Starbucks et Nestlé forment une alliance de café mondiale visant à promouvoir et étendre les catégories de biens de consommation emballés et de services alimentaires dans le monde

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--mai 8, 2018--Starbucks Corporation (NASDAQ : SBUX) a annoncé aujourd'hui la formation d'une alliance de café mondiale avec Nestlé S.A. dans le but d'accélérer et d'accroître la portée mondiale des marques Starbucks dans les biens de consommation emballés (BCE) et les services alimentaires. Dans l'optique d'un engagement partagé envers l’approvisionnement éthique et durable du café, cette alliance transformera, étendra et promouvra le café consommé à la maison et à l'extérieur et les catégories apparentées autour du monde.

Dans le cadre de cette alliance, Nestlé obtiendra les droits de commercialiser, vendre et distribuer le café et le thé emballés Starbucks®, Seattle’s Best Coffee®, Starbucks Reserve®, Teavana™, Starbucks VIA® et Torrefazione Italia® dans toutes les filières « à la maison et à l'extérieur » à l'international. Nestlé versera 7,15 milliards USD à Starbucks en rémunération de clôture et Starbucks, dans l'optique d'une création de valeur à long terme pour les actionnaires, conservera une participation significative en tant que concédant de licence et fournisseur de produits torréfiés et moulus ainsi que d'autres produits à l'avenir. En outre, le portefeuille de marques Starbucks sera représenté sur les systèmes de capsules individuelles de Nestlé.

« Cette alliance de café mondiale introduira l'expérience Starbucks dans les foyers de millions de personnes supplémentaires dans le monde grâce à la portée et à la réputation de Nestlé », a déclaré Kevin Johnson, président-directeur général de Starbucks. « Cette transaction historique s'inscrit dans le cadre de nos initiatives continues visant à focaliser et développer notre entreprise pour répondre aux exigences changeantes des consommateurs, et nous sommes fiers de travailler aux côtés d'une société qui s'engage à partager nos valeurs. »

« Cette transaction est une étape significative pour notre entreprise de café, la catégorie à plus forte croissance de Nestlé », a ajouté Mark Schneider, PDG de Nestlé. « Avec Starbucks, Nescafé et Nespresso, nous réunissons trois marques emblématiques dans le monde du café. Nous sommes ravis d'avoir Starbucks comme partenaire. Les deux sociétés ont une vraie passion pour un café exceptionnel et elles sont fières d'être reconnues comme des leaders mondiaux pour leur approvisionnement responsable et durable du café. C'est un grand moment pour les amateurs de café du monde entier. »

Cette alliance mondiale combine la force et l'affinité de la marque Starbucks avec la portée mondiale de Nestlé et ses marques de café emblématiques pour créer de nouvelles opportunités de croissance sur les marchés établis de l'Amérique du Nord et lancer leur expansion sur les marchés internationaux. Aux États-Unis, elle optimise également la présence de Nestlé dans le détail et les services alimentaires du café, renforçant sa position dans le segment du café instantané et des portions individuelles super-premium avec la forte présence de Starbucks dans le segment des dosettes K-cup®. En vertu de son accord de licence global perpétuel, Starbucks dirigera l’approvisionnement, la torréfaction et la gestion de la marque globale Starbucks pour l'alliance, tandis que les deux sociétés travailleront en proche collaboration sur les stratégies d'innovation et de commercialisation pour offrir le meilleur café aux clients du monde entier.

L'accord est sous réserve de l'approbation réglementaire habituelle et devrait être clôturé cet été ou en début d'automne. L'accord exclut les jus de fruits, le thé et le café prêts à boire.

Starbucks envisage d'utiliser principalement le produit après impôts de ce paiement initial pour accélérer le rachat d'actions et compte actuellement rendre environ 20 milliards USD en espèces aux actionnaires sous forme de rachat d'actions et de dividendes d'ici l'exercice fiscal 2020. La transaction devrait également être relutive en termes de gains par action (GPA) d'ici la fin de l'exercice 2021 ou plus tôt, sans modifier les cibles financières à long terme déclarées de la société.

