Beko cede su publicidad para motivar a los niños de todo el mundo con la campaña Eat Like A Pro en un esfuerzo por reunir un millón de euros para UNICEF

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--may. 8, 2018--El 6 de mayo, durante El Clásico (FC Barcelona versus Real Madrid), el derby doméstico con más espectadores a nivel global, la marca líder de electrodomésticos y socia premium de FC Barcelona, Beko, cederá su logotipo en las casacas de los jugadores para dar lugar a una causa muy valiosa e importante. En lugar de su logotipo de marca, las mangas de las casacas de jugadores como Piqué, Messi, Suárez, Ter Stegen y Rakitic llevarán el mensaje #EatLikeAPro, para motivar a fanáticos de todo el mundo a publicar sus hábitos de alimentación saludables, lo cual, a su vez, ayudará a que Beko reúna un millón de euros para UNICEF.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20180508005742/es/

El Clásico: FC Barcelona supports #EatLikeAPro initiative to raise €1,000,000 for UNICEF in partnership with Beko (Photo: Beko)

#EatLikeAPro es la iniciativa global de Beko con FC Barcelona y la Fundación Fútbol Club Barcelona que busca generar conciencia sobre la obesidad infantil. Si la tendencia actual se prolonga, para 2025 habrá 70 millones de niños obesos. El objetivo de Beko es contribuir a la reducción de esta cifra mediante su campaña #EatLikeAPro y el apoyo a UNICEF, la organización líder mundial que trabaja para los niños de todo el planeta.

No serán solo estos venerados futbolistas quienes muestren su apoyo a la campaña, sino que además Beko motivará a las personas de todo el mundo para que muestren su apoyo publicando sus hábitos de alimentación saludable en medios sociales. Por cada publicación, Beko donará un euro a UNICEF, con el objetivo de reunir un millón de euros que, a su vez, ayudarán a mejorar las dietas, el crecimiento y el desarrollo de 600 000 niños en América Latina.

El equipo de FCB reveló su nueva indumentaria, donde sus mangas tienen la orgullosa inscripción dedicada a la iniciativa. Como equipo reverenciado y de alto perfil, los futbolistas de FCB son los embajadores perfectos para esta campaña, que motiva a los niños que los tienen como ídolos a que coman más sano.

Ahora, los fanáticos tienen la oportunidad de ganar una casaca edición limitada El Clásico 17/18 (con la leyenda Eat Like A Pro en las mangas) firmada por los futbolistas de FC Barcelona. Todas las publicaciones compartidas en Twitter e Instagram entre el 7 el 25 de mayo que utilicen el hashtag #EatLikeAPro participarán automáticamente en el sorteo para ganar la casaca, que no se venderá en ningún lado. El ganador se elegirá después de la fecha de cierre. Los fanáticos solo deben retuitear o publicar #EatLikeAPro en Twitter o Instagram para tener la posibilidad de ganar.

UNICEF ofrece asistencia humanitaria y de desarrollo a niños y familias de todo el mundo. Las donaciones reunidas por Beko ofrecerán información, herramientas y apoyo a familias y escuelas primarias para mejorar las dietas, el crecimiento y el desarrollo de 600 000 niños en América Latina.

Notas para los editores

Acerca de Beko: Beko es la marca número uno en el mercado europeo de línea blanca independiente y la segunda marca más importante de electrodomésticos en Europa (a diciembre de 2017). Se trata de la marca de crecimiento más rápido en todo el mercado europeo desde 2000. Beko es la marca de electrodomésticos internacional de Arçelik, además de socio premium de FC Barcelona.

Acerca de FC Barcelona: FC Barcelona se fundó en 1899, hace 118 años, y es único de muchas maneras. El club pertenece a sus más de 145 000 socios, y puede vanagloriarse de ser el más exitoso de Europa en los últimos 10 años. En ese periodo, ha ganado cuatro de las cinco Copas de Europa del club, y 7 de sus 24 ligas locales. Debido a su personalidad ciertamente especial, el lema del ‘Barça’ es ‘más que un club’. El estilo de juego distintivo del equipo se proyecta en todo el mundo a través de los mejores jugadores y entrenadores de su generación, junto con el famoso hincapié que hace el club en su cantera de jugadores propios.

Todo esto va de la mano con su permanente ambición por ser la institución deportiva más admirada, querida y global del planeta. Esta misión se basa en principios esenciales como humildad, esfuerzo, ambición, respeto y trabajo en equipo. El club también es reconocido por su compromiso con la sociedad, que se canaliza a través de la Fundación Fútbol Club Barcelona y su trabajo para educar a los niños a través de los valores positivos que transmite el deporte. Este crecimiento sin pausa en los últimos años ha traído aparejado un alcance global con más de 300 millones de fanáticos, lo que ha convertido a FC Barcelona en líder mundial en medios sociales.

Acerca de la Fundación Fútbol Club Barcelona: La Fundación Fútbol Club Barcelona se fundó en 1994 para ayudar a niños y jóvenes de los estratos sociales más vulnerables mediante el deporte y el inculcamiento de valores, con el objetivo de contribuir a una sociedad más justa e inclusiva. La Fundación Fútbol Club Barcelona enmarca sus actividades dentro de los programas de Deporte para el Desarrollo y Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Las líneas de acción principales son el acceso a la educación y el apoyo escolar, la prevención de la violencia y la resolución de conflictos en niños y jóvenes, y el combate contra la exclusión y la discriminación social. Actualmente, la Fundación llega a más de un millón de beneficiarios en todo el mundo.

Acerca de UNICEF: En UNICEF, trabajamos en algunos de los lugares más complicados del mundo para llegar a los niños más postergados. En 190 países y territorios, trabajamos para todos los niños, en cualquier lugar donde se encuentren, en aras de construir un mundo mejor para todos. Para obtener más información sobre UNICEF y su trabajo para los niños, visite www.unicef.org.

Sigue a UNICEF en Twitter y Facebook

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180508005742/es/

CONTACT: Para obtener más información o imágenes, comuníquese con:

El equipo de Beko Global

Anna Ewer o Peren Helvacı

Bekomsl@mslgroup.com

KEYWORD: UNITED KINGDOM EUROPE NORTH AMERICA CENTRAL AMERICA CANADA SPAIN

INDUSTRY KEYWORD: FOOTBALL HEALTH FITNESS & NUTRITION HOME GOODS OTHER HEALTH PHILANTHROPY CHILDREN RETAIL OTHER PHILANTHROPY CONSUMER SPORTS FOUNDATION FUND RAISING GENERAL HEALTH

SOURCE: Beko

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/08/2018 05:00 AM/DISC: 05/08/2018 05:01 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180508005742/es