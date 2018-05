La inteligencia artificial y la tecnología vehicular serán las protagonistas de CES Asia

ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--may. 8, 2018--La Consumer Technology Association (CTA) anunció hoy que los líderes de Alibaba A.I. Labs y BYTON darán los discursos de apertura en la próxima edición de CES Asia® 2018. Miffy Chen, directora general de Alibaba A.I. Labs y los cofundadores de BYTON, Dr. Carsten Breitfeld y Dr. Daniel Kirchert, darán los discursos de apertura de CES Asia y harán grandes anuncios de las empresas además de compartir su visión para el futuro de la innovación a través de la tecnología artificial y la tecnología vehicular.

«Alibaba A.I. Labs y BYTON son marcas globales que encarnan el espíritu innovador y emprendedor de nuestra industria», señaló Karen Chupka, vicepresidente ejecutiva de CES. «Estos visionarios de la industria han llevado a sus respectivas empresas a niveles inusitados mediante su liderazgo, creatividad y pasión por la innovación. Impulsan la expansión de la tecnología en nuevas áreas como ciudades inteligentes, inteligencia artificial, aprendizaje automático, etc.; de eso se trata CES Asia. Nos complace enormemente que aparezcan en el escenario internacional».

El director ejecutivo y cofundador de BYTON CEO, Dr. Carsten Breitfeld y el presidente y cofundador de BYTON, Dr. Daniel Kirchert brindarán su discurso de apertura el miércoles 13 de junio. Compartirán la visión de BYTON de crear la «hora de estar» para las personas en movimiento y explicarán la forma en que BYTON es diseñado como el dispositivo inteligente de próxima generación para la era de la autoconducción y la movilidad compartida. Dr. Breitfeld y Dr. Kirchert también presentarán la filosofía de diseño única de BYTON a fin de destacar las características autónomas y la potencia digital, así como la estrategia de plataforma común de la empresa.

Dr. Carsten Breitfeld es un experto de renombre internacional en movilidad eléctrica con un doctorado en ingeniería mecánica. Antes de unirse a BYTON, Dr. Breitfeld se desempeñó como vicepresidente y director del Programa Vehicular i8 del BMW Group. Dr. Daniel Kirchert es un experimentado ejecutivo en la industria automotriz premium con vasta experiencia en comercialización, ventas, branding, desarrollo y operaciones comerciales. Antes de sumarse a BYTON, Dr. Kirchert ocupó el cargo de director general de Infiniti China y presidente de Dongfeng Infiniti Motor Co., Ltd.

Miffy Chen disertará sobre la próxima generación de innovación de Alibaba A.I. Labs el jueves 14 de junio. En CES 2018 en Las Vegas, Alibaba A.I. Labs, junto con MTK y SIG, anunciaron en una presentación conjunta que cooperarán para desarrollar un módulo de malla de Bluetooth. La plataforma de servicio de inteligencia artificial de Alibaba A.I. Labs ya incluye reconocimiento avanzado de voz e imágenes, así como reconocimiento multimodo cada vez más evolucionado. Alibaba A.I. Labs ahora considera cómo brindar estos servicios a los socios. En su presentación inaugural, Chen anunciará sus futuras estrategias.

Chen se incorporó a Alibaba Group en 2003. Formó parte de los primeros directores de productos que trabajan para Taobao.com y ha ocupado varios cargos en Alibaba. Estableció Alibaba A.I. Labs en 2016 y en 2017 lanzó el primer producto de inteligencia artificial dirigido a los consumidores: Tmall Genie X1.

CES Asia 2018 presentará tecnología que abarca a 20 categorías de productos y mejoran la calidad de vida en todo el mundo. Se prevé que recibirá más de 40000 asistentes, incluidos más de 1200 miembros de la prensa mundial. La exposición, comisariada para las marcas globales y startups de vanguardia, contará con alrededor de 500 empresas que presentarán las últimas novedades en inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada, audio y video, conectividad, salud digital, tecnología vehicular, etc. en la sala de exposiciones. Todas las presentaciones se harán en el Kerry Hotel, Shanghai Ballroom 2-3 y en las próximas semanas se anunciarán más presentaciones de CES Asia.

