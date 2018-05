DIMENSION DATA EN CISCO BREIDEN ANTI-STROPERIJ PROJECT VERDER UIT IN AFRIKAANSE CONTINENT

BARNEVELD, Netherlands--(BUSINESS WIRE)--mei 8, 2018--Wereldwijde technologie-giganten Dimension Data en Cisco breiden hun programma tegen stroperij, Connected Conservation, uit naar Zambia, Kenia en Mozambique om ook hier de neushoorn te beschermen. Aanvullend wordt de strijd aangegaan tegen het stropen van grote aantallen Afrikaanse savanneolifanten. Dit in opvolging van een succesvolle pilot waarbij de bedrijven ’s werelds meest geavanceerde technologie inzetten in een privaat wildreservaat aangrenzend aan het wereldberoemde Kruger National Park in Zuid-Afrika.

Het aantal gestroopte neushoorns is, sinds de Connected Conservation-technologie werd toegepast in het reservaat in november 2015, met 96 procent afgenomen. In 2017 werd geen enkele neushoorn in het gebied gestroopt.

Elke dag hebben overal ter wereld honderden leveranciers en aannemers, personeelsleden, beveiligingsmedewerkers en toeristen toegang tot wildreservaten en -parken. Het doen en laten van mensen in deze parken wordt vaak niet gemonitord, omdat het reservaat zich op een afgelegen locatie bevindt met minimale IT-infrastructuur en toegangscontrole, handmatige beveiligingsprocessen en zeer beperkte communicatie.

Bruce Watson, bestuurslid van de Dimension Data Group: “Veel bedrijven hebben zich toegewijd aan het beschermen van deze dieren middels uiteenlopende reactieve initiatieven, zoals onthoorning of het installeren van sensors in de hoorn of onder de huid. Het probleem met deze reactieve methoden is echter dat het dier al gedood en gestript is eer de rangers bij het dier aankomen.”

“De technologie van het Connected Conservation-model is ontworpen om het land te beschermen tegen de mens. De dieren worden niet aangeraakt en mogen vrij rondlopen terwijl ze beschermd worden door een combinatie van geavanceerde technologie, mensen en gadgets”, voegt Watson toe.

De visie van Cisco en Dimension Data is om de oplossing overal in Zuid-Afrika, Afrika en op wereldwijde schaal toe te passen en zo alle soorten bedreigde dieren te beschermen, zoals de leeuw, het schubdier, de olifant, de Indiase en Aziatische tijger, en haaien en roggen. Het volgende project, in een annoniem park in Zambia, staat al op de planning. Dit wordt opgevolgd door projecten in Kenia en Mozambique, waarbij de focus voornamelijk zal liggen op het beschermen van de olifant.

Volgens een Great Elephant Census1 (GEC) is de savanne-olifantenpopulatie tussen 2007 en 2014 met 30 procent afgenomen, wat gelijk staat aan 144.000 olifanten. De GEC werd in 2016 uitgevoerd door het in Seattle gevestigde Vulcan Inc, het bedrijf achter het netwerk van organisaties en initiatieven van Paul G. Allen, filantroop en mede-oprichter van Microsoft. Op dit moment neemt het aantal olifanten elk jaar met 8 procent af, voornamelijk vanwege stropen.

Het onderzoek wees tevens uit dat tussen de 4.000 en 6.000 stropers afkomstig waren uit huishoudens binnen de Game Management Area’s (GMA’s). Onder hen zijn ook vissers die via waterpartijen het wildreservaat binnenkomen.

Er wordt een speciale controlekamer gebouwd voor Zambia’s waterpolitie om activiteit op de meren en in het park te overzien. Om stropers te onderscheppen voordat ze bij de dieren kunnen komen worden snelle boten ingezet.

Verdere hulpmiddelen die worden toegepast in Zambia:

Op radiomasten gemonteerde warmtecamera’s creëren een permanente, virtuele barrière op de parkgrens. De camera’s die de toegangspoorten controleren, worden door personeel in de controlekamer in de gaten gehouden. Met behulp van CCTV-analyse wordt een virtuele val gecreëerd die automatisch beweging vaststelt van vissers en vissersboten op het meer. Uiteindelijk zullen parktoezichters de data kunnen analyseren om een bewegingspatroon vast te stellen en ook personeel op de hoogte kunnen stellen als er ’s nachts iemand over de grens beweegt. Op de radiomasten zal tevens wifi worden geïnstalleerd, zodat mobiele apparaten en warmtecamera’s van rangers en beveiligingsteams bekeken en gedeeld kunnen worden en er communicatie plaats kan vinden tussen personeel zonder dat gesprekken kunnen worden opgevangen door stropers.

Watson: “Ook werken we met de Zambiaanse autoriteiten en de vissersgemeenschap om een gecentraliseerd, digitaal visvergunningssysteem in te stellen dat inzicht geeft in individuen die zich voordoen als vissers maar eigenlijk stropers zijn.”

Karen Walker, senior vicevoorzitter en hoofd marketing bij Cisco, zegt: “Technologie biedt ons nu meer dan ooit de mogelijkheid om de wereld te verbeteren. Bij Cisco zetten we alles op alles om een verschil te maken door de wereld te verbinden en de langst bestaande en meest kwetsbare dieren te beschermen met de nieuwste technologie op het gebied van connectiviteit.

“Door samen te werken met Dimension Data hebben we een veilig en betrouwbaar netwerk gecreëerd dat 24 uur per dag actief is in wildreservaten in Zuid-Afrika en Afrika. We zijn ontzettend trots om deel uit te maken van de uitbreiding van Connected Conservation naar Afrika om zo meer bedreigde diersoorten te redden”, zegt Walker.

Watson voegt toe: “Onze visie is om samen met Cisco alle vormen van stroping wereldwijd te elimineren door voortgaande technologische innovatie en zo meer kwetsbare diersoorten in meer landen te beschermen.”

