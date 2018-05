AURAK Collabore avec l'Association Américaine pour l'Avancement de la Science

RAS AL KHAIMAH, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--mai 9, 2018--Une visite entre l'administration de l'Université Américaine de Ras Al Khaimah (AURAK) et le Conseiller Spécial, Albert B. Jones de l'Association Américaine pour l'Avancement des Sciences (AAAS), a été organisée dans le cadre des efforts organisationnels du consulat des États-Unis à Dubaï (Émirats Arabes Unis) pour discuter de la collaboration future entre les deux institutions.

AURAK President, Prof. Hassan Hamdan Al Alkim, and AAAS Special Advisor, Albert B. Jones, discussing the future for the American University of Ras Al Khaimah. (Photo: AETOSWire)

L'AAAS est une organisation internationale à but non lucratif dédiée à l'avancement de la science, de l'ingénierie et de l'innovation au bénéfice de tous. En tant que l'une des voix les plus importantes pour le monde scientifique, l’AAAS est à l'avant-garde des initiatives en matière de politique scientifique, de coopération internationale et de diplomatie, d'éducation des STEM et d'engagement du public. Elle favorise et défend l'intégrité de la science en fournissant des évaluations impartiales et recommandées par les pairs et des conseils aux institutions scientifiques.

Le Professeur Hassan Hamdan Al Alkim, Président de l'AURAK, le Professeur Stephen Whilhite, Vice-Président pour les Affaires Académiques et le Succès des Etudiants et Provost de l’université et un groupe de principaux administrateurs d'AURAK ont discuté avec l'AAAS des possibilités de coopération entre les deux institutions. Les deux parties ont convenu de l'importance de poursuivre le développement du programme avec des accréditations supplémentaires de programme et d'établir plus de partenariats avec les institutions internationales et les universités.

M. Albert a réitéré que l'AAAS parrainerait des ateliers de recherche qui permettraient de forger de tels partenariats. M. Albert a également discuté de la possibilité de collaborer avec AURAK dans leur projet Zero Energy Villa pour le Decathlon Solaire à Dubaï en novembre prochain et a suggéré de divers programmes qui profiteront à AURAK.

Le professeur Hassan est optimiste et aimerait voir des communications durables avec l'AAAS et l'évaluation de son université dans la recherche de voies pour améliorer son programme. Il se réjouit également de la coopération future avec le Consulat Américain à Dubaï, qui était responsable de rendre cette réunion possible.

L'Université Américaine de Ras Al Khaimah, Émirats Arabes Unis (UAE) est une institution publique d'enseignement supérieur qui offre une éducation intégrée de style nord-américain. Elle est accréditée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique des UAE et offre un total de vingt-deux programmes de premier cycle et de deuxième cycle dans un large éventail de disciplines. En juillet 2017, la Commission de l’Association Méridionale des Universités et des Ecoles sur les Collèges (SACSCOC) a accordé à l'institution le statut de candidat.

