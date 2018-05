CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 517 3-4 Jul 514 1-2 Sep 531 1-2 Dec 553 Mar 571 1-2 May 580 1-2 Jul 582 1-2 Sep 587 1-2 Dec 599 1-4 Mar 604 3-4 May 604 1-2 Jul 596 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 395 1-2 Jul 403 1-4 Sep 411 1-4 Dec 419 1-2 Mar 428 1-4 May 433 1-4 Jul 437 Sep 415 1-4 Dec 419 3-4 Mar 427 3-4 May 431 1-4 Jul 435 1-2 Sep 421 3-4 Dec 422 1-2 Jul 433 3-4 Dec 419 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 229 Jul 240 Sep 244 Dec 253 1-2 Mar 258 May 261 1-4 Jul 266 1-4 Sep 267 1-2 Dec 267 1-2 Mar 267 1-2 Jul 266 Sep 266 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1011 1-4 Jul 1020 1-4 Aug 1023 1-4 Sep 1023 3-4 Nov 1025 1-4 Jan 1030 Mar 1017 1-2 May 1017 1-2 Jul 1024 1-2 Aug 1021 3-4 Sep 1004 3-4 Nov 987 1-4 Jan 990 1-4 Mar 985 1-4 May 985 1-2 Jul 991 1-4 Aug 983 3-4 Sep 980 Nov 967 Jul 979 Nov 971 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 30.49 Jul 30.69 Aug 30.80 Sep 30.94 Oct 31.08 Dec 31.42 Jan 31.69 Mar 32.02 May 32.34 Jul 32.63 Aug 32.75 Sep 32.86 Oct 32.88 Dec 33.11 Jan 33.28 Mar 33.48 May 33.65 Jul 33.73 Aug 33.72 Sep 33.72 Oct 33.72 Dec 33.63 Jul 33.63 Oct 33.63 Dec 33.63 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 388.70 Jul 385.90 Aug 383.20 Sep 381.70 Oct 379.50 Dec 378.10 Jan 375.00 Mar 360.30 May 353.00 Jul 352.40 Aug 349.60 Sep 345.40 Oct 340.30 Dec 339.30 Jan 339.20 Mar 340.00 May 340.00 Jul 338.30 Aug 338.30 Sep 338.30 Oct 338.30 Dec 334.60 Jul 334.60 Oct 334.60 Dec 344.70