CES Asia presentará más de 35 expositores en la categoría de productos de inteligencia artificial, que es una flamante categoría de 2018. La categoría de tecnología vehicular será la mayor hasta la fecha, con más de 50 empresas en exposición. Alibaba A.I. Labs y BYTON expondrán junto con otros destacados expositores: 360, 3M, Allwinner, ARM Ecosystem Accelerator, Audio-Technica, Baidu, Bose, BYD, Changhong, Continental, Desay SV, Digital China, DJI, Fossil/Misfit, Garmin, Guangzhou Automobile Group, Haier, Hanergy, Harman, Hisense, Honda, Huawei, Hyundai, iFLYTEK, iQIYI, JD.com, KIA, Konka, Leapmotor, Lenovo, Libratone, LifeProof, LG Electronics, Microsoft for Startups, Mitsubishi Electric Automotive, Monster, NavInfo, Neusoft, Onkyo, OnStar/Cadillac, OtterBox, Samsung, Singulato, Skyworth, Sogou, Soling, Sugar Lady, Suning, TCL, United States Postal Service y Wacom.

Ya se encuentra abierta la inscripción para CES Asia. Para más información sobre cómo exponer en CES Asia, visite CESAsia.com.

CES Asia 2018 es propiedad de International CES (Shanghai) Exhibition Co. Ltd., que también produce el evento en sociedad con Shanghai Intex. La exposición, que es el principal encuentro de la industria de tecnología para el consumidor en Asia y se desarrollará del 13 al 15 de junio en Shanghái (China), exhibe a las principales marcas y compañías innovadoras en distintos mercados verticales asiáticos.

Visite CESAsia.com para acceder a la última información sobre la exposición, datos, fotos, material de archivo y mucho más.

Acerca de CES Asia:

International CES (Shanghai) Exhibition Co. Ltd. es propietario y productor de CES Asia, que además cuenta con la coproducción de Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd (Shanghai Intex). CES Asia es el principal evento de la industria de tecnología para el consumidor, donde se exhibe toda la gama de la cadena de valor en innovación del mercado asiático. Empresas globales clave se hacen presentes en este nuevo evento para que su marca pueda crecer y fortalecerse mediante la exhibición de los últimos productos y tecnologías ante ejecutivos de la industria tecnológica, compradores extranjeros, medios internacionales y un número limitado de consumidores chinos. Los asistentes tienen acceso exclusivo a algunas de las marcas más grandes de China y el resto del mundo, además de celebrar las innovaciones que definen al sector de tecnología para el consumidor.

Acerca de International CES (Shanghai) Exhibition Co. Ltd. y CTA:

International CES (Shanghai) Exhibition Co. Ltd. es una empresa de propiedad completamente extranjera de Consumer Technology Association (CTA), una asociación profesional que representa a la industria de tecnología para el consumidor estadounidense, un sector de 351 mil millones de dólares que genera más de 15 millones de trabajos en los Estados Unidos. Las más de 2200 compañías (el 80 por ciento son pequeñas empresas y startups, el resto son las marcas más conocidas del mundo) disfrutan de los beneficios de pertenecer a CTA, entre los que se encuentran promoción de políticas, investigaciones de mercado, educación técnica, fomento de la industria, desarrollo de estándares y cultivación de relaciones comerciales y estratégicas. CTA también es propietario y productor de CES®, el lugar de reunión mundial de todos quienes prosperan en el negocio de tecnologías para el consumidor. Las ganancias de CES se reinvierten en servicios de la industria de CTA.

Acerca de Shanghai Intex:

Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd originalmente era la empresa de organización de exposiciones de Intex Shanghai, pionera en organización de exposiciones que se creó en 1995. Shanghai Intex es el subemprendimiento conjunto de CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade, Consejo de China para el Fomento del Comercio Internacional) Shanghai y PNO Exhibition Investment (Dubai) Limited. Intex, que se creó en 1998, ha organizado más de 100 ferias comerciales y conferencias con una superficie total de espacio para exposiciones superior a 2 millones de metros cuadrados. Shanghai Intex está compuesto por equipos profesionales con vasta experiencia en la organización de los principales eventos internacionales que abarcan la industria de la creatividad, atención de la salud, estilo de vida, fabricación avanzada y electrónica de consumo.

