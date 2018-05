Un benefit concreto per dipendenti ed inquilini: ricevere gli acquisti e-commerce direttamente in azienda o condominio con il primo Smart Parcel Locker Privato di JOYJAR

FERRARA, Italy--(BUSINESS WIRE)--mag 9, 2018--JOYJAR è lo Smart Parcel Locker in Cloud pensato per le aziende e condomini che ambiscono a digitalizzare ed ottimizzare la ricezione di pacchi e lettere, offrendo ai propri dipendenti ed inquilini un benefit irrinunciabile. La possibilità di ricevere i propri acquisti online direttamente in ufficio o a casa, in qualsiasi momento e da tutti i siti, anche quando non si è presenti.

Con l’esplosione dell’e-commerce le aziende ed i condomini devono far fronte a nuove sfide, spesso senza gli opportuni strumenti:

Mancate consegne Pacchi smarriti Attese per i corrieri Carico di lavoro degli addetti alla reception Costi di smistamento interno Mancanza di privacy nelle consegne

JOYJAR nasce per aiutare le aziende ed i condomini ad indirizzare queste sfide, digitalizzando il processo di ricezione dei pacchi.

JOYJAR è semplice ed intuitivo. Qualsiasi corriere o un addetto interno possono depositare il pacco in arrivo all’interno dello Smart Locker JOYJAR, selezionando sul touch-screen il nome del destinatario. JOYJAR invia immediatamente una notifica sullo smart-phone del destinatario, indicando un codice segreto a 6 cifre da usare per il ritiro. I dipendenti o gli inquilini possono quindi ritirare con comodo i propri pacchi, al loro rientro a casa o in ufficio.

JOYJAR è connesso al Cloud e gestito tramite una web-app di Business Analytics. La piattaforma IOT (Internet of Things) cattura il flusso di dati provenienti dai sensori nel locker, garantendo la tracciabilità di ogni operazione e la totale sicurezza dei pacchi.

Con JOYJAR, dipendenti ed inquilini ottengono importanti benefit: libertà, sicurezza, privacy. La libertà di poter fare acquisti online, senza preoccuparsi di organizzare la consegna a domicilio o di dover attendere a casa i corrieri. La sicurezza che i pacchi non andranno persi. E un alto grado di privacy nei propri acquisti. Dipendenti e inquilini più felici quindi, riducendo contemporaneamente i costi per lo smistamento interno ed il carico di lavoro degli addetti alla reception.

JOYJAR è proposto con un canone mensile tutto compreso, senza necessità di investimenti in hardware e software. L’attivazione del servizio avviene online.

Per approfondimenti: www.joyjar.it

JOYJAR S.r.l. è un’azienda di Gruppo Selyon S.r.l., attivo da 15 anni sul mercato delle soluzioni Cloud per la logistica, la supply-chain e l’IOT.

