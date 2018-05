AURAK Se Conecta con la American Association for the Advancement of Science

RAS AL KHAIMAH, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--may. 9, 2018--Una visita entre la administración de la American University of Ras Al Khaimah (AURAK) y el Asesor Especial, Albert B. Jones de la American Association for the Advancement of Science (AAAS), se celebró a través de los esfuerzos de la organización del Consulado de los Estados Unidos de América en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, para debatir una colaboración futura entre las dos instituciones.

AURAK President, Prof. Hassan Hamdan Al Alkim, and AAAS Special Advisor, Albert B. Jones, discussing the future for the American University of Ras Al Khaimah. (Photo: AETOSWire)

La AAAS es una organización internacional sin fines de lucro, dedicada al avance de la ciencia, ingeniería e innovación para beneficio de todas las personas. Como una de las voces líderes del mundo científico, dirigen las iniciativas en políticas de ciencia, diplomacia y cooperación internacional, educación STEM y compromiso público. Promueven y defienden la integridad de la ciencia al brindar evaluaciones objetivas y recomendadas por pares, y al aconsejar a instituciones respecto de la ciencia.

El Profesor Hassan Hamdan Al Alkim, Presidente de AURAK, el Profesor Stephen Whilhite, Rector y Vicepresidente de Asuntos Académicos y Éxito Estudiantil, y un grupo de administradores sénior de AURAK debatieron con la AAAS las posibles alternativas de colaboración entre las dos instituciones. Ambas partes acordaron la importancia de un mayor desarrollo de programas con acreditaciones adicionales de programas y la creación de más asociaciones con instituciones y universidades internacionales.

El señor Albert reiteró que la AAAS patrocinará los talleres de investigación que permitirían oportunidades para que se forjen dichas asociaciones. El señor Albert, además, trató la posibilidad de colaborar con AURAK en el proyecto Zero Energy Villa para el Decatlón Solar de Dubái en noviembre próximo y sugirió varios programas que beneficiarán a AURAK.

El Profesor Hassan es optimista y desearía ver una comunicación duradera con la AAAS y la evaluación de nuestra universidad en la búsqueda de caminos para mejorar el plan de estudios. Busca también una colaboración futura con el Consulado de los EE. UU, en Dubái, que fue responsable de hacer posible esta reunión.

La Universidad Estadounidense de Ras Al Khaimah de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) es una institución de educación superior de propiedad del gobierno que ofrece una educación integrada de estilo norteamericano. Está acreditada por el Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica (Ministry of Higher Education and Scientific Research) de los Emiratos Árabes Unidos y ofrece un total de veintidós programas de pregrado y postgrado en una amplia gama de disciplinas. La Comisión de Universidades y Escuelas de la Asociación del Sur de Colegios (Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges, SACSCOC) otorgó el estado de candidatura a la institución en julio de 2017.

