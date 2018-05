Wereldwijde koffie-alliantie Starbucks en Nestlé zet in op mondiaal versterken en uitbreiden van het aanbod verpakte consumptiegoederen en foodservice-categorieën.

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--mei 7, 2018--Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX) kondigde vandaag aan dat de wereldwijde koffie-alliantie met Nestlé de doorgroei en uitbreiding van het mondiale bereik van Starbucks verpakte consumptiegoederen en foodservicemerken tot doel heeft. Met de gezamenlijke inzet voor het ethisch en duurzaam inkopen van koffie, streeft de alliantie naar de transformatie, uitbreiding en bevordering van koffiegebruik thuis en onderweg en van aanverwante producten.

Als onderdeel van de overeenkomst zal Nestlé de wereldwijde verkoop- en distributierechten verkrijgen voor Starbucks producten voor thuis en onderweg. De rechten betreffen Starbucks®, Seattle’s Best Coffee®, Starbucks Reserve®, Teavana™, Starbucks VIA® en Torrefazione Italia® verpakte koffie en thee. Nestlé zal Starbucks het uiteindelijke bedrag van 7,15 miljard dollar betalen en Starbucks zal – met het oog op het creëren van aandeelhouderswaarde op de lange termijn – een aanzienlijk belang behouden als licentiegever en leverancier van gebrande en gemalen koffie en andere, toekomstige producten. Bovendien zal het Starbucks merkenportfolio onderdeel worden van Nestlé’s systeem van individuele capsules.

“Deze wereldwijde koffie-alliantie zal de Starbucks-ervaring tot in de huizen van miljoenen mensen over de hele wereld brengen, via het bereik en de reputatie van Nestlé,” zegt Kevin Johnson, de president en chief executive officer van Starbucks. “Deze historische deal is onderdeel van ons huidige streven om als bedrijf in te kunnen spelen op veranderende consumentenbehoeften. We zijn trots op de samenwerking met een bedrijf dat zich inzet voor onze gedeelde waarden.”

“Deze transactie betekent een belangrijke stap voor onze koffie-afdeling, Nestlé grootste productcategorie met een sterke groei,” zegt Nestlé-CEO Mark Schneider. “Met Starbucks, Nescafé en Nespresso brengen we drie iconische wereldmerken bij elkaar. We verheugen ons Starbucks te mogen verwelkomen als onze partner. Beide bedrijven hebben een ware passie voor echt goede koffie en zijn trots op hun internationale aanzien als wereldmarktleider door hun verantwoordelijke en duurzame inkoopbeleid voor koffie. Dit is een mooie dag voor koffieliefhebbers wereldwijd.”

De wereldwijde alliantie combineert de kracht en merkbekendheid van Starbucks met het mondiale bereik van Nestlé en zijn iconische koffiemerken om nieuwe groeikansen voor de bestaande Noord-Amerikaanse markten te creëren en om hun positie op internationale markten verder uit te breiden. In de VS versterkt de alliantie ook Nestlé’s retail- en foodserviceaanwezigheid, waarmee Nestlé’s positie op de markt voor oploskoffie en super-premium eenmalige verpakkingen compleet wordt gemaakt door Starbuck´s duidelijke aanwezigheid op de op de K-cup® pads markt. Als onderdeel van de onbeperkte mondiale licentieovereenkomst zal Starbucks binnen de alliantie leiding geven aan het inkopen en branden en aan wereldwijd merkbeheer. Beide bedrijven zullen tegelijkertijd nauw samen gaan werken aan innovaties en lokale commerciële strategieën zodat klanten overal ter wereld de beste koffie in huis kunnen halen.

De overeenkomst vereist de gebruikelijke goedkeuring van toezichthouders en zal naar verwachting deze zomer of vroeg in het najaar worden afgerond. De zogeheten ready-to-drink koffie, thee en sappen vallen niet onder de overeenkomst.

Starbucks wil de opbrengst (na aftrek van belastingen) van de vooruitbetaling vooral gebruiken om de aandeleninkoop te versnellen en verwacht in de periode tot en met het boekjaar 2020 de aandeelhouders met ongeveer 20 miljard dollar te kunnen belonen via aandeleninkoopprogramma's en dividenden. Bovendien wordt verwacht dat de transactie tegen het eind van boekjaar 2021, of eerder, direct zal bijdragen aan de winst per aandeel terwijl het bedrijf de huidige financiële doelstellingen voor de lange termijn kan blijven handhaven.

Over Starbucks

De Starbucks Coffee Company is sinds 1971 toegewijd aan het ethisch inkopen en branden van Arabica koffie van topkwaliteit. Vandaag de dag is de onderneming, met meer dan 28.000 winkels over de hele wereld, de belangrijkste brander en verkoper van specialiteitenkoffie ter wereld. Door onze niet aflatende toewijding aan uitmuntendheid en onze leidende principes brengen wij voor elke klant in elk kopje de unieke Starbucks-ervaring tot leven. Om in de ervaring te delen, kunt u ons in onze winkels bezoeken of online op www.starbucks.com en www.news.starbucks.com.

