Madrid Open Results

Tuesday At Caja Magica Madrid, Spain Purse: ATP, $7.43 million (Masters 1000); WTA, $8.01 million (Premier) Surface: Clay-Outdoor Singles Men First Round

Roberto Bautista Agut (11), Spain, def. Jared Donaldson, United States, 6-7 (3), 6-4, 6-4.

Leonardo Mayer, Argentina, def. Fabio Fognini, Italy, 6-3, 6-4.

Robin Haase, Netherlands, def. Chung Hyeon, South Korea, 6-2, 6-0.

Evgeny Donskoy, Russia, def. Stefanos Tsitsipas, Greece, 5-7, 6-4, 7-6 (3).

Borna Coric, Croatia, def. Pablo Carreno Busta (9), Spain, 6-4, 6-2.

Pablo Cuevas, Uruguay, def. Jack Sock (12), United States, 6-7 (5), 6-4, 6-0.

Philipp Kohlschreiber, Germany, def. Yuichi Sugita, Japan, 6-4, 6-3.

Jan-Lennard Struff, Germany, def. Marius Copil, Romania, 6-4, 6-4.

Fernando Verdasco, Spain, def. Paolo Lorenzi, Italy, 7-5, 6-4.

Albert Ramos-Vinolas, Spain, def. Peter Gojowczyk, Germany, 5-7, 6-2, 7-5.

Ryan Harrison, United States, def. Guillermo Garcia-Lopez, Spain, 6-4, 7-6 (7).

Kyle Edmund, Britain, def. Danill Medvedev, Russia, 6-4, 6-0.

Second Round

Denis Shapovalov, Canada, def. Benoit Paire, France, 7-6 (5), 4-6, 6-4.

Dusan Lajovic, Serbia, def. Richard Gasquet, France, 7-6 (1), 7-6 (1).

Milos Raonic, Canada, def. Grigor Dimitrov (3), Bulgaria, 7-5, 3-6, 6-3.

Juan Martin del Potro (4), Argentina, def. Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, 6-3, 6-3.

Women Second Round

Petra Kvitova (10), Czech Republic, def. Monica Puig, Puerto Rico, 6-3, 7-6 (8).

Simona Halep (1), Romania, def. Elise Mertens, Belgium, 6-0, 6-3.

Kristyna Pliskova, Czech Republic, def. Sara Sorribes Tormo, Spain, 7-5, 6-2.

Carla Suarez Navarro, Spain, def. Elina Svitolina (4), Russia, 2-6, 7-6 (3), 6-4.

Daria Kasatkina (14), Russia, def. Sorana Cirstea, Romania, 6-3, 6-1.

Anett Kontaveit, Estonia, def. Aliaksandra Sasnovich, Belarus, 6-2, 4-6, 6-2.

Bernarda Pera, United States, def. Johanna Konta, Britain, 6-4, 6-3.

Garbine Muguruza (3), Spain, def. Donna Vekic, Croatia, 2-6, 6-4, 6-1.

Doubles Men First Round

Nikola Mektic, Croatia, and Alexander Peya, Austria, def. Kevin Anderson, South Africa, and Max Mirnyi, Belarus, 6-4, 3-6, 10-4.

Fabio Fognini, Italy, and Diego Schwartzman, Argentina, def. Florin Mergea, Romania, and Daniel Nestor, Canada, 3-6, 6-1, 10-4.

Ben Mclachlan, Japan, and Jan-Lennard Struff, Germany, def. John Isner and Jack Sock, United States, 6-4, 7-6 (4).

Raven Klaasen, South Africa, and Michael Venus, New Zealand, def. Feliciano Lopez and Marc Lopez, Spain, 3-6, 7-5, 10-8.

David Marrero and Fernando Verdasco, Spain, def. Alexander and Mischa Zverev, Germany, 6-7 (3), 7-6 (4), 10-7.

Women First Round

Ashleigh Barty, Australia, and CoCo Vandeweghe, United States, def. Shuko Aoyama and Miyu Kato, Japan, 6-1, 7-6 (3).

Julia Goerges, Germany, and Karolina Pliskova, Czech Republic, def. Sorana Cirstea, Romania, and Sara Sorribes Tormo, Spain, 6-3, 7-5.

Second Round

Alicja Rosolska, Poland, and Abigail Spears, United States, def. Chan Hao-ching, Taiwan, and Yang Zhaoxuan (8), China, 7-6 (3), 6-3.

Timea Babos, Hungary, and Kristina Mladenovic (3), France, def. Nicole Melichar, United States, and Kveta Peschke, Czech Republic, 6-4, 6-1.

Andrea Sestini Hlavackova and Barbora Strycova (2), Czech Republic, def. Nadiia Kichenok, Ukraine, and Anastasia Rodionova, Australia, 7-6 (2), 6-1.