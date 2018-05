AURAK conectada à American Association for the Advancement of Science

RAS AL KHAIMAH, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--mai 9, 2018--Uma visita entre a administração da American University of Ras Al Khaimah (AURAK) e o Consultor especial, Albert B. Jones, da The American Association for the Advancement of Science (AAAS), foi realizada através das iniciativas organizacionais do Consulado dos Estados Unidos em Dubai, Emirados Árabes Unidos, para discutir futura colaboração entre as duas instituições.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180509006499/pt/

AURAK President, Prof. Hassan Hamdan Al Alkim, and AAAS Special Advisor, Albert B. Jones, discussing the future for the American University of Ras Al Khaimah. (Photo: AETOSWire)

A AAAS é uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada ao progresso da ciência, da engenharia e à inovação para o benefícios de todas as pessoas. Como uma das principais vozes do mundo científico, a organização lança iniciativas em política científica, cooperação internacional e diplomacia, educação STEM e engajamento público. Promove e defende a integridade da ciência oferecendo avaliações imparciais recomendadas por colegas, e orientação para instituições científicas.

O Prof. Hassan Hamdan Al Alkim, presidente da AURAK, o Prof. Stephen Whilhite, vice-presidente de questões acadêmicas e sucesso estudantil e reitor (Academic Affairs and Student Success and Provost) e um grupo de administradores sêniores da AURAK discutiram com a AAAS os possíveis caminhos para a cooperação entre as duas instituições. Os dois lados concordaram com a importância de mais desenvolvimento do programa através de credenciamentos adicionais do programa e com o estabelecimento de parcerias com instituições e universidades internacionais.

Albert reafirmou que a AAAS vai patrocinar os workshops de pesquisa que darão oportunidade para que essas parcerias sejam forjadas. Albert discutiu também a possibilidade de colaborar com a AURAK no seu projeto Zero Energy Villa para a Solar Decathlon em Dubai no próximo novembro e sugeriu vários programas que beneficiarão a AURAK.

O Prof. Hassan está otimista e gostaria de ver comunicações duradouras com a AAAS e a avaliação da nossa universidade na busca de caminhos para aprimorar nosso currículo. Ele também espera ansioso pela futura cooperação com o Consulado Americano em Dubai, que foi responsável por tornar essa reunião possível.

A AURAK, nos Emirados Árabes Unidos, é uma instituição estatal de ensino superior pertencente ao governo que oferece educação integrada de estilo norte-americano. É credenciada pelo Ministério do Ensino Superior e Pesquisa Científica (Ministry of Higher Education and Scientific Research) dos Emirados Árabes Unidos e oferece um total de vinte e dois programas de graduação e pós-graduação, em uma ampla variedade de disciplinas. A Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC) concedeu o status de candidatura da instituição em julho de 2017.

*Fonte:

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180509006499/pt/

CONTACT: AURAK

Jessica Zani, +97172210900 Ext: 1325

Escritora e editora, Departamento de comunicações e relações públicas

jessica.zani@aurak.ac.ae

KEYWORD: UNITED ARAB EMIRATES NORTH AMERICA CANADA MIDDLE EAST

INDUSTRY KEYWORD: EDUCATION UNIVERSITY RESEARCH SCIENCE

SOURCE: AURAK

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/09/2018 04:49 PM/DISC: 05/09/2018 04:48 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180509006499/pt