Australian and New Zealand College of Anaesthetists se une à Patient Safety Movement Foundation como parceiro comprometido com a erradicação de lesões evitáveis em hospitais

SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--mai 9, 2018--O (Australian and New Zealand College of Anaesthetists - ANZCA) está estabelecendo uma parceria com a Patient Safety Movement Foundation (PSMF) em apoio à missão de erradicar os erros médicos em hospitais, a 14.ª principal causa de morte em todo o mundo. O anúncio foi feito publicamente na Reunião Científica Anual (Annual Scientific Meeting - ASM) do ANZCA, realizada em Sydney no dia 8 de maio de 2018. O Dr. Michael A. E. Ramsay, anestesista e membro do conselho da Patient Safety Movement Foundation, esteve presente no evento para assinar publicamente a Carta de Compromisso de Ação (Commitment to Action Letter) juntamente com o Professor David A. Scott, presidente do ANZCA.

Dr. Michael A. E. Ramsay, Patient Safety Movement Board Member, (left) and ANZCA President, Professor David A. Scott (right), sign ANZCA's Commitment to Action Letter

“Para nós, é uma grande satisfação ter o Australian and New Zealand College of Anaesthetists ao nosso lado na luta para erradicarmos as lesões evitáveis em hospitais. Com esta parceria, alcançaremos a próxima geração de anestesistas e recrutaremos dois importantes países para o nosso esforço global para aumentar a segurança dos pacientes por meio da implementação de processos baseados em evidências”, explicou Joe Kiani, fundador e presidente do conselho da Patient Safety Movement Foundation.

O ANZCA administra uma das maiores associações de especialidades médicas da região da Australásia e é uma organização profissional que representa cerca de 6.400 anestesistas especialistas e 1.500 anestesistas em treinamento. O compromisso do ANZCA representa o primeiro firmado por um grande parceiro da Austrália ou Nova Zelândia, e se une a outros 4.598 outros hospitais e parceiros comprometidos em 44 países que trabalham para atingir a meta de erradicar as lesões evitáveis em hospitais.

“Apesar de nossas melhores intenções, lesões e mortes de pacientes ocorrem todos os dias em nossos hospitais. Muitos desses eventos podem ser evitados se aplicarmos conhecimentos já existentes, especialmente com a ajuda de novas tecnologias. O ANZCA dá as boas-vindas a essa parceria, que reconhece nosso compromisso mútuo com a segurança e a qualidade em nossa especialidade, e com a melhoria da segurança dos pacientes”, declarou o professor Scott. “Iniciativas como essa são muito importantes para os pacientes, hospitais e também para a especialidade da anestesia.”

Como parceiro comprometido, o ANZCA trabalhará com a PSMF para melhorar os resultados para os pacientes com um foco intenso em anestesiologia e atendimento perioperatório. Estão entre as ações:

Para obter mais informações sobre a Patient Safety Movement Foundation, acesse www.patientsafetymovement.org.

Sobre a Patient Safety Movement Foundation: Mais de 200 mil pessoas morrem todos os anos em hospitais dos EUA, e 4.8 milhões em todo o mundo, de formas que poderiam ser evitadas. A Patient Safety Movement Foundation é uma organização global sem fins lucrativos que cria ferramentas gratuitas para pacientes e hospitais. A Patient Safety Movement Foundation foi estabelecida a partir do apoio da Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare com o objetivo de reduzir a ZERO o número de mortes evitáveis até 2020 (0X2020™). Aprimorar a segurança do paciente exigirá um esforço de colaboração de todas as partes interessadas, o que inclui pacientes, fornecedores de assistência à saúde, empresas de tecnologia médica, governos, empregadores e contribuintes privados. A Patient Safety Movement Foundation trabalha com todas as partes interessadas para abordar os problemas com soluções acionáveis para a segurança dos pacientes. A fundação realiza também a Cúpula Mundial Anual de Tecnologia, Ciência e Segurança do Paciente. A cúpula reúne algumas das melhores mentes do mundo para a realização de debates que estimulem pensamentos e novas ideias que desafiem o status quo. Ao apresentar soluções específicas e de alto impacto para superar os desafios de segurança dos pacientes, chamadas Soluções Acionáveis para a Segurança dos Pacientes, que incentivam empresas de tecnologia médica a compartilharem os dados sobre a compra de seus produtos e convocam hospitais a se comprometerem a implementar soluções acionáveis para a segurança dos pacientes, a Patient Safety Movement Foundation trabalha para atingir a meta de reduzir a ZERO as mortes evitáveis até 2020. Acesse patientsafetymovement.org.

Sobre o ANZCA: O Colégio Australiano e Neozelandês de Anestesistas (Australian and New Zealand College of Anaesthetists - ANZCA) é a organização profissional de aproximadamente 6.400 anestesistas (membros) e 1.500 anestesistas em treinamento (treinandos). Uma das maiores associações de especialidade médica da região da Australásia, o ANZCA, juntamente com a Faculdade de Medicina da Dor, é responsável por capacitar, avaliar e credenciar especialistas nas áreas de anestesia e medicina da dor, bem como os padrões de prática clínica na Austrália e na Nova Zelândia. Além disso, o colégio desempenha um importante papel no avanço da anestesia nos países do Sudeste Asiático e nas ilhas do Pacífico Sul.

