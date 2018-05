Le conseil consultatif de l'Académie Huawei des TIC veut créer un écosystème de compétences en TIC pour l'avenir

READING, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--mai 8, 2018--Alors que le secteur éprouve déjà des difficultés à pourvoir des postes clés, une crise se profile à l'horizon de l'industrie des TIC. Selon Tech Nation, le principal problème auquel sont confrontées les entreprises de technologies numériques du Royaume-Uni est la pénurie de talents. Au fur et à mesure que la technologie évolue, le personnel expérimenté part à la retraite, de plus en plus de postes deviennent vacants et ce problème est voué à empirer. En effet, les prévisions estiment qu'entre 2015 et 2025 les TIC offriront 1,7 million de nouveaux emplois aux spécialistes des nouvelles technologies, et il faudra que les candidats possèdent les compétences et l'expérience pour les occuper.

Pour favoriser la résolution de ce problème, l'Académie Huawei des TIC lance une initiative d'éducation sans but lucratif visant à faciliter les partenariats entre les universités et les entreprises en soutenant de jeunes Européens – étudiants, développeurs et entrepreneurs – dotés d'un grand potentiel numérique. Constitué en novembre 2017 pour diriger l'Académie Huawei des TIC en Europe occidentale, le conseil consultatif de l'Académie Huawei des TIC fonctionne de manière autonome avec le soutien financier d'Huawei. C'est la seule association de ce type émanant d'Huawei hors de Chine. Le conseil assure la direction générale et le développement de l'Académie et soutient le secteur en favorisant l'amélioration des connaissances des praticiens.

Le conseil consultatif de l'Académie Huawei des TIC est composé d'universitaires de renom, de membres d'organisations professionnelles et de leaders d'Huawei. Il veille à ce que l'Académie offre une plateforme d'excellence en soumettant les étudiants et les développeurs à des concours récompensés par des certifications, et aide son auditoire de Nouveaux jeunes Européens à se forger un avenir prometteur dans les TIC.

M. Zhili Sun, vice-président du conseil consultatif de l'Académie Huawei des TIC et professeur en science des réseaux de communication à l'université du Surrey, a déclaré: "Nous avons mis sur pied un comité pour aider ce groupe de jeunes gens talentueux impliqué dans le développement des compétences au Royaume-Uni et en Europe."

Le conseil est dirigé par le professeur Edmund Burke, président, et directeur adjoint des sciences et de l'ingénierie à la Queen Mary University de Londres. Le coprésident est M. Bradd Feng, directeur du département Global Training and Certification d'Huawei. Ensemble, ils guident les 20 membres du conseil qui supervisent les programmes, les processus, le fonctionnement et l'organisation de l'Académie Huawei des TIC et dirigent la stratégie de développement du Programme de l'Académie au Royaume-Uni.

Par exemple, Huawei et l'Académie des TIC organisent, en connexion avec les penseurs et décideurs de l'avenir du numérique, la « Huawei ICT Skill Competition » pour favoriser le développement des professionnels des TIC. La finale mondiale du concours, qui a lieu en Chine en mai, verra s'affronter six étudiants d'Europe occidentale. Ils auront l'occasion d'acquérir les compétences pertinentes et de renforcer l'expérience qui dynamiseront l'ensemble du secteur et, en fin de compte, seront les moteurs de la transformation numérique. Huawei travaille également avec les gouvernements, offre des certifications mondialement reconnues, des programmes de mastères et des projets communs de R&D pour favoriser la création d'un écosystème des TIC ouvert et durable.

En rapprochant des leaders des milieux universitaires et de l'industrie, les responsables du conseil consultatif font avancer le développement de l'industrie des TIC en fournissant des conseils relatifs à des questions d'importance stratégique comme les manuels de cours, les ressources d'apprentissage virtuel, l'élaboration de programmes et les processus. La technologie progresse rapidement dans le secteur des TIC et, en supervisant la direction du Programme de l'Académie des TIC, le conseil consultatif garantit que chaque étudiant acquiert les connaissances capitales pour devenir le nouveau type d'ingénieur polyvalent dont le secteur des TIC, ainsi que le développement et la croissance au niveau mondial, ont un besoin crucial.

Cette action continuera à exercer une influence bénéfique lorsque les étudiants entreront dans la vie active. L'enquête 2017 de Pearson VUE sur la valeur des certifications montre que 54% des personnes enregistrent leur premier avantage dans les trois mois qui suivent l'obtention d'une certification, sous la forme d'une augmentation de salaire ou d'une promotion. En outre, 93% des managers recruteurs reconnaissent les certifications professionnelles.

Académie Huawei des TIC L'Académie Huawei des TIC est un programme d'éducation sans but lucratif qui facilite la formation de partenariats université-entreprise. Le projet vise à orienter le développement des TIC, à construire l'avenir du secteur des TIC et à créer un solide écosystème de talents en proposant un programme d'éducation aux TIC dans le monde entier. À ce jour, Huawei a renforcé sa coopération avec plus de 300 universités en Europe, Amérique du Nord, Asie du Sud-Est, Australie et d'autres régions du monde. À l'avenir, Huawei organisera des forums de haut niveau consacrés à l'enseignement supérieur et formera des alliances entre spécialistes des TIC pour favoriser un développement robuste, durable et efficient de l'écosystème de compétences en TIC. www.huaweiacad.com

