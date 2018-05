Metro Optic s’allie à Epsilon afin d’offrir une connectivité mondiale sur demande au Canada

MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--mai 9, 2018--Metro Optic, un prestataire chef de file de réseaux de communication à fibres optiques ultrarapides et de centres d’interconnexion de données situés à Montréal, vient de s’allier à Epsilon, un fournisseur privé de services de communications internationales dont le siège social est situé à Singapour, dans le but d'offrir une interconnectivité internationale sur demande au marché canadien, par le biais de deux centres de données situés à Toronto et à Montréal.

La plateforme de connectivité sur demande, Infiny, offre aux utilisateurs un accès sur demande à sa toile internationale d’interconnectivité, qui comprend plus de 600 fournisseurs de services Internet, de prestataires de services infonuagiques et de points d’échanges Internet. La plateforme permet une connectivité directe aux principaux prestataires de services infonuagiques, y compris les services Web Amazon, la plateforme infonuagique de Google, Microsoft Azure et Alibaba Cloud, ainsi que plus de 90 centres de données à l’échelle internationale.

La société Epsilon a récemment annoncé qu’elle s’apprêtait à déployer une technologie Ethernet nouvelle génération à système optique de commutation de paquets de 100 gigaoctets par seconde (100 Go) afin d'offrir une connectivité à hyper-grande échelle capable de soutenir la croissance des mégadonnées, de l’Internet des objets et de l’informatique en nuage sur le plan international. Ce déploiement permettra à Epsilon d’offrir une connectivité de 100 Go sur demande à la clientèle canadienne de Metro Optic grâce à la plateforme Infiny.

« Avec un secteur de TIC en pleine croissance et une industrie de médias interactifs florissante, le Canada est devenu une plaque tournante importante au sein de l’industrie numérique internationale, affirme Carl Roberts, chef des opérations commerciales chez Epsilon. Nous avons hâte de travailler avec Metro Optic à répondre aux exigences croissantes du secteur de la connectivité et de l’interconnexion à l’échelle internationale. Epsilon permettra un accès direct au marché américain tout en faisant figure de pont à la fois vers l’Europe et l’Asie. Notre partenariat nous permettra également d’élargir notre part du marché canadien et de poursuivre la mise en œuvre de notre vision en matière de réseautage dématérialisé. »

« Grâce à notre partenariat avec Epsilon, nous sommes en mesure de permettre aux clients d’accéder à un écosystème mondial d’échanges Internet, à des plateformes infonuagiques de pointe et à des fonctionnalités de prolongement de réseau vers les principaux pôles d’interconnexion du monde entier. Avec Infiny, tous ces services sont accessibles au même endroit, en ligne et sur demande, affirme Michael Bucheit, chef de la direction chez Metro Optic. La clientèle internationale d’Epsilon profitera maintenant d’un accès fluide au Canada et à ses exploitants de réseaux qui desservent déjà des millions d’entreprises et de clients canadiens. Ce sont nos pôles d’interconnexion de Toronto et de Montréal qui faciliteront cet accès vers d’autres centres clés de données à travers notre réseau de fibres optiques à haute vitesse. »

À propos de Metro Optic Metro Optic est le plus important exploitant indépendant neutre de réseaux de fibres optiques à haut débit et de cages d’interconnexion et de colocation à forte densité d’opérateurs. La société offre des solutions de fibres noires ou de fibres éclairées aux moyennes et grandes entreprises, aux prestataires de services de télécommunications, aux opérateurs de services infonuagiques, ainsi qu'aux grossistes et aux opérateurs de centres de données. La portée du réseau Metro Optic s’étend jusqu’aux principaux centres de données d’entreprises et de grossistes en passant par les pôles d’interconnexion de la grande région de Montréal et de Toronto.

Commercialisé sous la marque I.C.E Centres de données ( ), Metro Optic est un exploitant canadien de plusieurs centres de données neutres d’interconnexion à fibres optiques à forte densité d’opérateurs. Ceux-ci comprennent des sites d’interconnexion de pointe au centre-ville de Montréal et à Markham (Toronto). Metro Optic constitue un des principaux moteurs de la croissance numérique au Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le .

À propos d’Epsilon Epsilon est un prestataire de services de réseaux infonuagiques internationaux offrant une connectivité de niveau opérateur aux écosystèmes de communication et d’informatique en nuage du monde entier. La société offre des solutions de réseaux intelligentes combinant l’infrastructure sur demande, l’automation, les portails Internet et les interfaces de programmation afin de permettre à ses partenaires de profiter d'une connectivité internationale sans friction.

Tous les services Epsilon sont alimentés par un réseau global à hyper-grande échelle nouvelle génération reliant tous les principaux pôles de télécommunications internationaux. La portée de cette toile comprend un écosystème à forte densité d’exploitants de services réseau, de fournisseurs de services Internet et de prestataires de services infonuagiques permettant d’offrir le meilleur point d’interconnexion répondant aux exigences de réseau et de connectivité. Pour de plus amples renseignements, visitez le .

