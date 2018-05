Inteligência artificial e tecnologia de veículos são as principais atrações na CES Asia

ARLINGTON, Virgínia--(BUSINESS WIRE)--mai 8, 2018--A Consumer Technology Association (CTA) anunciou hoje que os dirigentes da Alibaba A.I. Labs e BYTON farão a palestra de abertura na próxima CES Asia® 2018. Miffy Chen, gerente geral na Alibaba A.I. Labs, e os cofundadores da BYTON, Dr. Carsten Breitfeld e Dr. Daniel Kirchert, apresentarão a palestra de abertura da CES Asia para fazer grandes anúncios da empresa e compartilhar suas visões para o futuro da inovação através da inteligência artificial e da tecnologia de veículos.

“A Alibaba A.I. Labs e BYTON são marcas globais que incorporam o espírito inovador e empreendedor de nossa indústria”, disse Karen Chupka, vice-presidente executiva, CES. “Estes visionários da indústria levaram suas respectivas empresas a novos patamares através de sua liderança, criatividade e paixão pela inovação. Eles promovem a expansão da tecnologia em novas áreas, como cidades inteligentes, inteligência artificial, aprendizado de máquina e muito mais, que é o objetivo da CES Asia. Todos estão muito entusiasmados para que eles subam neste palco internacional.”

O diretor executivo e cofundador da BYTON, Dr. Carsten Breitfeld, e o presidente e cofundador da BYTON, Dr. Daniel Kirchert, farão a palestra de abertura na quarta-feira, 13 de junho. Eles compartilharão a visão da BYTON para criar o "time to be" (tempo para estar) para as pessoas em movimento e elaborar como a BYTON foi criada como o dispositivo inteligente da próxima geração para a era da capacidade de condução automática e compartilhada. O Dr. Breitfeld e o Dr. Kirchert também apresentarão a filosofia de design exclusiva da BYTON para destacar o poder digital e os recursos autônomos, assim como a estratégia de plataforma comum da empresa.

O Dr. Carsten Breitfeld é um especialista de renome mundial em mobilidade elétrica, com doutorado em engenharia mecânica. Antes de ingressar na BYTON, o Dr. Breitfeld foi vice-presidente e chefe do Programa de Veículos i8 do Grupo BMW. Dr. Daniel Kirchert é um executivo experiente no setor automotivo de alto nível da China, com uma ampla experiência em marketing, vendas, gestão de marcas, desenvolvimento de empresas e operações. Antes de ingressar na BYTON, o Dr. Kirchert foi diretor administrativo da Infiniti China e presidente da Dongfeng Infiniti Motor Co., Ltd.

Miffy Chen discursará sobre a próxima geração de inovação da Alibaba A.I. Labs na quinta-feira, 14 de junho. Na CES 2018 em Las Vegas, a Alibaba A.I. Labs, juntamente com a MTK e SIG, apresentaram um comunicado conjunto sobre sua cooperação no desenvolvimento de um módulo de malha Bluetooth. A plataforma de serviço de AI (Inteligência Artificial) da Alibaba A.I. Labs tem suporte para o reconhecimento avançado de voz e imagem, assim como para a evolução crescente do reconhecimento de múltiplos modos. A Alibaba A.I. Labs considera agora como oferecer estes serviços aos parceiros. Na apresentação de sua palestra, Chen anunciará as futuras estratégias.

Miffy Chen ingressou no Grupo Alibaba em 2003. Ela foi uma das primeiras gerentes de produto a trabalhar para a Taobao.com e ocupou vários cargos dentro da Alibaba. Ela estabeleceu a Alibaba A.I. Labs em 2016 e lançou o primeiro produto de IA voltado para o consumidor, o Tmall Genie X1 em 2017.

A CES Asia 2018 apresentará tecnologia que abrange 20 categorias de produtos, que melhoram as vidas das pessoas no mundo inteiro. Estima-se que a feira atraia mais de 40 mil pessoas, incluindo mais de 1.200 membros da mídia global. Uma mostra supervisionada para marcas globais e startups de vanguarda, cerca de 500 empresas com o mais avançado em inteligência artificial, realidade aumentada e virtual, áudio/vídeo, conectividade, saúde digital, tecnologia de veículos e muito mais irão expor no andar de exposição. Todas as palestras serão apresentadas no Kerry Hotel, Shanghai Ballroom 2-3, e outras palestras da CES Ásia serão anunciadas nas próximas semanas.

Uma nova categoria para 2018, a CES Asia apresentará mais de 35 expositores na categoria de produtos de inteligência artificial. A categoria de tecnologia de veículos será a maior apresentada até hoje, com mais de 50 empresas no andar da feira. A Alibaba A.I. Labs e a BYTON farão sua exposição juntamente com outros expositores notáveis: 360, 3M, Allwinner, ARM Ecosystem Accelerator, Audio-Technica, Baidu, Bose, BYD, Changhong, Continental, Desay SV, Digital China, DJI, Fossil/Misfit, Garmin, Guangzhou Automobile Group, Haier, Hanergy, Harman, Hisense, Honda, Huawei, Hyundai, iFLYTEK, iQIYI, JD.com, KIA, Konka, Leapmotor, Lenovo, Libratone, LifeProof, LG Electronics, Microsoft for Startups, Mitsubishi Electric Automotive, Monster, NavInfo, Neusoft, Onkyo, OnStar/Cadillac, OtterBox, Samsung, Singulato, Skyworth, Sogou, Soling, Sugar Lady, Suning, TCL, United States Postal Service e Wacom.

As inscrições para a CES Asia estão agora abertas. Para mais informações sobre como expor na CES Asia, acesse CESAsia.com.

De propriedade e produzida pela International CES (Shanghai) Exhibition Co. Ltd. e coproduzida pela Shanghai Intex, a CES Asia 2018 acontecerá de 13 a 15 de junho, em Xangai, China. A CES Asia é o principal evento para o setor de tecnologia de consumo na Ásia, apresentando grandes marcas e empresas inovadoras em vários mercados verticais no mercado asiático.

Acesse CESAsia.com para as últimas notícias sobre a exposição, informações, fotos, b-roll e muito mais.

