Datacolor® lance sa solution SpectraVision permettant l’analyse numérique des couleurs de matériaux jusqu’alors « non mesurables »

LAWRENCEVILLE, N.J.--(BUSINESS WIRE)--mai 8, 2018--Datacolor®, un des leaders mondiaux des solutions de gestion des couleurs, a annoncé aujourd’hui le lancement de SpectraVision. Cet instrument offre aux entreprises la possibilité d’évaluer objectivement et de communiquer numériquement la couleur de matériaux jusqu’alors non mesurables, tels que les imprimés, les ornements, le fil, les fermetures Eclair et la dentelle, et leur permet ainsi de diminuer les coûts et de réduire considérablement le temps de production du « concept au consommateur ».

« L’évaluation numérique des couleurs est devenue une habitude dans l'Indsutrie textile pour les matériaux de couleur unie. Tous les autres matériaux, qui représentent 50 pour cent des textiles, requièrent une évaluation visuelle, soit un processus subjectif, coûteux et inefficace », déclare Diane Geisler, vice-présidente du service marketing de Datacolor. « SpectraVision est sur le point de révolutionner l'Industrie textile en tant que première solution permettant la mesure répétable et reproductible des couleurs de ces prétendus « matériaux non mesurables ».

Les détaillants et les fournisseurs utilisant SpectraVision économisent jusqu’à 50 pour cent sur leur processus de validation des couleurs en réduisant le nombre d’itérations, le coût de gestion des standards Couleur et le nombre d'envoi d’échantillons physiques. De plus, ce système permet de réduire de plusieurs semaines le temps de développement et de production, ce qui est essentiel pour les marques qui doivent réagir rapidement face aux tendances et rester compétitives dans ce secteur toujours en mouvement.

À propos de Datacolor

Datacolor, l'un des leaders mondiaux des solutions de gestion des couleurs, propose des logiciels, des instruments et des services conçus pour garantir la précision des couleurs mesurées. Les grandes marques internationales, les industriels et les professionnels de la création utilisent les solutions innovantes de Datacolor depuis plus de 45 ans pour obtenir systématiquement la bonne couleur.

L’entreprise propose des produits et des services. Elle fournit une assistance technique dans plus de 100 pays en Europe, en Asie et sur le continent américain. Nos clients sont des entreprises du textile et de l’habillement, de la peinture et des revêtements, de l’automobile, du plastique, de la photographie, du design et de la vidéo. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre site Internet : datacolor.com.

