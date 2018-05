LONDRES--(BUSINESS WIRE)--mai 8, 2018--Le dimanche 6 mai, à l’occasion du très suivi « Clasico », match opposant le FC Barcelone au Real Madrid, la marque d’électroménager Beko, partenaire premium du FC Barcelone, a renoncé à la présence de son logo sur les maillots des joueurs, au profit de son initiative mondiale de lutte contre l’obésité infantile « Eat Like A Pro ».

El Clásico: FC Barcelona supports #EatLikeAPro initiative to raise €1,000,000 for UNICEF in partnership with Beko (Photo: Beko)

Ainsi, le logo Beko habituellement présent sur la manche du maillot des joueurs du FC Barcelone a laissé sa place au #EatLikeAPro. L’objectif ? Encourager les supporters du monde entier à partager sur les réseaux sociaux leurs habitudes alimentaires saines.

Pour chaque contenu posté sur les réseaux sociaux avec le #EatLikeAPro, Beko reversera 1€ à l’UNICEF, l’objectif étant de récolter 1 million d’euros. Ces fonds contribueront à améliorer l’alimentation, la croissance et le développement de 600 000 enfants en Amérique Latine.

Et à partir d’aujourd’hui, chaque post partagé sur Twitter et Instagram entre le 7 et le 25 mai mentionnant le #EatLikeAPro permettra d’être inscrit automatiquement au tirage au sort pour gagner un maillot exclusif « El Clásico 17/18 » dédicacé par les joueurs du FC Barcelone (avec le logo « Eat Like A Pro » sur la manche) !

Si les tendances actuelles se confirment, d’ici 2015, plus de 70 millions d’enfants souffriront de surpoids ou d’obésité dans le monde. Le #EatLikeAPro est l’initiative mondiale lancée par Beko en partenariat avec le FC Barcelone et la Fondation FC Barcelone, visant à sensibiliser les populations à la croissance de l’obésité infantile.

Grâce à cette campagne et à son soutien en faveur de l’UNICEF, Beko souhaite contribuer à inverser cette courbe exponentielle. Au vu de leur notoriété mondiale, les joueurs du FC Barcelone sont les parfaits ambassadeurs pour cette campagne, encourageant ainsi les enfants qui les prennent pour exemple à manger comme eux, plus sainement.

A propos de Beko

Présente dans plus de 130 pays, Beko est à l’écoute permanente de plus de 440 millions de consommateurs de par le monde. Beko ne cesse d’innover et de penser à de nouvelles façons de relever les défis de la vie quotidienne. Grâce à des produits respectueux de l'environnement, à des technologies de pointe et à un design élégant, la marque Beko continue de croître à l'échelle mondiale. Beko est devenue l’une des marques à la plus forte croissance de son secteur, elle est aujourd’hui la 2 ème marque la plus vendue en Europe (1) et le leader européen des appareils pose-libre (1). En France, Beko a également progressé de façon rapide. Beko est la marque N°1 en vente d’appareils pose-libre et elle est aujourd’hui la 3èmemarque du marché total du gros électroménager (2). Depuis 2016, Beko se développe sur de nouvelles catégories de produits en petit-électroménager. www.beko.fr

A propos de Beko et du FC Barcelone

Beko est partenaire premium du FC Barcelone. Au début de la saison 2014/15 de football, Beko a signé un contrat de sponsoring de 4 ans jusqu’à la fin 2017/18. Grâce à ce contrat, le logo Beko est visible dans tous les pays du monde sur la manche des maillots des joueurs. Ce parrainage est activé par le biais de différentes actions de communication qui mettent en évidence les valeurs communes entre le club et la marque avec les principaux joueurs. A partir de juillet 2018, Beko renouvelle et renforce son accord de sponsoring mondial avec le FC Barcelone pour 3 nouvelles saisons. Ce nouveau contrat confère à Beko le statut de Partenaire Majeur du club et établit également la marque comme Partenaire Officiel des entrainements du FC Barcelone.

A propos de l’UNICEF

L’UNICEF travaille dans certains des endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants les plus défavorisés. Dans 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, partout, afin de construire un monde meilleur pour tous. Pour plus d’informations sur l’UNICEF et son travail en Afrique de l’Ouest et du Centre : www.unicef.org/wca/

Pour suivre l’UNICEF sur Twitter ou Facebook

