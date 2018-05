Beko Renuncia sua Marca nas Mangas de Camisetas para Estimular Crianças de todo o Mundo à campanha 'Eat Like A Pro' em uma missão de levantar € 1.000.000 para UNICEF

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--mai 8, 2018--Em 6 de maio, durante El Clásico (FC Barcelona x Real Madrid)– o jogo de futebol de times nacionais mais visto no mundo – a principal parceria do FC Barcelona e marca líder em eletrodomésticos, Beko, renunciou ao seu logo nas camisetas dos jogadores, trocando por uma causa mais importante e de maior valor. Ao invés do logo da marca, as mangas das camisetas utilizadas pelos jogadores como Pique, Messi, Suarez, Ter Stegen e Rakitic foram trocadas e agora aparecem como #EatLikeAPro, estimulando os apoiadores de todo o mundo a divulgarem seus próprios hábitos de alimentação saudável que por sua vez irão ajudar a Beko a levantar € 1.000.000 para UNICEF.

#EatLikeAPro é uma iniciativa mundial da Beko com o FC Barcelona e a Fundação Barça do clube que está despertando a consciência sobre a obesidade infantil. Em 2025, se as tendências atuais continuarem, haverá 70 milhões de crianças sofrendo de obesidade. A meta da Beko é contribuir para reduzir este número através de sua campanha #EatLikeAPro e apoiar a UNICEF, a organização líder no mundo que trabalha pelas crianças a nível global.

Não apenas estes queridos jogadores de futebol estão mostrando sua adesão à campanha, mas também a Beko está estimulando pessoas de todo o mundo a mostrar apoio ao divulgar seus hábitos de alimentação saudável nas redes sociais. Para cada postagem, a Beko doa € 1 para UNICEF com a meta de levantar € 1.000.000, e por sua vez, ajudar a melhorar as dietas, crescimento e desenvolvimento de 600.000 crianças na América Latina.

O time FCB revelou seus novos kits, usando orgulhosamente suas mangas dedicadas à iniciativa. Como um time bem quisto e de alto perfil, os jogadores do FCB são os perfeitos embaixadores para a campanha, estimulando as crianças que os admiram a comer de modo mais saudável.

Agora os fãs tem a chance de ganhar uma edição limitada da camiseta El Clásico 17/18 (com 'Eat Like A Pro' na manga), assinada pelos jogadores do FC Barcelona. Cada postagem compartilhada pelo Twitter e Instagram entre 7 e 25 de maio utilizando #EatLikeAPro será automaticamente inscrita no sorteio para ganhar a camiseta, que não será vendida em lugar nenhum, com um ganhador sortudo selecionado aleatoriamente após a data de encerramento. Os fãs terão apenas que retuitar ou postar #EatLikeAPro no Twitter ou Instagram para ter a chance de ganhar.

A UNICEF presta assistência humanitária e de desenvolvimento a crianças e famílias ao redor do mundo. As doações levantadas pela Beko irão proporcionar às famílias e escolas primárias informação, ferramentas e suporte para melhorar as dietas, crescimento e desenvolvimento de 600.000 crianças na América Latina.

Sobre a Beko: A Beko é a marca número 1 no mercado europeu de produtos independentes da linha branca e a segunda maior marca de eletrodomésticos na Europa (dezembro de 2017. Vem sendo a marca de maior crescimento em todo o mercado europeu desde 2000. A Beko é a marca internacional de eletrodomésticos da Arçelik e a principal parceria do FC Barcelona.

Sobre o FC Barcelona: O FC Barcelona foi fundado 118 anos atrás em 1899, sendo o único em vários aspectos. O clube é de propriedade de seus mais de 145.000 membros e pode se orgulhar de ser o clube de maior sucesso na Europa durante os últimos dez anos. Nesta época ganharam quatro dos cinco títulos da Liga dos Campeões do clube e sete dos 24 títulos da liga nacional. Devido à sua personalidade muito especial, o 'Barça' é reconhecido como sendo 'mais que um clube'. O estilo diferenciado de jogar do time tem projeção mundial pelos melhores jogadores e técnicos de seu time em combinação com a famosa confiança do clube em talentos que cresceram no mesmo.

Tudo isto anda de mãos dadas com sua ambição em curso de se tornar a instituição esportiva mundial mais admirada e amada no planeta. Esta missão é apoiada por princípios centrais como humildade, esforço, ambição, respeito e trabalho em equipe, sendo que o clube também é famoso por seu compromisso com a sociedade, canalizado pela Fundação Barça do FC Barcelona e sua tarefa de ensinar crianças mediante valores positivos do esporte. Tal crescimento incessante nos recentes anos levou a um alcance mundial de mais de 300 milhões de fãs e fez do FC Barcelona um líder mundial na mídia social.

Sobre a Fundação Barça: A Fundação Barça foi lançada em 1994 para apoiar crianças e jovens dos mais vulneráveis grupos sociais através do esporte e educação em valores, com o objetivo de contribuir a uma sociedade mais justa e inclusiva. A Fundação Barça estrutura suas atividades dentro de programas da ONU de Esporte para o Desenvolvimento e Metas Sustentáveis de Desenvolvimento. As linhas principais desta ação são acesso educacional e suporte, prevenção de violência e solução de conflitos na infância e juventude bem como luta contra exclusão e discriminação social. Hoje, a fundação alcança mais de 1.000.000 beneficiários ao redor do mundo.

Sobre a UNICEF: A UNICEF atua em alguns dos lugares mais difíceis do mundo para alcançar as crianças mais desfavorecidos do planeta. Nos 190 países e territórios, trabalhamos por cada criança, em qualquer lugar, a fim de construir um mundo melhor para todos. Para mais informação sobre a UNICEF e seu trabalho com crianças, visite www.unicef.org.

