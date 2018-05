Leon Medical Centers, Inc. , nombra a Roymi V. Membiela con el Objetivo de Elevar el Compromiso en el Cuidado de la Salud de sus Pacientes.

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--may. 7, 2018--Leon Medical Centers, Inc., ha nombrado a Roymi V. Membiela como Vicepresidenta y Directora de Atención a Consumidores. Membiela se unirá al equipo ejecutivo de Leon Medical Centers y será responsable de analizar, diseñar e implementar mejorías, tanto en la experiencia de los consumidores y pacientes, como en el posicionamiento de la marca a nivel general de los servicios. La Membiela dirigirá la estrategia de mercadeo y comunicaciones, la experiencia de los pacientes, la participación y compromiso de los empleados y los asuntos comunitarios.

Membiela es una experimentada profesional en las áreas de mercadeo de la atención médica y la experiencia de los pacientes; su pasión por mantener la opinión del consumidor en el epicentro de todos los desarrollos comerciales y las estrategias de posicionamiento de marca ayudó a transformar y expandir la presencia en el mercado de dos de los sistemas de atención médica más eminentes del sur de la Florida. Recientemente se desempeñó como Vicepresidenta Asociada de Comunicaciones y Mercadeo y Directora de Experiencia del Paciente de UHealth y, antes de esto ocupó el puesto de Vicepresidenta Corporativa y Gerente Principal de Mercadeo en Baptist Health South Florida. Al comienzo de su carrera, se desempeñó como Directora de Nuevos Negocios y Desarrollo del Mercado Hispánico en Miami Herald Publishing Company, liderando la expansión del periódico en el mercado hispano de EE.UU.y Latinoamérica.

“Membiela tiene la visión precisa para elevar la posición líder que ocupa Leon Medical Centers entre los pacientes y los consumidores”, destacó Albert Maury, Presidente y Director General de Leon Medical Centers. “Ella ve la experiencia del paciente como un ciclo completo que abarca desde la percepción de la marca, hasta la experiencia del paciente antes de interactuar con nuestra organización, mientras lo hace y después de hacerlo, y estamos muy complacidos de darle la bienvenida a la familia de Leon”, añadió Maury.

“Honrar el conocimiento y las preferencias de los pacientes y los consumidores es fundamental para el crecimiento continuo y el éxito de las organizaciones de atención médica en el país”, manifestó Membiela. “La oportunidad de trabajar con tan prestigioso miembro de la comunidad de atención médica del sur de la Florida como Leon Medical Centers es un gran honor, y juntos, aportaremos valor agregado para todos los pacientes de Medicare en el sur de la Florida y más allá”.

Membiela es una respetada líder cívica y de negocios en el estado de Florida y con frecuencia ha recibido reconocimientos por sus contribuciones a la comunidad.

Acerca de Leon Medical Centers, Inc.

Desde su apertura en 1996, Leon Medical Centers ha crecido hasta convertirse en uno de los proveedores de servicios de atención médica líderes de Miami, brindando servicios a pacientes de Medicare en siete centros convenientemente ubicados en todo el condado de Miami-Dade y localidades adyacentes en muchos hospitales del sur de la Florida. http://www.leonmedicalcenters.com

