VISTA ENTERTAINMENT SOLUTIONS NOMME TILL CUSSMANN POUR JOUER UN RÔLE CENTRAL DE DIRECTION

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--mai 8, 2018--Vista Entertainment Solutions ('Vista Cinema'), premier fournisseur de logiciels de gestion de salles de cinéma pour l'exploitation cinématographique mondiale et société fondatrice de Vista Group International (NZX & ASX : VGL), a nommé Till Cussmann, Senior Vice President of Sales pour l'EMEA et General Manager, Europe.

Avec la croissance rapide de la clientèle de la société au fur et à mesure que les opportunités sur le continent se réalisent, Till mènera la prochaine phase de croissance de Vista Cinema en Europe. Il se concentrera sur la gestion des ventes et des relations clients dans l'ensemble de la région EMEA ainsi que sur la gestion générale des activités en Europe continentale.

Pendant une décennie, Till Cussmann a été profondément impliqué dans la conversion numérique des salles de cinéma ainsi que dans la conception technique et la mise en place d'infrastructures pour des nouveaux sites. Auparavant, en tant que vice-président principal de CinemaNext et de son prédécesseur dcinex, il était responsable de la stratégie globale de produits et de service de la clientèle, de l'expansion géographique à plus de 20 pays et il a dirigé l’évolution de l'organisation d'un fabricant de serveurs à un guichet unique pour la technologie du cinéma. Till a également de l'expérience dans la commercialisation de produits techniques dans l'industrie des loisirs et de la vente au détail.

Till partagera son temps entre l'Europe continentale et le siège de Vista Cinema EMEA à Londres. Il rapportera à Mischa Kay, directeur général de Vista Entertainment Solutions EMEA.

"Je suis ravi de rejoindre Vista Group et de contribuer au prochain niveau de succès des produits Vista en Europe ", déclare Till Cussmann. "Je crois fermement qu'un système de gestion intelligente du cinéma est le cœur de toute exploitation cinématographique et sera de plus en plus un facteur décisif du succès commercial de chaque exploitant. La gamme de produits Vista Cinema est de loin la solution la plus avancée et la plus complète pour les cinémas disponible et je suis reconnaissant que Vista Group me donne cette grande opportunité. Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de rejoindre une équipe de personnes qualifiées et passionnées par le cinéma".

"Avec la nomination de Till Cussmann, Vista concrétise son projet de se rapprocher encore plus de nos clients européens et de s'assurer qu'ils bénéficient des meilleurs conseils, du meilleur soutien et de la meilleure attention possible", déclare Mischa Kay, directeur général EMEA. "Avec la profonde compréhension et l'expérience de Till dans l'industrie du cinéma et de la vente au détail ainsi que son solide réseau, nous sommes convaincus que nous répondrons aux attentes de nos clients européens en leur fournissant le meilleur service possible.

Pour la première fois, Vista exposera à la convention cinématographique allemande Kino Kongress 2018 à Baden-Baden du 15 au 17 mai. "Avec nos récents succès en Autriche et en Allemagne et avec Till à bord, nous sommes dans la meilleure position possible pour servir des clients supplémentaires dans les territoires germanophones et étendre notre présence régionale en Europe, y compris sur les marchés ou nous sommes déjà présents tels que la France, l'Italie et l'Espagne.

About Vista Entertainment Solutions

Vista Entertainment Solutions Ltd (‘Vista Cinema’) is the world leader in cinema management software solutions with installations in more than 90 countries around the world and an estimated 38% global market share in the Large Cinema Circuit market. The Vista Cinema software product line comprises multiple modules, integrated and scalable, suited to cinema exhibitors operating 20+ screens and 100s of cinemas. Vista Cinema is headquartered in Auckland, New Zealand, and has subsidiaries incorporated in Los Angeles, London, Shanghai, Beijing, Cape Town and Mexico City.

Website: www.vista.co Twitter: @VistaCinema LinkedIn: www.linkedin.com/company/vista-entertainment-solutions

