, J.Barnes (6), Knebel (7), Lopez (8) and Pina. W_Carrasco 5-1. L_Guerra 2-3. HRs_Cleveland, Lindor (10), Naquin (2).

___

Pittsburgh 000 002 004—6 7 0 Chicago 020 200 010—5 10 0

T.Williams, Brault (6), Rodriguez (8), F.Vazquez (9) and Diaz; Lopez, Fry (8), N.Jones (9) and Castillo. W_Rodriguez 1-1. L_N.Jones 2-1. Sv_F.Vazquez (7). HRs_Pittsburgh, Polanco (7), Mercer (2), Moran (3). Chicago, Palka (3), Anderson (7).

___

Los Angeles 103 000 121—8 12 0 Colorado 000 000 000—0 8 0

Barria, J.Anderson (6), Alvarez (8), Morris (9) and R.Rivera; Ty.Anderson, Rusin (6), Pounders (8), Dunn (9) and Iannetta. W_Barria 3-1. L_Ty.Anderson 2-1. HRs_Los Angeles, Rivera (2), Upton (8), Cozart (5).

___

Atlanta 014 000 000—5 6 1 Tampa Bay 000 000 020—2 8 0

Teheran, S.Freeman (7), Moylan (8), Minter (8), Vizcaino (9) and Flowers; Yarbrough, Andriese (6), Kittredge (8), Romo (9) and W.Ramos. W_Teheran 3-1. L_Yarbrough 2-2. Sv_Vizcaino (6). HRs_Atlanta, Markakis (7).

___

NATIONAL LEAGUE New York 001 000 000 0—1 4 0 Cincinnati 000 001 000 1—2 5 0

(10 innings)

Wheeler, Gsellman (7), Lugo (9), A.Ramos (10) and Mesoraco; Romano, Hughes (7), Garrett (8), R.Iglesias (9) and T.Cruz. W_R.Iglesias 1-0. L_A.Ramos 1-2. HRs_Cincinnati, Duvall (6).

___

Miami 000 100 201— 4 8 0 Chicago 108 102 01x—13 17 0

Chen, Tazawa (4), Wittgren (5), Gonzalez (6) and Holaday; Quintana, Hancock (7), Montgomery (8) and Contreras. W_Quintana 4-2. L_Chen 1-2. HRs_Miami, Holaday (1), Rojas (5). Chicago, Russell (1), Rizzo (5), Bryant (6).

___

San Francisco 000 001 002— 3 9 2 Philadelphia 200 126 00x—11 10 0

Stratton, P.Johnson (5), Law (6) and Posey; Pivetta, Rios (6), Dominguez (7), Curtis (8) and Knapp. W_Pivetta 2-2. L_Stratton 3-3. HRs_Philadelphia, Franco (7).

___

Washington 000 100 000—1 8 2 San Diego 000 100 10x—2 8 0

G.Gonzalez, Gott (7), Solis (8), Kelley (8) and Wieters; Lucchesi, Stammen (6), Yates (8), Hand (9) and Ellis. W_Stammen 1-0. L_Gott 0-2. Sv_Hand (10). HRs_Washington, Rendon (2).

___

Arizona 100 000 200—3 8 0 Los Angeles 000 103 02x—6 8 2

Corbin, Salas (6), Chafin (6), Bracho (6), De La Rosa (8) and Avila; Wood, P.Baez (6), Chargois (7), Alexander (7), Jansen (9) and Grandal. W_P.Baez 1-1. L_Salas 3-3. Sv_Jansen (6). HRs_Arizona, Ahmed (6).