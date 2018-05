CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 514 Jul 511 1-2 Sep 528 3-4 Dec 550 3-4 Mar 569 1-4 May 578 Jul 579 3-4 Sep 585 Dec 597 1-4 Mar 603 May 602 3-4 Jul 587 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 393 1-4 Jul 400 3-4 Sep 408 1-2 Dec 416 1-2 Mar 425 May 429 3-4 Jul 433 3-4 Sep 413 3-4 Dec 418 Mar 426 May 429 3-4 Jul 434 Sep 424 Dec 421 Jul 432 1-4 Dec 421 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 225 1-4 Jul 236 1-4 Sep 241 Dec 251 Mar 256 3-4 May 260 1-4 Jul 265 1-4 Sep 266 1-2 Dec 266 1-2 Mar 266 1-2 Jul 265 Sep 265 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1002 1-4 Jul 1011 1-2 Aug 1014 3-4 Sep 1016 1-4 Nov 1018 Jan 1022 1-2 Mar 1012 3-4 May 1012 3-4 Jul 1019 Aug 1017 Sep 1000 Nov 985 Jan 988 1-4 Mar 983 May 983 1-2 Jul 989 1-4 Aug 981 3-4 Sep 978 Nov 963 Jul 975 Nov 967 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 30.67 Jul 30.87 Aug 30.98 Sep 31.12 Oct 31.27 Dec 31.61 Jan 31.87 Mar 32.18 May 32.47 Jul 32.77 Aug 32.89 Sep 33.00 Oct 33.05 Dec 33.26 Jan 33.43 Mar 33.62 May 33.80 Jul 33.88 Aug 33.87 Sep 33.87 Oct 33.87 Dec 33.77 Jul 33.77 Oct 33.77 Dec 33.77 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 384.80 Jul 382.50 Aug 380.50 Sep 378.90 Oct 376.80 Dec 375.00 Jan 371.80 Mar 360.50 May 354.50 Jul 353.70 Aug 351.00 Sep 346.70 Oct 340.70 Dec 339.80 Jan 339.60 Mar 340.40 May 340.40 Jul 338.70 Aug 338.70 Sep 338.70 Oct 338.70 Dec 335.00 Jul 335.00 Oct 335.00 Dec 345.10