VISTA ENTERTAINMENT SOLUTIONS ERNENNT TILL CUSSMANN ZU EINER ZENTRALEN NEUEN FÜHRUNGSROLLE

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Mai 8, 2018--Vista Entertainment Solutions (‘Vista Cinema’), der führende Anbieter von Kinomanagement-Software für Filmtheater und Gründungsunternehmen der Vista Group International (NZX & ASX: VGL), hat Till Cussmann zum Senior Vice President of Sales für EMEA und General Manager für Europa bestellt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180508006850/de/

Till Cussman joins Vista Entertainment Solutions (Photo: Business Wire)

Da der Kundenstamm des Unternehmens dank der sich bietenden Möglichkeiten auf dem Kontinent schnell wächst, wird Till die nächste Wachstumsphase für Vista Cinema in Europa anführen. Er wird sich auf das Vertriebsmanagement und die Kundenbeziehungen in der gesamten EMEA-Region sowie auf die allgemeine Leitung der kontinentaleuropäischen Aktivitäten konzentrieren.

Über ein Jahrzehnt war Till Cussmann maßgeblich an der digitalen Umrüstung von Kinos sowie der technischen Konzeption und Umsetzung von Infrastruktur für neue Kinokomplexe beteiligt. Zuvor war er als Senior Vice President von CinemaNext und seinem Vorgänger dcinex für die gesamte Produkt- und Kundensupportstrategie, die geografische Expansion in mehr als 20 Länder und die Neugestaltung der Organisation vom Serverhersteller zum One-Stop-Shop für Kinotechnologie verantwortlich. Till hat auch Erfahrung in der Vermarktung von technischen Produkten in der Freizeit- und Einzelhandelsindustrie.

Till wird seine Zeit zwischen Kontinentaleuropa und dem Hauptsitz von Vista Cinema EMEA in London verbringen. Er berichtet an Mischa Kay, Managing Director von Vista Entertainment Solutions EMEA.

"Ich freue mich, der Vista-Gruppe beizutreten und am nächsten Erfolgskaptitel der großartigen Produkte von Vista in Europa teilzunehmen", sagt Till Cussmann. "Ich bin fest davon überzeugt, dass ein intelligentes Kinomanagementsystem das Herzstück eines jeden Kinobetriebes ist und immer mehr zum Geschäftserfolg eines jeden Ausstellers beiträgt. Die Produktlinie von Vista Cinema ist bei weitem die fortschrittlichste und umfassendste Lösung für Kinos auf dem Markt und ich bin dankbar, dass die Vista Group mir diese großartige Möglichkeit bietet. Ich freue mich besonders darauf, in ein großartiges Team von Fachleuten einzusteigen, die sich für Kino begeistern."

"Mit der Ernennung von Till Cussmann bekräftigt Vista seinen Plan, noch näher an unseren europäischen Kunden zu sein und ihnen die bestmögliche Beratung, Unterstützung und Betreuung zu bieten", sagt Mischa Kay, Managing Director EMEA. "Mit Tills tiefem Verständnis und Erfahrung in der Kino- und Einzelhandelsbranche sowie seinem starken Netzwerk sind wir überzeugt, dass wir die Erwartungen unserer europäischen Kunden erfüllen und ihnen den bestmöglichen Service bieten werden.

Zum ersten Mal stellt Vista auf dem Kino Kongress 2018 in Baden-Baden vom 15. bis 17. Mai aus. "Mit unseren jüngsten Erfolgen in Österreich und Deutschland und mit Till an Bord sind wir bestens positioniert, um weitere Kunden im deutschsprachigen Raum zu bedienen und unsere regionale Präsenz in Europa einschließlich bestehender Märkte wie Frankreich, Italien und Spanien auszubauen.

Besuchen Sie Vista auf dem Kino Kongress in Baden-Baden; Stand 302 auf der 1. Etage der Messe.

About Vista Entertainment Solutions

Vista Entertainment Solutions Ltd (‘Vista Cinema’) is the world leader in cinema management software solutions with installations in more than 90 countries around the world and an estimated 38% global market share in the Large Cinema Circuit market. The Vista Cinema software product line comprises multiple modules, integrated and scalable, suited to cinema exhibitors operating 20+ screens and 100s of cinemas. Vista Cinema is headquartered in Auckland, New Zealand, and has subsidiaries incorporated in Los Angeles, London, Shanghai, Beijing, Cape Town and Mexico City.

Website: www.vista.co Twitter: @VistaCinema LinkedIn: www.linkedin.com/company/vista-entertainment-solutions

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20180508006850/de/

CONTACT: Vista Entertainment Solutions, EMEA/London, UK

Sharon Heideman, +44 7720 591 196

sharon.heideman@vista.coVista Group International/Auckland, NZ

Christine Fenby, +64 21 727 006

christine.fenby@vista.co

KEYWORD: UNITED KINGDOM EUROPE GERMANY

INDUSTRY KEYWORD: ENTERTAINMENT THEATRE TECHNOLOGY OTHER ENTERTAINMENT DATA MANAGEMENT SOFTWARE FILM & MOTION PICTURES GENERAL ENTERTAINMENT COMMUNICATIONS PUBLIC RELATIONS/INVESTOR RELATIONS EVENTS/CONCERTS

SOURCE: Vista Entertainment Solutions

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/08/2018 08:22 PM/DISC: 05/08/2018 08:22 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180508006850/de